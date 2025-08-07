Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii. Ce poți face pe aplicație de acum

Schimbarea Instagram care e înfuriat utilizatorii poate fi dezactivată printr-o metodă foarte simplă, ce poate fi folosită de oricine.

Instagram continuă să introducă funcții noi pentru utilizatori

Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii e deja disponibilă în SUA și va fi introdusă treptat la nivel global.

Noua funcție permite prietenilor din listă să vadă la ce video-uri ai dat like, într-un meniu separat, scrie Daily Mail.

Deși unii utilizatori au fost încântați de funcție, mulți și-au exprimat nemulțumirea.

În același timp, nu e funcție obligatorie. Oricine o poate dezactiva, în funcție de preferințe.

Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii

Schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii a fost numită „invazivă” și „diabolică”, deoarece poate dezvălui preferințele atunci când vine vorba de conținutul urmărit pe rețelele de socializare.

„Faptul că Reels de pe Instagram are un meniu care arată ce au apreciat prietenii tăi e groaznic,” a scris un utilizator pe X.

„Cine se ocupă de meniul 'Apreciat de prieteni' pe Instagram și de ce vrea să mă ucidă?” a continuat altul.

Din fericire, există o opțiune de dezactivare,, ce poate fi folosită de oricine. Instagram a fost lansată în 2010 ca o simplă aplicație axată pe imagini. Dar cea mai recentă actualizare de la Meta adaugă un nou element experienței utilizatorului.

Momentan, funcția se aplică doar Reels, adică video-urilor scurte similare cu cele de pe TikTok. Fotografiile încă nu sunt incluse în schimbare.

Când accesezi Reels din partea de jos a aplicației (pătratul mic cu o săgeată), vei vedea două opțiuni în partea de sus.

Prima opțiune, „Reels”, îți arată clipurile ca de obicei. A doua opțiune, „Prieteni”, îți arată exclusiv clipuri pe care le-au apreciat prietenii tăi. Aceasta e schimbarea Instagram care a înfuriat utilizatorii.

Cum dezactivezi funcția Instagram

La rândul lor, prietenii tăi pot face același lucru cu videoclipurile pe care le-ai apreciat tu. Unii utilizatori cred că asta înseamnă că ai putea, fără să vrei, să dezvălui mai multe despre tine decât ți-ai fi dorit.

O utilizatoare de pe X a spus că a văzut „o postare de tip self-help despre relații” apreciată de trei dintre prietenele ei divorțate. Precum și „patru video-uri cu rochii de mireasă” apreciate de prietena ei „fericită și singură”, care „în secret își dorește un iubit”.

Din fericire, există o metodă simplă prin care poți împiedica pe oricine să vadă Reels-urile pe care le-ai apreciat, precum și comentariile tale.

Accesează „Setări” în Instagram (cele trei linii orizontale). Apoi derulează până la secțiunea „Cine îți poate vedea conținutul”. Atinge „Activitate în meniul Prieteni”, apoi schimbă setarea pe „Nimeni”.

Adam Mosseri, șeful Instagram, a anunțat apariția like-urilor în Reels într-o postare video în luna ianuarie. Dar noul meniu „Prieteni” din partea de sus abia acum este lansată la nivel global.

„Facem asta pentru că vrem ca Instagram să nu fie doar o experiență pasivă, ci una participativă, socială. În care chiar explorezi interesele tale alături de prieteni,” a spus el. Rămâne de văzut dacă utilizatorii vor aprecia în timp această schimbare.