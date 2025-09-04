Antena Căutare
Imagini cu iPhone 17 au fost scurse pe Internet cu o săptămână înainte de lansare. Cum arată următorul dispozitiv Apple

Noi imagini cu iPhone 17 au fost scurse pe Internet cu o săptămână înainte de lansarea oficială a seriei de smartphone-uri Apple.

Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 17:16 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 17:18
Noua serie iPhone va fi dezvăluită pe 9 septembrie | Shutterstock

Imagini cu iPhone 17 au fost scurse pe Internet deși lansarea oficială a noilor smartphone-uri a fost anunțată de Apple pe 9 septembrie adică în mai puțin de o săptămână.

Imaginile ar fi fost surprinse de pe o linie de producție iPhone, scrie Daily Mail.

În video ar fi prezentat un iPhone 17 Pro Max, unul dintre cele mai scumpe telefoane din această serie.

Dar nu se știe dacă acesta e chiar iPhone-ul real.

Imagini cu iPhone 17 au fost scurse pe Internet cu o săptămână înainte de lansare

Dacă aceste imagini cu iPhone 17 care au fost scurse pe Internet sunt reale, acest scurt video ar putea confirma o schimbare de design pentru smartphone-ul de top.

Scurgerea a fost publicată ieri pe platforma chineză de socializare Weibo, cu o descriere care se traduce prin: „S-a întâmplat ceva mare, presupusa mașină de producție în masă a iPhone 17 Pro Max a fost dezvăluită.”

Videoclipul arată pe cineva ridicând un dispozitiv mare, argintiu, asemănător unui iPhone, dintr-un șir de telefoane similare.

Dispozitivul are un decupaj uriaș pentru cameră, care se întinde pe toată partea superioară a telefonului. „Insula” e asemănătoare cu cea de pe noul Google Pixel 10.

După cum sugerau zvonurile anterioare, insula pare să includă trei camere principale aranjate într-un triunghi, cu doi senzori mai mici situați pe cealaltă parte. Unul dintre cele mai interesante elemente de design incluse în acest model e panoul mare, dreptunghiular, din sticlă, încastrat pe spatele telefonului, asa cum se vede în aceste imagini cu iPhone 17 care au fost scurse pe Internet.

Panoul are logo-ul Apple în centru. Acoperă cea mai mare parte a spatelui dispozitivului. Appare într-o nuanță alb-gri pe varianta argintie și negru mat pe versiunea neagră.

Apple ar schimba semnificativ design-ul iPhone 17

Această schimbare ar marca una dintre cele mai abrupte decizii de design ale Apple de la eliminarea butonului principal (Home) în iPhone X.

Modelul iPhone 17 Pro Max din aceste imagini pare să fie ceva mai lat decât versiunile anterioare. Însă pe rețelele sociale, reacțiile la acest nou design au fost departe de a fi pozitive.

Pe lângă faptul că arată designul posibil al iPhone 17 Pro Max, aceste clipuri oferă și un indiciu despre culorile disponibile.

Anterior, scurgerile Apple sugerau că modelul 17 Pro Max ar putea veni într-o gamă mai îndrăzneață de culori, inclusiv negru, alb, albastru și chiar portocaliu.

Totuși, în acest clip, sunt vizibile direct doar modelele argintiu și negru. Pe fundal, se poate distinge cutia unui iPhone 17 Pro Max. Aceasta pare să fie într-o nuanță subtilă de bronz, asemănătoare finisajului Desert Titanium de pe iPhone 16 Pro.

E posibil ca aceste dispozitive să fie modele folosite pentru fabricarea huselor, care nu reflectă designul real al viitorului iPhone 17 Pro Max.

Pentru a vedea cu siguranță cum arată noile dispozitive Apple, fanii vor trebui să aștepte până pe 9 septembrie, la evenimentul anunțat.

