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Imagini rare din Bacău. Un bursuc a ajuns în adăpostul găinilor, iar reacția proprietarilor a fost neașteptată

Un bursuc a fost filmat într-o gospodărie din județul Bacău, unde a ajuns după ce a fost fugărit de câini. Animalul nu a provocat nicio pagubă și a fost eliberat în siguranță în pădure.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Iulie 2026, 10:54 | Actualizat Joi, 09 Iulie 2026, 10:54
Un bursuc a fost filmat într-o gospodărie din județul Bacău, unde a ajuns după ce a fost fugărit de câini. Animalul nu a provocat nicio pagubă și a fost eliberat în siguranță în pădure. | Shutterstock
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Un bursuc a fost surprins într-o gospodărie din comuna Măgura, județul Bacău, după ce a ajuns în adăpostul găinilor. Spre surprinderea proprietarilor, animalul sălbatic s-a plimbat liniștit printre păsări și nu a provocat nicio pagubă. Întâmplarea a fost filmată, iar imaginile au fost publicate ulterior de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău.

Un bursuc a ajuns în adăpostul găinilor, iar reacția proprietarilor a fost neașteptată

Potrivit reprezentanților instituției, bursucul ar fi ajuns în gospodărie după ce a fost speriat și fugărit de câțiva câini fără stăpân. În încercarea de a se ascunde, animalul s-a refugiat în adăpostul găinilor, unde a rămas pentru scurt timp.

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Deși mulți s-ar fi așteptat ca prezența unui animal sălbatic printre păsări să provoace panică sau pagube, bursucul s-a comportat calm și nu a atacat găinile. Cel mai probabil, acesta încerca doar să găsească o cale de ieșire și să se adăpostească până când pericolul avea să treacă.

Imaginile publicate pe rețelele sociale au atras rapid atenția internauților, care au apreciat atât comportamentul neobișnuit al animalului, cât și reacția proprietarilor.

După ce bursucul s-a liniștit, oamenii au reușit să îl prindă fără a-l răni și l-au eliberat în pădure, în habitatul său natural.

Imagini rare din Bacău

„Un oaspete cu totul neobișnuit, dar extrem de politicos, a poposit în curtea unui cetățean din comuna Măgura! Deși te-ai aștepta ca o întâlnire între un bursuc și un cârd de găini să se lase cu pene smulse, imaginile ne arată exact contrariul”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău.

Instituția a explicat că animalul era, cel mai probabil, speriat și încerca doar să se ascundă de câinii care îl fugăriseră.

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Reprezentanții Gărzii de Mediu au ținut să îi felicite pe proprietarii gospodăriei pentru modul în care au gestionat situația. Aceștia nu au încercat să rănească animalul și nici nu au intrat în panică, alegând să îi ofere șansa de a se întoarce în mediul său natural.

„Proprietarii nu s-au panicat și nu i-au făcut niciun rău. După ce l-au lăsat să se liniștească, l-au prins cu grijă și l-au eliberat înapoi în mediul lui natural. Acesta este comportamentul pe care ne dorim să îl vedem de fiecare dată când un animal sălbatic, aflat în dificultate, ajunge accidental în apropierea comunităților”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Specialiștii atrag atenția că animalele sălbatice pot ajunge uneori în apropierea locuințelor din cauza lipsei hranei, a distrugerii habitatului sau după ce sunt speriate de câini ori de alte animale. În astfel de situații, oamenii sunt sfătuiți să își păstreze calmul, să evite contactul direct și să solicite sprijinul autorităților competente.

Întâmplarea din județul Bacău s-a încheiat cu bine atât pentru bursuc, cât și pentru proprietarii gospodăriei, devenind un exemplu despre cum oamenii și animalele sălbatice pot conviețui atunci când situația este gestionată cu responsabilitate și respect față de natură.

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