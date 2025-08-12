Un nou trend face valuri în întreaga lume după ce adulții au început să folosească suzete. Iată cum a pornit totul și cât scot curioșii din buzunar pentru o astfel de experiență.

Suzetele pentru adulți se vând ca pâinea caldă în toată lumea de când un trend de relaxare a luat amploare pe internet, acolo unde tot mai mulți tineri se filmează în timp ce țin un astfel de produs în gură pentru a scăpa de stres, anxietate și alte stări de neliniște.

Deși pare greu de crezut, accesoriile, care în mod normal sunt folosite de bebeluși, au devenit instrumentele preferate de adulții care se simt copleșiți de probleme, griji, dar și care se confruntă cu sforăitul.

Descoperă în rândurile de mai jos cât costă o suzetă pentru adulți și ce reacții au apărut în online după ce românii au aflat de existența unor astfel de dispozitive.

Suzeta pentru adulți care reduce stresul și anxietatea uimește internetul. Cât costă un astfel de produs

Trendul de relaxare a pornit inițial din China, ca o curiozitate de nișă, însă nu a durat foarte mult până când acesta a început să se extindă în alte țări și, inclusiv, în Statele Unite ale Americii.

Se pare că suzetele pentru adulți, care sunt fabricate special pe dimensiuni mai mari, sunt concepute special pentru cei care au nevoie de o mai bună relaxare în timpul somnului și nu numai. Dispozitivele promit, însă, și reducerea stresului, anxietății, sforăitului, dar și, în unele cazuri, diminuarea dorinței de a fuma.

Potrivit site-urilor care comercialiează astfel de produse în România, acestea pot fi fabricate din silicon moale și polipropilenă, fiind sigure atât pentru mediu, cât și pentru cei care le utilizează.

Prețurile suzetelor pentru adulți pot varia în funcție de magazin, însă în majoritatea cazurilor, sumele pornesc de la 15 lei și pot ajunge chiar și până la 90 de lei, în funcție de comerciant.

Pe site-urile magazinelor chinezești, costurile încep de la 6 lei și pot ajunge chiar și la 350 de lei în unele cazuri. Totuși, prețurile nu îi sperie pe cei care vor să încerce această experiență, dat fiind că tot mai mulți tineri și adulți se filmează în timp ce folosesc un astfel de produs, care, la noi în țară, a început deja să fie extrem de controversat.

Spre exemplu, Oana Lis, soția lui Viorel Lis, a avut o reacție de-a dreptul savuroasă când a aflat că există suzete pentru adulți:

„Breaking news! S-a lansat suzeta pentru adulți! Se pare că societatea a evoluat atât de mult, încât acum putem să ne calmăm fix ca în maternitate! Cred că urmează scutecul anti-stres!” este mesajul pe care aceasta l-a distribuit în online pe pagina sa de Facebook.

Deși comercianții promovează aceste dispozitive ca fiind sigure, potrivit china.travels, specialiștii din domeniul medical trag un semnal de alarmă și îi atenționează pe toți cei interesați că suzetele pentru adulți pot duce la apariția unor probleme serioase de sănătate.

Mai exact, experții susțin că utilizarea prelungită a unui astfel de instrument poate duce la apariția unor probleme dentare, la modificarea formei maxilarului, la apariția unor dificultăți în vorbire, dar și la un posibil risc de sufocare, mai ales atunci când sunt folosite în timpul somnului.

De asemenea, psihologii explică că acest trend ar reprezenta de fapt o formă de evitare a problemelor și nu o modalitate sănătoasă de abordare a situațiilor care accentuează dorința de a folosi un astfel de produs.

