Antena Căutare
Home News Inedit James Webb a descoperit ceva neașteptat în Sistemul Solar. Inelele unui corp cosmic se schimbă, iar cercetătorii caută explicații

James Webb a descoperit ceva neașteptat în Sistemul Solar. Inelele unui corp cosmic se schimbă, iar cercetătorii caută explicații

Telescopul spațial James Webb a făcut o descoperire surprinzătoare despre un corp cosmic aflat în Sistemul Solar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 09:44 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 14:57
James Webb a descoperit ceva neașteptat în Sistemul Solar. Inelele unui corp cosmic se schimbă, iar cercetătorii caută explicații | Shutterstok
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cu ajutorul telescopului spațial James Webb (JWST), astronomii au descoperit că sistemul de inele al unui mic corp din Sistemul Solar este chiar mai interesant decât știau până acum.

Este vorba despre Chariklo, un corp cosmic care orbitează în jurul Soarelui, între Saturn și Uranus, la o distanță de aproximativ 17 ori mai mare decât distanța dintre Pământ și Soare. Deși are un diametru de aproximativ 250 de kilometri, fiind mult mai mic decât planetele, Chariklo are două inele dense, ceea ce îl face deosebit, potrivit space.com.

Citește și: Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Puțini știu care e cea mai „tânără”

Inelele unui corp cosmic se schimbă, iar cercetătorii nu au încă un răspuns

Articolul continuă după reclamă

Deși Saturn este cunoscut în întreaga lume pentru sistemul său spectaculos de inele, nu este singurul corp din Sistemul Solar care are astfel de structuri.

Inele au fost observate și în jurul planetelor Uranus, Neptun și Jupiter. Iar, mai apoi, descoperirea inelelor lui Chariklo, în 2013, a arătat că astfel de structuri pot apărea și în jurul unor corpuri mult mai mici.

Acum, datorită sensibilității extraordinare a lui James Webb, cercetătorii au putut vedea că inelele lui Chariklo sunt chiar mai neobișnuite decât se credea inițial, potrivit space.com.

Echipa, condusă de cercetători de la Institutul de Astrofizică din Andaluzia (IAA-CSIC), a început să observe Chariklo cu James Webb în octombrie 2022. Pentru a-i studia inelele, ei au folosit o metodă numită ocultație stelară. Practic, astronomii urmăresc cum scade lumina provenită de la o stea atunci când un obiect cosmic trece prin fața ei.

Observațiile realizate de James Webb au fost comparate cu date obținute în timpul altor ocultații stelare desfășurate în ultimul deceniu, iar rezultatul i-a surprins pe cercetători. Cele două inele ale lui Chariklo par să se fi schimbat în direcții opuse. În timp ce inelul interior prezintă o opacitate semnificativ mai mare, inelul exterior a devenit mai puțin opac.

„Rezultatele ne obligă să regândim modul în care aceste inele se formează, evoluează și mecanismele care le mențin stabile”, a explicat Pablo Santos-Sanz, cercetător la IAA-CSIC și coordonatorul echipei, citat de sursa menționată mai sus.

Descoperirea este importantă, pentru că oamenii de știință considerau până acum că inelele corpurilor cosmice mici sunt relativ stabile. Faptul că structura inelelor lui Chariklo pare să se modifice sugerează că în jurul acestui corp au loc procese fizice mai complexe decât se credea.

Una dintre cele mai mari întrebări rămase fără răspuns este ce anume provoacă aceste modificări. Astronomii nu au încă un răspuns. Însă, cercetarea ar putea schimba modul în care oamenii de știință înțeleg formarea și evoluția sistemelor de inele din Sistemul Solar.

„Capacitatea de a detecta aceste schimbări deschide o nouă fereastră către înțelegerea evoluției acestor sisteme și, posibil, a altor sisteme de inele din Sistemul Solar”, a mai spus Santos-Sanz, potrivit space.com.

O altă etapă importantă pentru James Webb și misiunea Gaia

Descoperirea reprezintă o demonstrație a preciziei extraordinare cu care pot fi realizate observațiile cu ajutorul telescopului James Webb.

Pentru ca experimentul să fie posibil, cercetătorii au trebuit să cunoască cu o precizie foarte mare orbita lui Chariklo, poziția stelei observate și traiectoria telescopului James Webb. Datele privind poziția stelei au fost furnizate de misiunea Gaia a Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit de space.com.

James Webb orbitează în jurul punctului L2 Lagrange, o regiune din spațiu aflată la aproximativ 1,5 milioane de kilometri dincolo de Pământ, în direcția opusă Soarelui. Telescopul trebuie să își corecteze periodic traiectoria prin manevre speciale pentru a-și menține orbita.

În timpul ocultației, Chariklo se deplasa față de James Webb cu aproximativ 9.000 de kilometri pe oră, adică 2,5 kilometri pe secundă. Viteza pare uriașă dacă o raportăm la ceea ce experimentăm pe Pământ, însă este relativ mică pentru obiectele care se deplasează prin Sistemul Solar.

Însă, tocmai această viteză mai redusă le-a permis astronomilor să studieze inelele lui Chariklo cu o precizie fără precedent.

Deși James Webb este unul dintre cele mai puternice telescoape spațiale construite vreodată, Chariklo este prea mic și prea îndepărtat pentru ca inelele sale să poată fi fotografiate în detaliu.

Din acest motiv, astronomii folosesc în continuare ocultațiile stelare pentru a studia corpul cosmic și sistemul său de inele.

Cercetarea echipei a fost publicată pe 9 septembrie în revista științifică Science Advances. Descoperirea lui Chariklo ar putea oferi indicii importante despre modul în care se formează și evoluează inelele nu doar în jurul acestui mic corp cosmic, ci și în alte regiuni ale Sistemului Solar, mai relatează sursa citată mai sus.

Citește și: Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Experții NASA au dezvăluit ce s-a întâmplat cu viețuitoarele de pe Planeta Roșie

EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce s-a întâm... A tăiat copacii vecinei și a primit o amendă de 30.000 de euro. Ce voia să facă, de fapt, proprietarul...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Angajat, dat afară după ce s-a plâns de bonusul de 35.000 de euro. Instanţa i-a dat dreptate şi 140.000 euro Angajat, dat afară după ce s-a plâns de bonusul de 35.000 de euro. Instanţa i-a dat dreptate şi 140.000 euro
Antena 3 Imagini care nu s-au văzut la TV de la bătaia din Piața Victoriei. Cine a venit, de fapt, în locul oierilor Imagini care nu s-au văzut la TV de la bătaia din Piața Victoriei. Cine a venit, de fapt, în locul oierilor
SpyNews Lui Nick Rădoi i s-a făcut rău la capela unde a fost depus trupul Mădălinei Apostol. Afaceristul a avut nevoie de ajutor Lui Nick Rădoi i s-a făcut rău la capela unde a fost depus trupul Mădălinei Apostol. Afaceristul a avut nevoie de ajutor
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce s-a întâmplat
EXCLUSIV. Ce le-ar fi spus Mădălina Apostol apropiaților după prima tentativă de suicid. Cum ar fi explicat ce...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Atari a îngropat camioane întregi cu jocuri pe care nu le putea vinde. Ce s-a întâmplat când au fost dezgropate după 31 de ani
Atari a îngropat camioane întregi cu jocuri pe care nu le putea vinde. Ce s-a întâmplat când au fost dezgropate...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x