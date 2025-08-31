Incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Cum au fost afectate, susțin experții

Experții susțin că incendiile din Europa au devenit și mai periculoase din cauza încălzirii globale, fenomen ce se va accentua în următorii ani.

În vara anului 2025, incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Flăcările au mistuit zone largi din Turcia, Grecia și Cipru.

Potrivit unui studiu realizat de World Weather Attribution (WWA), încălzirea globală a crescut probabilitatea acestor incendii de 10 ori, scrie Daily Mail.

WWA a numit aceste rezultate „îngrijorătoare”.

„Studiul nostru a scos la iveală un semnal extrem de puternic de schimbare climatică către condiții mai fierbinți și uscate,” a declarat Theodore Keeping, cercetător din cadrul Colegiului Imperial din Londra. „Azi, cu o încălzire de 1.3 grade Celsius, vedem noi extreme în incendii, care au forțat pompierii și autoritățile la limită.”

„Ne îndreptăm spre o creștere de până la 3 de grade Celsius în acest secol, dacă țările nu renunță mai rapid la combustibilii fosili,” a adăugat Keeping.

Incendiile din această vară au ucis 20 de persoane. Au forțat și evacuarea a 80.000 de oameni și au ars peste 1 milion de hectare.

Potrivit analizei realizate de WWA, acestea au fost cu 22% mai intense decât anul trecut. Ca urmare, 2025 e cel mai grav an înregistrat pentru incendiile de vegetație din Europa.

Sutele de incendii izbucnite în estul Mediteranei în iunie și iulie au fost alimentate de temperaturi de peste 40°C, condiții extrem de uscate și vânturi puternice.

Studiul a constatat că precipitațiile de iarnă înaintea incendiilor au scăzut cu aproximativ 14% față de epoca preindustrială. Acela a fost momentul în care dependența de combustibilii fosili a început să crească.

De asemenea, s-a stabilit că, din cauza schimbărilor climatice, perioadele de câte 1 săptămână cu aer cald și uscat, care pregătesc vegetația să ia foc, sunt acum de 13 ori mai probabile. Ca urmare, incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale.

Analiza a evidențiat și o creștere a intensității a vânturilor etesiene, ce au alimentat incendiile.

Incendiile s-ar putea înrăutăți în următorii ani

Gavriil Xanthopoulos, director de cercetare la Institutul Ecosistemelor Forestiere Mediteraneene al Organizației Agricole Elene, a spus că pompierii obișnuiau să aștepte ca aceste vânturi să slăbească pentru a putea controla incendiile.

„Se pare că nu se mai pot baza pe acest tipar,” a declarat Xanthopoulos.

Este nevoie de mai multe studii pentru a înțelege de ce aceste modele de vânt ating viteze mari tot mai des, a adăugat el.

Flavio Lehner, profesor la Universitatea Cornell, care nu a fost implicat în cercetarea WWA, a declarat că rezultatele studiului sunt în concordanță cu analizele precedente și cu înțelegerea lui despre modul în care schimbările climatice cresc probabilitatea și intensitatea incendiilor.

Schimbările climatice „încarcă zarurile pentru mai multe sezoane de incendii devastatoare” în regiunea Mediteranei, a spus Lehner.