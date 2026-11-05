Obiceiul de seară care ne golește contul bancar. Cum ajungem să facem cumpărături impulsive pe telefon

Un obicei de seară care pare inofensiv ne poate gol contul bancar fără să ne dăm seama și fenomenul e în continuă creștere, avertizează experții.

Un obicei simplu îți poate goli contul bancar fără să îți dai seama | Shutterstock

Cumpărăturile impulsive au devenit din ce în ce mai comune într-o lume care e dominată de peisajul digital.

Vânzătorii și marile platforme au învățat cum să convingă consumatorii să realizeze achiziții pe care nu le-ar face în mod obișnuit.

Astfel de strategii funcționează atât de bine, încât cumpărăturile de pe Internet ating trilioane de dolari la nivel mondial.

Experții au analizat ce influențează aceste cumpărături impulsive și la ce trebuie să fie atenți consumatorii.

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Obiceiul de seară care ne golește contul bancar

Cumpărăturile impulsive reprezintă momentul în care cineva face o achiziție spontană, neplanificată, determinată de obicei de emoție, comoditate sau de teama de a rata o ofertă bună, scrie Salsify.

Aceste cumpărături nu fac parte dintr-o listă planificată. Sunt mai degrabă o reacție de moment șii, deși pot părea aleatorii, la baza lor se află o strategie bine pusă la punct.

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În comerțul electronic, aceste decizii luate pe moment sunt adesea declanșate de reduceri pe termen limitat, mesaje ingenioase sau experiențe mobile captivante. Există mai mulți factori care influențează acest comportament, de la strategiile folosite de aplicațiile mobila, la factori personali.

Factorii aplicațiilor mobile, precum atractivitatea vizuală și portabilitatea, au influențat consumatorii, potrivit unui studiu publicat în Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research.

Printre factorii personali, bunăstarea economică, influența familiei și utilizarea cardului de credit au avut un impact direct asupra cumpărăturile impulsive. Valoarea hedonică a influențat puternic comportamentul de cumpărare impulsivă, în timp ce valoarea utilitară nu a prezentat un efect semnificativ, potrivit rezultatelor.

Vânzările online sunt în continuă creștere

Cumpărăturile impulsive reprezintă un fenomen global în creștere. În 2024, vânzările globale de e-commerce au atins 6.09 trilioane de dolari la nivel mondial. Adică aproximativ 20% din totalul vânzărilor cu amănuntul.

Peste 72% dintre cumpărătorii online au achiziționat în mod impulsiv un articol pe baza unei reduceri promovate. Consumatorul mediu a cheltuit 281.75 dolari pe lună pe achiziții impulsive în 2024. În Statele Unite, peste 35% dintre consumatori au raportat că au fost cel mai predispuși să facă achiziții impulsive online în 2023.

În România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), 74.3% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani care folosesc Internetul au comandat sau cumpărat de pe platforme online, scrie Digi24.

La nivel de vârstă, segmentul 16 - 34 de ani a avut cea mai mare pondere, de 86.4%. În grupa de vârstă 55 - 74 de ani, 55.1% dintre cei care folosesc Internetul au cumpărat ceva online în ultimul an.

Pentru a atinge astfel de praguri, platformele online folosesc diferite strategii prin care conving consumatorii să cumpere, în doar câteva secunde.

Cum ajungem să facem cumpărături impulsive pe telefon

Numeroase platforme folosesc strategii pentru a declanșa aceste cumpărături impulsive, cu diferiți factori care influențează decizia de achiziție.

Reduceri care nu pot fi ratate

Un factor important pentru achizițiile impulsive e reprezentat de reducerile care par prea bune pentru a fi ratate. 70% dintre cumpărători, la nivel mondial, au achiziționat în mod spontan produse online după ce au primit o ofertă cu reducere, conform datelor recente.

Oferte pe termen limitat

Un alt factor similar cu reducerile, ofertele pe termen limitat, de doar câteva zile, influențează comportamentul consumatorilor. 62% dintre consumatori spun că vânzările rapide și alte oferte pe termen limitat sunt factori care stimulează achizițiile online.

Cumpărăturile de pe telefon

Smartphone-urile sunt un dispozitiv extrem de convenabil pentru cumpărăturile impulsive. Se află în mâinile noastre toată ziua, în fiecare zi, ceea ce înseamnă că orice produs pe care ni l-am putea dori se află la doar câteva click-uri distanță.

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Potrivit raportului Salsify, 59% dintre cumpărători preferă să folosească telefoanele pentru achizițiile online. Platformele folosesc opțiuni de plată cu un singur click și notificări din acest motiv.

Personalizarea reclamelor

Consumatorii sunt mult mai predispuși să profite de o ofertă dacă aceasta pare creată special pentru ei. Reducerile personalizate, bazate pe comportamentul anterior sau pe istoricul de cumpărături, reprezintă un instrument foarte puternic.

39% dintre cumpărători susțin că ofertele personalizate le influențează deciziile de cumpărare,.

Factori emoționali

Uneori, nu e vorba despre ofertă în sine, ci despre starea pe care o au cumpărătorii atunci când cumpără. Din acest motiv, multe achiziții sunt realizate seara, după o zi lungă de muncă, moment în care utilizatorii vor să se răsfețe.