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Invitat la nunta vărului său, un român s-a enervat și a scos bani din plicul pregătit ca dar. Ce l-a scos din sărite pe bărbat

Un bărbat a acceptat invitația de a merge la nunta vărului său, dar s-a enervat atât de tare pe el încât a ajuns să scoată bani din plicul pregătit ca dar. Descoperă ce s-a întâmplat și de la ce a pornit totul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 25 August 2026, 15:53 | Actualizat Marti, 25 August 2026, 17:30
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Descoperă ce anume l-a enervat pe bărbat atât de mult încât să scoată bani din plicul pregătit ca dar de nuntă pentru vărul său | Shutterstock
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Nunțile sunt un eveniment extrem de important la românii de pretutindeni. Un român a reușit să îi uimească pe mulți atunci când s-a enervat pe mire (vărul său) și a decis să ia bani din plicul pregătit ca dar. Surprinzător este faptul că mulți i-au dat dreptate omului. Descoperă în rândurile de mai jos toate detaliile acestei întâmplări ce a ajuns pe internet și a devenit virală, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

Invitat la nunta vărului său, un român s-a enervat și a scos bani din plicul pregătit ca dar. Ce l-a scos din sărite pe bărbat și de ce mulți i-au dat dreptate

Nunta este unul dintre cele mai importante momente din viața românilor și este nu doar un bun prilej de a revedea chiar și rudele cele mai îndepărtate, dar și o ocazie ca tinerii care s-au căsătorit să primească un ajutor financiar și diferite cadouri menite să le ușureze începutul căsniciei și viața de familie.

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Totuși, așa cum realitatea a demonstrat-o de nenumărate ori, nunțițle pot fi nu doar motiv de bucurie, ci și motiv de ceartă, scandal, reproșuri și aduceri aminte.

imagine cu un plic, pe fundal vazandu-se o sala de evenimente

Omul a explicat care a fost motivul pentru care a scos 100 de lei din plic, la nuntă

Un bărbat a decis să meargă la nunta vărului său primar, după ce a primit invitație. A participat la eveniment, însă la un moment dat a decis să ia 100 de lei din plicul pregătit ca dar pentru miri. Românul a recurs la un asemenea gest după ce s-a enervat din cauza faptului că vărul său nu a venit să îl salute.

„Nu m-au salutat mirii și am luat 100 de lei din plic. Atât:))) să fim verișori primari și să nu mă saluți? Plus că au FOST la masa mea și i-au salutat pe toti restul (frați, verișori), dar efectiv nu s-au dus roată toată masa. Acum eu știu ,,au uitat, multe emoții”, dar de ce n-au uitat să mă invite? ;) Eu zic că trebuia să scot mai mult. Și pentru cei ce zic că ar fi trebuit eu să-i salut. Nu eu m-am căsătorit. Ei m-au chemat, eu sunt oaspetele. Dacă au vrut atât de mult banii mei macar puteau să mă întâmpine”, a fost confesiunea neașteptată de pe Reddit a bărbatului, , potrivit click.ro.

Mesajul a stârnit un val puternic de reacții și nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate omului, recunoscând că au procedat în mod similar: „Am scos €100 din acelasi motiv”, „Eu am scos 100 că n-aveau capucino…”, „500 trebuia”, „Eu luam 500 si cateva sticle de whisky cu mn acasa sa compensez restul de 500”, „Vreo 2-300 mergea”, „Eu am scos 200 pentru că nu aveau vin. M-am dus cu acei 200 la bar și am cumpărat vin pentru masa noastră”, „Noua ne-a scos o ruda a sotului 500 de lei din plic pt ca nu am bagat manele”, iată doar o parte dintre reacțiile celor care i-au dat dreptate.

imagine cu un plic oferit drept dar de nunta

Au fost totuși și voci care l-au criticat: „A cautat motiv sa scoată 100 lei, iar acum vrea validare”, „Meam. Ce tare esti tu! Le-ai facut-o, ce sa zic? Am fost la multe nunti, dar sa mor daca mi-a pasat vreodata daca vin sa ma salute sau nu. Si-asa au destule pe cap, nu-s eu personaj principal. Cum nici tu nu erai de altfel. Mai relaxati-va oleaca”.

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