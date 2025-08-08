Luna Sturionului 2025. Ce fenomen inedit va avea loc în același timp cu Luna Plină

Luna Sturionului în 2025 va avea loc în același timp cu un alt fenomen astronomic inedit, ce poate fi văzut cu ochiul liber.

Săptămâna aceasta, Luna Sturionului 225 se va ridica pe cer în același timp în care are loc ploaia de meteoriți Perseide.

Va avea loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 august 2025, scrie CNN.

Pentru că va fi atât de luminoasă, e posibil ca în anumite zone Perseidele să nu fie atât de vizibile.

Dar depinde foarte mult de condițiile meteo și de poluarea luminoasă din jur.

Luna Sturionului 2025

Luna Sturionului din 2025 promite un spectacol astronomic impresionant. Pe cer vor fi vizibile și Perseidele, deși unele dintre ele ar putea să nu fie văzute cu ochiul liber, tocmai pentru că Luna va fi atât de luminoasă.

„Partea bună la Luna Plină este că, chiar dacă ești într-un oraș mare, cu multe lumini, poți să o apreciezi cu adevărat”, a spus Kelsey Young, expertă din cadrul misiunii Artemis II a NASA.

Pentru cea mai spectaculoasă priveliște, însă, ea recomandă ca Luna să fie observată departe de lumina orașului.

Deși Luna va fi la apogeu în mijlocul nopții, va părea plină timp de câteva zile, a spus Young.

„Chiar și la o oră mult mai rezonabilă din noapte, poți arunca o privire afară și să vezi Luna Plină. Mai ales dacă ești departe de lumina ambientală”, a adăugat ea.

În cultura nord-americană, Luna Plină din august este numită „luna sturionului”, denumire ce s-a păstrat și în 2025. E numită astfel pentru că marchează perioada din an când peștii sturion se prind cel mai ușor, potrivit The Old Farmer’s Almanac.

Cum se mai numește Luna Plină din august

Alte denumiri pentru Luna Plină din august, provenite din triburile indigene, indică sfârșitul verii. Membrii Cree, localizați în principal în Canada, o numesc „Luna zborului în sus”, ceea ce marchează perioada în care puii de pasăre învață să zboare. Poporul Assiniboine, originar din Marile Câmpii de Nord, o numește „Luna cireșelor negre”, pentru a marca momentul în care cireșele se coc.

Luna Plină va fi însoțită de trei ploi de meteori: Delta Aquaridele Sudice, Alfa Capricornidele și Perseidele.

Ploile de meteori Aquaride și Capricornide au atins apogeul săptămâna trecută. Ploaia de Perseide este așteptată să atingă vârful săptămâna viitoare. Este puțin probabil ca acestea să fie vizibile sub lumina lunii pline.

Totuși, este posibil să surprinzi o privire asupra lui Venus și Jupiter. Acestea vor putea fi observate în primele ore ale dimineții pe tot parcursul lunii august. Planetele vor apărea apropiate pe cer în diminețile de marți și miercuri.

În a doua jumătate a lunii, dimineața devreme, Mercur va fi vizibil la 20-30 de grade sub Venus, pe orizont, a spus Young. De asemenea, poți vedea și Marte „dacă te uiți spre vest imediat după apus”, a adăugat ea.

Până la finalul anului, vor mai fi patru luni pline. Superlunile, Lunile Pline care apar când satelitul este la cea mai mică distanță de Pământ, vor avea loc în octombrie, noiembrie și decembrie.