O tânără a întâmpinat probleme la angajare dintr-un motiv nemaiîntâlnit. De ce a fost respinsă de mai bine de 50 de ori

O tânără a trecut prin 50 de interviuri și a fost respinsă. Iată de ce nu consideră că lipsa de experiență este problema.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 07:10 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 15:19
O tânără a întâmpinata probleme la angajare dintr-un motiv nemaiîntâlnit

O tânără se confruntă cu o problemă nemaiîntâlnită la interviurile de angajare. Aceasta a dat curs la 50 de interviuri, însă nu a avut succes.

Ce motiv ieșit din comun a dus la respingerea unei tinere la interviurile de angajare

Alê Gaúcha are 21 de ani, este din Porto Alegre, Brazilia, și a absolvit un curs de bonă în urmă cu trei ani. Aceasta dorea să își facă o carieră în acest domeniu și să devină independentă financiar. Cu toate acestea, Alê nu a reușit să obțină un loc de muncă.

Tânăra a devenit în schimb creatoare de conținut. Pe platformele de socializare și-a și spus povestea.

Alê și-a pierdut speranța că ar putea deveni vreodată bonă, după ce a fost respinsă de 50 de ori la interviuri. Deși inițial a crezut că lipsa sa de experiență este motivul pentru care nu mai este contactată pentru un loc de muncă, ulterior și-a dat seama că altul poate fi motivul principal, și anume modul în care arată.

Tânăra cu peste 525.000 de urmăritori consideră că a fost respinsă la interviuri din cauza formelor sale.

„Mă duceam încrezătoare, îmi prezentam certificatele, vorbeam despre tot ce învățasem, dar nimeni nu mi-a răspuns vreodată. La început am crezut că se întâmplă asta din cauza lipsei de experiență, dar, după atâtea încercări, am început să cred că motivul era altul.

Formele mele au atras întotdeauna mai multă atenție decât calificările mele. A fost frustrant pentru că voiam să-mi arăt latura profesională, dar părea că nimeni nu o putea vedea”, a relatat Alê, conform unei surse.

Tocmai de aceea a decis să profite de atuurile sale și și-a încercat norocul în mediul online, construindu-și o adevărată comunitate, care mărturisește că i-a conferit libertate:

„Întrucât formele mele au atras întotdeauna atât de multă atenție, am decis să le includ în viața mea profesională. Mulți oameni mă văd doar ca pe o creatoarea de conținut pentru adulți și nu-și pot imagina că m-am gândit vreodată să trăiesc altfel.

colaj femeie care se uită pe niște cv-uri și ale gaucha
Și știu, de asemenea, că, în pofida faptului că nu mai practic astăzi, bona care am fost odată este încă alături de mine. Încă mă simt conectată la acea experiență pentru că m-am dedicat și m-am pregătit pentru ea. Pe de o parte, căutam stabilitate, pe de altă parte, am găsit libertate”, a mai spus ea.

