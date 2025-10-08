Cafeaua virală care te poate îngrășa! Nutriționiștii trag un semnal de alarmă

Un nou trend apărut pe rețelele de socializare cucerește tot mai mulți pasionați de fitness și nu numai: o combinație de cafea și pudră proteică numită „proffee”. Băutura promite mai multă energie și masă musculară, dar specialiștii în nutriție atrag atenția că ne poate sabota silueta și sănătatea.

Tot mai mulți adepți ai sportului își completează cafeaua de dimineață cu o măsură de pudră proteică din convingerea că băutura „magică” stimulează masa musculară. Totuși, experții avertizează că acest „truc” nu este atât de sănătos pe cât pare.

Adam Clark, unul dintre cei mai cunoscuți antrenori și specialiști în nutriție sportivă din Marea Britanie, trage un semnal de alarmă. El subliniază că adăugarea de proteine în cafeaua zilnică poate face mai mult rău decât bine dacă nu este corelată cu o activitate fizică adecvată și cu un stil de viață activ.

„Mulți oameni sunt în necunoștință de cauză în privința cantității de pudră proteică pe care ar trebui să o consume. Aceasta variază în funcție de greutatea corporală și de nivelul de activitate fizică. Depășirea dozei recomandate poate avea efecte secundare”, avertizează expertul în fitness citat de Daily Mail.

De câte proteine avem cu adevărat nevoie

Potrivit ghidurilor nutriționale, un adult ar trebui să consume în jur de 0,75 g de proteine per kilogram de greutate corporală. În practică, asta înseamnă aproximativ 45 de grame de proteine pe zi pentru o femeie și 55 de grame pentru un bărbat.

Cu toate acestea, rețetele de „proffee” care fac furori pe TikTok includ uneori cantități uriașe de pudră proteică. Unele ajung să adauge în cafea chiar și 33 de grame de proteine, adică peste 70% din aportul zilnic recomandat concentrat într-o singură băutură.

Problema este că multe persoane nu își fac un calcul corect al proteinelor furnizate deja de alimentația obișnuită. Carnea, lactatele, ouăle și leguminoasele contribuie la aportul zilnic. Atunci când, pe lângă acestea, adăugăm și suplimente în exces, riscăm să depășim cu mult cantitatea recomandată.

Riscurile unui consum excesiv de proteine

Proteinele ar trebui să reprezinte între 10% și 35% din totalul caloriilor zilnice, susține Adam Clark. Mulți oameni aleg să le consume în cantitate mai mare convinși că dietele hiperproteice susțin scăderea în greutate.

Rețelele de socializare abundă în influenceri care le explică urmăritorilor cum să-și mărească aportul proteic. „Proffee”, amestecul de cafea cu pudră de proteine, este cel mai nou truc. El promite să crească nivelul de energie și să ajute la slăbit.

Într-adevăr, proteinele pot avea acest efect. Digestia lor consumă mai multă energie (efect termic mai mare), deci corpul arde mai multe calorii pentru a le procesa. Totodată, ele sunt mai sățioase decât carbohidrații și grăsimile, ceea ce poate reduce tentația de a mânca în exces. Un alt avantaj al proteinelor este că ajută la menținerea masei musculare în timpul unei diete, ceea ce sprijină metabolismul.

În fața acestor argumente, mulți cad în capcana de a crede că „mai mult” înseamnă „mai bine”. Însă, atunci când aportul proteic depășește nevoile reale, surplusul nu mai slăbește. „Dacă îți iei mai multe proteine decât ai nevoie, acest lucru poate duce la creștere în greutate în loc de scădere”, atrage atenția specialistul. Proteinele neutilizate de organism sunt stocate sub formă de grăsime.

Mai mult, dietele bogate în pudre proteice și alte suplimente pot ascunde pericole mai subtile:

Încărcarea rinichilor și ficatului. Aceste organe implicate în procesarea proteinelor sunt suprasolicitate în fața unui aport proteic excesiv.

Aceste organe implicate în procesarea proteinelor sunt suprasolicitate în fața unui aport proteic excesiv. Tulburări digestive . Consumate în cantitate mare, proteinele pot să provoace balonare, constipație și dezechilibre ale florei intestinale.

. Consumate în cantitate mare, proteinele pot să provoace balonare, constipație și dezechilibre ale florei intestinale. Inflamații cronice. Potrivit medicului James Kinross, specialist în chirurgie colorectală la Imperial College London, multe pudre proteice sunt pline de aditivi, emulgatori și agenți de legare. Aceste ingrediente favorizează inflamația care poate duce la cancer.

De ce „proffee” nu e soluția ideală

Pe lângă problema aportului excesiv de proteine, rețetele promovate online includ adesea ingrediente ultraprocesate. „Proffee” se prepară prin adăugarea unei măsuri de pudră proteică într-un shot de espresso, care apoi este turnat peste gheață pentru a obține o cafea proteică rece. Însă, pentru a face băutura mai gustoasă, mulți adaugă siropuri aromate, lapte vegetal bogat în grăsimi sau îndulcitori artificiali.

În plus, pasionații de sală își completează „proffee”-ul cu suplimente precum creatina, multe dintre ele pline de emulgatori care favorizează inflamația și pot crește riscul de boli. „Toate aceste lucruri anulează potențialele beneficii pe care băutura le-ar fi putut oferi inițial”, spune Adam Clark.

Specialistul în nutriție sportivă recomandă să ne asigurăm proteinele din alimente integrale precum carnea, lactatele, ouăle și altele. „Nu ar trebui să folosești «proffee» ca înlocuitor de masă sau ca sursă principală de proteine. O masă adevărată îți asigură și aportul necesar de vitamine, minerale și grăsimi sănătoase”, completează Clark.

Legătura dintre pudrele proteice și cancerul colorectal

Avertismentul vine pe fondul unui număr tot mai mare de cercetări care arată că emulgatorii, întâlniți adesea în suplimentele sintetice, ar putea fi un factor neglijat în apariția cancerului colorectal.

Statisticile arată că, în ultimii 30 de ani, numărul cazurilor de cancer colorectal la persoane tinere a crescut alarmant, cu 80% la nivel global. Oamenii de știință investighează multiple cauze, de la poluare și obezitate la microplasticele din apa potabilă.

Obsesia modernă pentru pudrele proteice este privită din ce în ce mai mult ca un factor de risc. Atunci când proteinele sunt descompuse în intestin, se eliberează toxine ce pot deteriora ADN-ul celular, crescând riscul ca unele celule să devină canceroase. În plus, dietele bogate în alimente ultraprocesate perturbă echilibrul microbiomului intestinal, declanșând inflamații asociate cu numeroase probleme de sănătate.

Așadar, înainte de a ceda în fața acestui trend viral, e important să înțelegem că „proffee” nu garantează slăbirea. Din contră, poate provoca efecte nedorite și riscuri pentru sănătate, mai ales când e consumat în exces. Pudrele proteice își pot găsi locul în stilul tău de viață dacă ești o persoană activă, dar numai dacă le folosești cu măsură și le integrezi într-o alimentație echilibrată.

