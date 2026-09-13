Ce a pățit o familie de români după ce a rezervat o cazare cu nota 9,2. Au plecat seara cu copiii și bagajele: „Ne-am luat țeapă”

O familie de români a povestit experiența neplăcută prin care a trecut în timpul unei vacanțe în Polonia. Cazarea rezervată părea să îndeplinească toate condițiile: avea nota 9,2, zeci de recenzii, era aproape de centrul orașului și fotografiile prezentau un apartament spațios și bine întreținut.

Realitatea pe care românii spun că au găsit-o la fața locului a fost însă cu totul alta. Situația s-a complicat și mai mult pentru că familia călătorea cu două fetițe mici și a fost nevoită să caute o altă cazare seara. Povestea a fost relatată pe pagina de Instagram Bebe Cafe, unde au fost publicate și imagini realizate în apartamente.

Cazarea avea nota 9,2. Ce au găsit când au deschis ușa

Familia călătorise cu trenul din Gdansk spre Varșovia și a ajuns în oraș după-amiază. Prima oprire a fost apartamentul pe care îl rezervaseră pentru următoarele zile. Pe hârtie, alegerea părea una foarte bună:

„Cazarea părea foarte bună. Nota 9,2 din 69 de recenzii, apartament mare, aproape de centru și poze foarte bine făcute. Singurul lucru pe care nu l-am verificat? Recenziile negative”, se arată în postarea publicată pe Instagram de Bebe Cafe.

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Prima impresie după sosire le-a ridicat însă semne de întrebare. Clădirea era veche, accesul către lift presupunea urcarea unor scări, iar odată ajunși în apartament au observat că ceea ce găsiseră nu corespundea imaginilor pe care le văzuseră atunci când făcuseră rezervarea: „Am deschis ușa apartamentului și, din ușă, am văzut că patul avea o parte ruptă. Ce am rezervat pe Booking nu era și în realitate”, au povestit aceștia.

Problema cea mai mare avea să apară în bucătărie: „Aici ne-am dat seama că ne-am luat țeapă”. Familia susține că bucătăria era murdară. Chiuveta, cuptorul, plita, frigiderul, cuptorul cu microunde, pereții, rafturile și paharele ar fi fost într-o stare care i-a determinat să nu dorească să le folosească.

Pentru cei doi părinți, bucătăria era importantă mai ales pentru că se aflau în vacanță cu două fetițe mici: „Pentru noi, bucătăria nu era un moft. Suntem obișnuiți să le pregătim fetelor micul dejun și să le dăm ce știm că mănâncă sigur. Nu facem experimente în vacanță”, au explicat aceștia pe Instagram. Inițial, s-au gândit că ar putea rămâne cele cinci zile și să mănânce numai în oraș. Au ieșit la cină, însă, în timp ce discutau despre ceea ce găsiseră în apartament, au ajuns la concluzia că nu vor să rămână acolo.

În jurul orei 21:00 au început să caute o nouă cazare. Au găsit relativ repede un apartament disponibil și le-au explicat fetițelor că trebuie să se mute. S-au întors la prima proprietate, au fotografiat și filmat problemele reclamate, au anunțat proprietarul și platforma prin care făcuseră rezervarea, și-au luat bagajele și au făcut check-out.

Au plecat seara cu două fetițe și toate bagajele. Surpriza a venit la a doua cazare

După aproape o oră de drum, familia a ajuns la noua proprietate. La exterior, totul părea să indice că de această dată făcuseră alegerea potrivită: un ansamblu rezidențial nou, curat și o curte bine amenajată. Au intrat în apartament și au crezut pentru câteva momente că aventura se terminase.

Nu a fost așa: „Apartamentul nu a fost curățat după ultimii oaspeți”, au povestit românii. Potrivit relatării lor, patul nu fusese schimbat, prosoapele erau folosite, toaleta era murdară, iar gunoiul nu fusese ridicat. Era aproape ora 23:00: „Am zis că suntem într-un film de comedie”, au povestit aceștia.

Familia a contactat proprietara celei de-a doua cazări, iar răspunsul primit a venit cu o nouă surpriză: „Mâine vine cineva să facă curat”, li s-ar fi transmis.

Pentru părinți, problema imediată era însă alta: unde urmau să doarmă în acea noapte și ce prosoape puteau folosi.

Cum s-a terminat aventura familiei de români

De data aceasta, familia a decis să rămână. A doua zi, o echipă a venit și a făcut curățenie în apartament, iar restul sejurului s-a desfășurat fără alte probleme: „A doua zi au venit, au făcut curat și totul a fost bine. Am rămas cele 5 zile, iar Varșovia chiar ne-a plăcut”, au povestit românii.

În cazul primei cazări, lucrurile nu s-au încheiat odată cu plecarea din apartament. Familia spune că a deschis un caz prin intermediul Booking și a început demersurile pentru recuperarea banilor. Experiența i-a făcut să tragă și o concluzie pentru viitoarele călătorii: o notă mare și fotografiile atractive nu sunt suficiente.

Detaliul pe care spun că l-au omis înainte de prima rezervare a fost tocmai verificarea recenziilor negative. În cazul unei proprietăți cu zeci sau sute de evaluări, acestea pot oferi informații despre probleme care nu sunt evidente din fotografiile de prezentare: curățenie, zgomot, acces, starea mobilierului sau diferențele dintre imaginile afișate și ceea ce turiștii au găsit la fața locului.

În situația în care o cazare nu corespunde rezervării, este util ca problemele să fie fotografiate sau filmate imediat și să fie contactate atât proprietatea, cât și platforma prin intermediul căreia a fost făcută rezervarea. Familia din România spune că exact asta a făcut înainte de a părăsi primul apartament: a realizat fotografii și filmări, a informat proprietarul și Booking, iar ulterior a început procedura pentru rambursare.

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