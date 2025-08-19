Un bărbat se plimba prin natură atunci când a observat o pisică perfect camuflată printre frunzele uscate dintr-o pădure. Privește atent iluzia optică și găsește animalul.

Psihologii sunt de părere că iluziile optice și testele de inteligență sunt benefice pentru creier, căci pot îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță acest test este mai mult decât potrivit pentru tine.

Imaginea de mai jos surprinde cât de pricepute pot fi pisicile atunci când vine vorba despre camuflat. În poza prezentată, o mică felină s-a ascuns perfect printre frunzele uscate. Sarcina constă în faptul că trebuie să găsești animalul cât mai repede cu putință.

Iluzie optică virală! Găsește pisica ascunsă printre frunze. Unde se află animalul, de fapt

Mai jos ai ocazia să descoperi fotografia realizată de un bărbat pe nume David, care în timpul unei plimbări prin pădure a observat faptul că prin preajmă se ascunde o pisică, perfect camuflată. Natura poate fi uimitoare uneori și acest exemplu este extrem de concludent.

Impresionat de ceea ce a descoperit, acesta a pus imediat mâna pe telefeonul mobil și a fotografiat totul, apoi a publicat cadrul pe Reddit și i-a provocat pe internauți să găsească felina. Nu a durat mult și fotografia a devenit virală și nu puțini au fost cei care au încercat să descopere răspunsul.

Privește atent imaginea de mai jos și încearcă să afli răspunsul cât mai rapid cu putință. Dacă îți plac provocările, atunci testează-ți simțul de observație cu poza de mai jos și încearcă să descoperi rapid unde se află felina, de fapt. Pare simplu, dar nu e chiar așa precum pare inițial, arată cei de la mirror.co.uk.

Tu te numeri printre cei care au reușit să găsească pisica? Privește cu foarte multă atenție la fiecare detaliu din poză, căci doar așa vei reuși să descoperi unde se află animalul. Cine a reușit are toate motivele de bucurie, căci a demonstrat încă o dată că vede perfect. Cei care nu au reușit primesc și un indiciu: pisica este de la jumătatea pozei, puțin în stânga, aproape de o piatră din spate.

Iată mai jos o altă provocare care a făcut senzație pe Reddit, trimisă de un alt utilizator. De data aceasta, tot ce ai de făcut este să te uiți atent la imaginea cu pietrișul alb și să încerci să îți dai seama unde se află mingea de golf, de fapt:

