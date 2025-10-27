Antena Căutare
Home News Inedit Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii. Ce face pe iPhone

Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii. Ce face pe iPhone

Funcția iOS 16 care frustrează utilizatorii face parte din noul design al sistemului de operare introdus recent de Apple.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 15:32 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 15:33
Noua actualizare iOS 16 a nemulțumit utilizatorii | Shutterstock

Liquid Glass nu e singura funcție iOS 16 care a nemulțumit utilizatorii iPhone. Mulți dintre ei s-au plâns de noua actualizare a sistemului de operare pe rețelele de socializare.

Mai mult aplicații au fost actualizate și, acum, unii utilizatori întâmpină dificultăți în utilizarea lor, scrie BGR.

Meniurile arată diferit, mai ales în comparație cu iOS 18, așa că mulți nu au știu la început cum să le navigheze.

Apple a lansat și noua serie iPhone 17 cu sistemul de operare iOS 26 instalat deja pe telefoane.

Articolul continuă după reclamă

Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii

Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii pare să fie tastatura iPhone, cu noile schimbări introduse de actualizarea sistemului de operare. Potrivit utilizatorilor, uneori aceasta se mișcă mai greu decât în cealaltă versiune a sistemului de operare.

Cei care nu au activată opțiunea de corectare automată au văzut și o creștere a numărului de greșeli în scriere.

Citește și: De ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului. Puțini știu ce rol are, de fapt

Pentru a ilustra problema, creatorul de conținut YouTube Michi NekoMichi s-a filmat în timp ce tasta în viteză mai mică pe un iPhone cu iOS 26. În video, se vede cum apăsa literele corecte pe tastatură. Dar iPhone-ul înregistra literele greșite.

Aceasta nu era o problemă de autocorectare, deoarece funcția era dezactivată pe telefonul său. De asemenea, funcționalitatea predictivă a tastaturii, în care iOS ajustează tastele pentru a ghici literele intenționate, nu reprezintă o problemă, deoarece interfața arată că utilizatorul apasă litera pe care vrea să o tasteze. De exemplu, creatorul de conținut a tastat litera „U,”. Dar iOS 26 a înregistrat „J” sau „H”.

Videoclipul a devenit viral pe YouTube și Reddit la scurt timp după publicare. Ceea ce sugerează, alături de numeroasele comentarii, că acesta nu e un caz izolat.

„Dădeam vina pe îmbătrânirea telefonului pentru aceste greșeli ridicole. Am acuzat pe nedrept lipsa mea de dexteritate!” a răspuns un utilizator frustrat pe Reddit.

Și opțiunea Liquid Glass a nemulțumit utilizatorii

Actualizarea iOS 26 include și funcția de Liquid Glass. Dar se pare că mulți utilizatori nu sunt mulțumiți nici de ea. Unii dintre ei susțin că design-ul sticlos a dus la senzația că dispozitivele „de necitit”.

„Prima dată când urăsc atât de mult noul iOS 26. Totul e tremurat, sclipitor, deranjant. Majoritatea lucrurilor sunt de necitit,” a scris un utilizator pe rețeaua de socializare X.

„iOS 26 este un dezastru vizual. Liquid Glass transformă Notification Center într-un coșmar distorsionat, tastatura îi amețește pe oameni, iar Control Center în modul întunecat arată ca niște inele de șarpe,” a continuat alt utilizator.

Citește și: Actualizarea iOS 26 a nemulțumit utilizatorii iPhone. Ce problemă au cu schimbarea „dezgustător de urâtă”

Liquid Glass nu este singura funcție din iOS 26 care a nemulțumit fanii. Mulți s-au plâns și de consumul crescut al bateriei după actualizare.

„Liquid Glass e un nou material translucid care reflectă și refractă împrejurimile. Oferă mai multă concentrare pe conținut și un nou nivel de vitalitate în navigare, pictograme de aplicații, widgeturi și altele,” a explicat Apple într-o postare pe site-ul său despre actualizarea iOS 26.

„Noul design se extinde la Home Screen și Lock Screen. Ceea ce le face mai personale și mai expresive ca niciodată,” continua mesajul. „Liquid Glass aduce, de asemenea, noi opțiuni de personalizare pentru pictograme și widgeturi, inclusiv un aspect clar, spectaculos.”

El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu ...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu 10 ani
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite
Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x