Periuța de dinți de 500 de euro care a uimit consumatorii. Ce tehnologie ascunde

Pe Internet au apărut imagini cu periuța de dinți de 500 de euro, care a uimit consumatorii nu doar cu prețul, ci și cu tehnologia pe care o ascunde.

Periuța de dinți de 500 de euro include o tehnologie inovativă | Shutterstock

Dyson, companie cunoscută pentru dispozitivele sale inovative, care vin cu un preț pe măsură, a dezvăluit un nou produs.

E vorba despre o periuță de dinți care costă aproape 500 de euro, scrie Daily Mail.

Aceasta e o diferență semnificativă față de prețul unei periuțe de dinți normale, care poate costa între 5 și 15 RON.

Și periuțele electrice au, în medie, prețuri cuprinse între 100 și 250 de lei, așa că noul produs Dyson e poziționat în nivelul ultra premium pe acest segment.

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Periuța de dinți de 500 de euro care a uimit consumatorii

Compania Dyson e cunoscută mai ales pentru aspiratoarele sale premium, dar în ultimii ani s-a extins tot mai mult pe piața produselor de îngrijire personală. Printre cele mai cunoscute produse se numără uscătoare de păr, plăci de îndreptat părul, ventilatoare portabile și purificatoare de aer.

Dyson CameraJet e cel mai recent produs al companiei pe acest segment de piață. Produsul e prezentat drept „un mod complet nou de a-ți curăța dinții”. Periuța de dinți de 500 de euro are o cameră încorporată care folosește inteligența artificială pentru a identifica spațiile foarte mici dintre dinți.

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Când e identificat un astfel de spațiu, e activat un jet de apă de gură. Dyson susține că acesta ajută la curățarea zonelor greu accesibile din întreaga cavitate bucală, într-un mod similar cu folosirea aței dentare.

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„Cercetările noastre au arătat că oamenii omit în mod constant zonele în care se formează placa bacteriană, respectiv spațiile dintre dinți,” a declarat Sir James Dyson, fondatorul companiei.

„Am vrut să rezolvăm 2 probleme fundamentale. Cum să vedem aceste spații, cum să îndepărtăm placa bacteriană și cum să îmbunătățim eficiența curățării în timpul periajului,” a continuat Dyson. „Prin combinarea unei camere, a învățării automate, a dinamicii de precizie a fluidelor, a tehnologiilor avansate de periaj, a conectivității și a Wi-Fi-ului, Dyson CameraJet introduce un mod complet nou de a menține sănătatea cavității bucale.”

Cum funcționează periuța Dyson CameraJet

Nu e prima dată când compania Dyson atrage atenția prin prețurile sale. Recent, compania a lansat căști de 900 de euro, dotate cu un sistem neobișnuit de purificare a aerului.

Camera periuței folosește inteligența artificială pentru a analiza 28 de imagini în timp real pe secundă în timp ce te speli pe dinți.

Când tehnologia detectează un spațiu între dinți, e declanșat un jet de apă de gură în doar 0.1 secunde. Acest sistem pare similar cu un irigator bucal tradițional.

Dyson explică însă că majoritatea irigatoarelor bucale folosesc jeturi subțiri, asemănătoare unor ace, care întâmpină dificultăți în îndepărtarea plăcii bacteriene persistente.

„Atunci când a fost testat pe placa bacteriană artificială folosită de Dyson, acest tip de jet a perforat placa. Dar nu a reușit să îi depășească aderența și să o îndepărteze complet,” susțin reprezentanții companiei.

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„În schimb, jetul Dyson folosește un pulverizator unic, cu formă conică și deschidere largă. Acoperirea mai extinsă mătură și îndepărtează placa dintr-o singură mișcare, în timp ce presiunea mai redusă este concepută pentru a fi mai blândă cu gingiile și smalțul,” au continuat aceștia.

În aplicație sunt disponibile și funcții precum ghidarea periajului, videoclipuri explicative, informații despre periaj și folosirea aței dentare, hărți care indică zonele curățate și recomandări personalizate.

Apa de gură e depozitată într-un „rezervor anti-gravitațional”, care permite proiectarea unui jet continuu indiferent de unghiul în care e ținută periuța.

Dyson CameraJet costă 490 de euro, preț ce include periuța de dinți, stația de încărcare, husa de călătorie, pasta de dinți Dyson și apa de gură Dyson.