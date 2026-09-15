Telescopul spațial James Webb a făcut o descoperire surprinzătoare despre un corp cosmic aflat în Sistemul Solar.

James Webb a descoperit ceva neașteptat în Sistemul Solar. Inelele unui corp cosmic se schimbă, iar cercetătorii caută explicații | Shutterstok

Cu ajutorul telescopului spațial James Webb (JWST), astronomii au descoperit că sistemul de inele al unui mic corp din Sistemul Solar este chiar mai interesant decât știau până acum.

Este vorba despre Chariklo, un corp cosmic care orbitează în jurul Soarelui, între Saturn și Uranus, la o distanță de aproximativ 17 ori mai mare decât distanța dintre Pământ și Soare. Deși are un diametru de aproximativ 250 de kilometri, fiind mult mai mic decât planetele, Chariklo are două inele dense, ceea ce îl face deosebit, potrivit space.com.

Citește și: Ce vârstă au planetele din Sistemul Solar. Puțini știu care e cea mai „tânără”

Inelele unui corp cosmic se schimbă, iar cercetătorii nu au încă un răspuns

Articolul continuă după reclamă

Deși Saturn este cunoscut în întreaga lume pentru sistemul său spectaculos de inele, nu este singurul corp din Sistemul Solar care are astfel de structuri.

Inele au fost observate și în jurul planetelor Uranus, Neptun și Jupiter. Iar, mai apoi, descoperirea inelelor lui Chariklo, în 2013, a arătat că astfel de structuri pot apărea și în jurul unor corpuri mult mai mici.

Acum, datorită sensibilității extraordinare a lui James Webb, cercetătorii au putut vedea că inelele lui Chariklo sunt chiar mai neobișnuite decât se credea inițial, potrivit space.com.

Echipa, condusă de cercetători de la Institutul de Astrofizică din Andaluzia (IAA-CSIC), a început să observe Chariklo cu James Webb în octombrie 2022. Pentru a-i studia inelele, ei au folosit o metodă numită ocultație stelară. Practic, astronomii urmăresc cum scade lumina provenită de la o stea atunci când un obiect cosmic trece prin fața ei.

Observațiile realizate de James Webb au fost comparate cu date obținute în timpul altor ocultații stelare desfășurate în ultimul deceniu, iar rezultatul i-a surprins pe cercetători. Cele două inele ale lui Chariklo par să se fi schimbat în direcții opuse. În timp ce inelul interior prezintă o opacitate semnificativ mai mare, inelul exterior a devenit mai puțin opac.

„Rezultatele ne obligă să regândim modul în care aceste inele se formează, evoluează și mecanismele care le mențin stabile”, a explicat Pablo Santos-Sanz, cercetător la IAA-CSIC și coordonatorul echipei, citat de sursa menționată mai sus.

Descoperirea este importantă, pentru că oamenii de știință considerau până acum că inelele corpurilor cosmice mici sunt relativ stabile. Faptul că structura inelelor lui Chariklo pare să se modifice sugerează că în jurul acestui corp au loc procese fizice mai complexe decât se credea.

Una dintre cele mai mari întrebări rămase fără răspuns este ce anume provoacă aceste modificări. Astronomii nu au încă un răspuns. Însă, cercetarea ar putea schimba modul în care oamenii de știință înțeleg formarea și evoluția sistemelor de inele din Sistemul Solar.

„Capacitatea de a detecta aceste schimbări deschide o nouă fereastră către înțelegerea evoluției acestor sisteme și, posibil, a altor sisteme de inele din Sistemul Solar”, a mai spus Santos-Sanz, potrivit space.com.

O altă etapă importantă pentru James Webb și misiunea Gaia

Descoperirea reprezintă o demonstrație a preciziei extraordinare cu care pot fi realizate observațiile cu ajutorul telescopului James Webb.

Pentru ca experimentul să fie posibil, cercetătorii au trebuit să cunoască cu o precizie foarte mare orbita lui Chariklo, poziția stelei observate și traiectoria telescopului James Webb. Datele privind poziția stelei au fost furnizate de misiunea Gaia a Agenției Spațiale Europene (ESA), potrivit de space.com.

James Webb orbitează în jurul punctului L2 Lagrange, o regiune din spațiu aflată la aproximativ 1,5 milioane de kilometri dincolo de Pământ, în direcția opusă Soarelui. Telescopul trebuie să își corecteze periodic traiectoria prin manevre speciale pentru a-și menține orbita.

În timpul ocultației, Chariklo se deplasa față de James Webb cu aproximativ 9.000 de kilometri pe oră, adică 2,5 kilometri pe secundă. Viteza pare uriașă dacă o raportăm la ceea ce experimentăm pe Pământ, însă este relativ mică pentru obiectele care se deplasează prin Sistemul Solar.

Însă, tocmai această viteză mai redusă le-a permis astronomilor să studieze inelele lui Chariklo cu o precizie fără precedent.

Deși James Webb este unul dintre cele mai puternice telescoape spațiale construite vreodată, Chariklo este prea mic și prea îndepărtat pentru ca inelele sale să poată fi fotografiate în detaliu.

Din acest motiv, astronomii folosesc în continuare ocultațiile stelare pentru a studia corpul cosmic și sistemul său de inele.

Cercetarea echipei a fost publicată pe 9 septembrie în revista științifică Science Advances. Descoperirea lui Chariklo ar putea oferi indicii importante despre modul în care se formează și evoluează inelele nu doar în jurul acestui mic corp cosmic, ci și în alte regiuni ale Sistemului Solar, mai relatează sursa citată mai sus.

Citește și: Cum ar fi arătat viața pe Marte în trecut. Experții NASA au dezvăluit ce s-a întâmplat cu viețuitoarele de pe Planeta Roșie