O turistă a căzut în genunchi și a plâns de fericire atunci când a văzut Palatul Parlamentului din București. Care a fost motivul

O turistă a căzut în genunchi și a plâns de fericire atunci când a văzut Palatul Parlamentului din București. Care este motivul pentru care a recurs la un asemenea gest.

Publicat: Luni, 11 August 2025, 13:36 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 15:06
Descoperă ce a determinat-o pe turistă să cadă în genunchi la vederea Palatului Parlamentului

O scenă neașteptată s-a întâmplat de curând în București, atunci când o turistă a început să plângă de emoție și a căzut în genunchi atunci când a văzut Palatul Parlamentului. Momentul cu pricina a fost filmat și clipul video a fost ulterior publicat pe TikTok. Filmarea a devenit virală și a stârnit numeroase reacții. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost motivul pentru care turista a recurs la un asemenea gest.

O turistă a căzut în genunchi și a plâns de fericire atunci când a văzut Palatul Parlamentului din București. Care a fost motivul gestului

Kat, o tânără turistă din generația Z, a venit să viziteze țara noastră și a fost mai mult decât fericită când a văzut Palatul Parlamentului. De fapt, turista a căzut în genunchi de fericire și tot momentul a fost filmat și publicat pe TikToik. În filmare se vede cum aceasta inițial își pune mâinile la ochi și, când și le dă jos, îi apar lacrimi de emoție.

„Prima dată când văd Parlamentul României după ce am fost obsedată de această țară timp de 10 ani, fără un motiv anume”, a scris turista în dreptul clipului video.

Nu puțini au fost cei care s-au mirat când au văzut imaginile și s-au întrebat care este motivația acestui gest.

Se pare că tânăra recreează un alt clip viral realizat la Disneyland, în care o turistă plânge atunci când în sfârșit vede pentru prima dată celebrul castel din parcul tematic, au informat cei de la adevarul.ro.

Așa cum era de așteptat, nu a durat mult până ce reacțiile internauților au început să apară. Mai ales românii au fost cei care au reacționat:

imagine cu palatul parlamentului

„Oferiți-i cetățenie română!”, „Sunt atât de confuză, căci eu trăiesc în București”, „De unde ești? Dacă vrei facem schimb de cetățenie!”, „Da, și eu am plâns când am văzut ce se întâmplă la Parlament, dar în interior”, „Și pe noi ne face Parlamentul României să plângem, dar în alt mod”, „Sunt română și nu știu dacă ar trebui să mă simt flatată sau îngrijorată”, „va iubesc romanii mei 😂 imi place ca suntem toți uimiți”, „Tu iubești România mai mult decât o fac românii”, „Și pe mine mă face Parlamentul să plâng, mai ales din cauza taxelor”, „Acum ești una de-a noastră, în loc de Kat ai devenit Cătălina”, iată doar o parte din comentariile transmise de internauți.

