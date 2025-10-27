Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii. Ce face pe iPhone

Funcția iOS 16 care frustrează utilizatorii face parte din noul design al sistemului de operare introdus recent de Apple.

Liquid Glass nu e singura funcție iOS 16 care a nemulțumit utilizatorii iPhone. Mulți dintre ei s-au plâns de noua actualizare a sistemului de operare pe rețelele de socializare.

Mai mult aplicații au fost actualizate și, acum, unii utilizatori întâmpină dificultăți în utilizarea lor, scrie BGR.

Meniurile arată diferit, mai ales în comparație cu iOS 18, așa că mulți nu au știu la început cum să le navigheze.

Apple a lansat și noua serie iPhone 17 cu sistemul de operare iOS 26 instalat deja pe telefoane.

Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii

Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii pare să fie tastatura iPhone, cu noile schimbări introduse de actualizarea sistemului de operare. Potrivit utilizatorilor, uneori aceasta se mișcă mai greu decât în cealaltă versiune a sistemului de operare.

Cei care nu au activată opțiunea de corectare automată au văzut și o creștere a numărului de greșeli în scriere.

Pentru a ilustra problema, creatorul de conținut YouTube Michi NekoMichi s-a filmat în timp ce tasta în viteză mai mică pe un iPhone cu iOS 26. În video, se vede cum apăsa literele corecte pe tastatură. Dar iPhone-ul înregistra literele greșite.

Aceasta nu era o problemă de autocorectare, deoarece funcția era dezactivată pe telefonul său. De asemenea, funcționalitatea predictivă a tastaturii, în care iOS ajustează tastele pentru a ghici literele intenționate, nu reprezintă o problemă, deoarece interfața arată că utilizatorul apasă litera pe care vrea să o tasteze. De exemplu, creatorul de conținut a tastat litera „U,”. Dar iOS 26 a înregistrat „J” sau „H”.

Videoclipul a devenit viral pe YouTube și Reddit la scurt timp după publicare. Ceea ce sugerează, alături de numeroasele comentarii, că acesta nu e un caz izolat.

„Dădeam vina pe îmbătrânirea telefonului pentru aceste greșeli ridicole. Am acuzat pe nedrept lipsa mea de dexteritate!” a răspuns un utilizator frustrat pe Reddit.

Și opțiunea Liquid Glass a nemulțumit utilizatorii

Actualizarea iOS 26 include și funcția de Liquid Glass. Dar se pare că mulți utilizatori nu sunt mulțumiți nici de ea. Unii dintre ei susțin că design-ul sticlos a dus la senzația că dispozitivele „de necitit”.

„Prima dată când urăsc atât de mult noul iOS 26. Totul e tremurat, sclipitor, deranjant. Majoritatea lucrurilor sunt de necitit,” a scris un utilizator pe rețeaua de socializare X.

„iOS 26 este un dezastru vizual. Liquid Glass transformă Notification Center într-un coșmar distorsionat, tastatura îi amețește pe oameni, iar Control Center în modul întunecat arată ca niște inele de șarpe,” a continuat alt utilizator.

Liquid Glass nu este singura funcție din iOS 26 care a nemulțumit fanii. Mulți s-au plâns și de consumul crescut al bateriei după actualizare.

„Liquid Glass e un nou material translucid care reflectă și refractă împrejurimile. Oferă mai multă concentrare pe conținut și un nou nivel de vitalitate în navigare, pictograme de aplicații, widgeturi și altele,” a explicat Apple într-o postare pe site-ul său despre actualizarea iOS 26.

„Noul design se extinde la Home Screen și Lock Screen. Ceea ce le face mai personale și mai expresive ca niciodată,” continua mesajul. „Liquid Glass aduce, de asemenea, noi opțiuni de personalizare pentru pictograme și widgeturi, inclusiv un aspect clar, spectaculos.”