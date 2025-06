O femeie a zis că nu vrea să-și irosească anii de pensie ca să aibă grijă de nepoți. Mulți i-au dat dreptate când au aflat motivul

O pensionară a dezvăluit faptul că nu vrea să își irosească anii de pensie stând și având grijă de nepoții săi. Mulți i-au dat dreptate atunci când au aflat care este motivul.

Atingerea vârstei de pensionare este ceva ce mulți oameni așteaptă cu nerăbdare, dar pentru o femeie, acea pauză mult așteptată a fost rapid întreruptă. În loc să se bucure de libertatea ei, s-a trezit în ipostaza de bonă permanentă pentru nepoții ei.

„Am 67 de ani și tocmai m-am pensionat după ce am lucrat timp de peste 45 de ani. Familia mea mi-a organizat o mică petrecere și m-am simțit atât de liberă. În sfârșit aveam șansa să călătoresc puțin sau poate să iau un curs de dans, chiar să mă întâlnesc cu niște prieteni pe care nu i-am mai văzut de ani de zile.

I-am sunat pe fiul și nora mea să-i anunț că am terminat treburile de la locul de muncă și că sunt oficial pensionară. Nora mea m-a șocat spunând: „Perfect! De luni până vineri, poți avea grijă de copii!”. Am râs și am crezut că glumește, dar vocea ei a fost cât se poate de serioasă. I-am zis că îmi iuesc nepoții, dar că nu sunt bonă gratuită. Nu i-a convenit. Mai târziu, în aceeași seară, am fost bulversată să primesc de la fiul meu un mesaj în care îmi spunea: Ne ești datoare. Îți amintești cum te-am suportat după ce tata a murit?

Am fost șocat. Da, m-au ajutat, dar nu am crezut că e ajutor condiționat. Mi-am crescut fiul să fie bun la suflet și corect și să nu aștepte niciodată ceva în schimb pentru binele făcut. A doua zi i-am dat mesaj, i-am zis că mi-ar plăcea să ies cu nepoții din când în când, dar nu zilnic. Se pare că nu le-a convenit și nu le e de ajuns. Acum simt că am de ales între liniștea mea și nepoții mei. Îmi e teamă că dacă accept, atunci nu mai e cale de întoarcere și va deveni o obișnuință. Ce ar trebui să fac?”, a fost mesajul publicat de femeie, potrivit celor de la Brightside.me.

Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate și i-au zis că are tot dreptul să se bucure de anii de pensie, după o viață de muncă. În opinia multora, bunicii nu sunt obligați să facă nimic, fiindcă părinții sunt cei care trebuie să se ocupe de ei.