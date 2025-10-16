Antena Căutare
De ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului. Puțini știu ce rol are, de fapt

Te-ai întrebat de ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului? Detaliul apare pe toate dispozitivele iPhone și pe majoritatea celor Android.

Publicat: Joi, 16 Octombrie 2025, 14:35
Experții au dezvăluit de ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului, un detaliu observat de puțini utilizatori.

Aproape orice dispozitiv din ziua de azi are un touchscreen, de la telefoane, la computere și mașini, scrie Reader’s Digest.

Și ecranele cu touch au evoluat de-a lungul anilor. Ca urmare, unele funcții vechi trebuie să fie înlocuite cu noi opțiuni.

Un exemplu în acest sens e mica linie din partea de jos a ecranului, detaliu care apare pe majoritatea smartphone-urilor moderne.

De ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului

Ljubomir Bardzic, specialist în design UI și UX a dezvăluit de ce există o linie în partea de jos a ecranului telefonului. Toate iPhone-urile o au și apare pe aproape toate telefoanele Android, mai ales pe cele de la producători mari, precum Google sau Samsung.

Puțini știu că această linie e, de fapt, un instrument de navigare. Pe măsură ce ecranele telefoanelor au devenit tot mai mari, marginile de protecție (numite bezels) s-au micșorat.

Ca urmare, butonul fizic Home de sub ecran a fost eliminat. Linia din partea de jos a ecranului a luat locul acestuia și îndeplinește în mare parte același rol. Adică minimizează aplicațiile și te aduce înapoi pe ecranul principal.

Apple a fost prima companie care a introdus această funcție, după care aceasta a fost preluată și de alți producători.

„Indicatorul Home, cum este numit pe iOS, a apărut în 2017, odată cu lansarea iPhone X,” explică Bardzic. „Deoarece acel model avea margini mai subțiri și nu mai avea buton fizic, era nevoie de un element vizual care să-l înlocuiască.”

De atunci, linia a devenit standard pe toate iPhone-urile, iar Android a urmat exemplul.

„Google a introdus o bară de navigare prin gesturi similară în 2019, odată cu Android 10,” adaugă Bardzic.

Pe lângă faptul că înlocuiește butonul Home, linia permite și mai mult spațiu pentru ecran. Pentru că partea frontală a telefonului nu mai are nevoie de controale fizice.

La ce folosește bara din partea de jos a ecranului

Această bară e numită Home Indicator (sau Navigation Bar/Gesture Bar pe Android), permite controlul prin gesturi. În loc să apeși pe un buton, glisezi în sus de la marginea de jos a ecranului pentru a minimiza aplicațiile și a reveni la ecranul principal.

Dacă glisezi în sus și ții degetul apăsat, vei deschide previzualizarea aplicațiilor deschise și poți schimba între ele. Această funcție de bază este aceeași pe iPhone și Android.

Scopul ei este să facă utilizarea telefonului mai rapidă și mai intuitivă. E o funcție similară cu recunoașterea facială Face ID. Există însă unele diferențe între iOS și Android.

„Cea mai mare diferență este la funcția de înapoi,” spune Bardzic. „Pe Android poți glisa din oricare margine, în timp ce pe iOS trebuie să glisezi spre dreapta din marginea stângă a ecranului.”

Atât utilizatorii de iPhone, cât și cei de Android pot schimba între aplicații folosind bara de jos. Dacă glisezi dreapta sau stânga peste acea linie, vei trece rapid de la o aplicație la alta.

