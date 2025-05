Tânăra care a renunțat la un job uluitor, iar acum câștigă 10.000 de dolari pe oră: „Cea mai mare victorie din viața mea”

O tânără a renunțat la un job stabil pentru a-și îndeplini visul. Iată cum a ajuns să câștige 10.000 de dolari pe oră.

O tânără de 34 de ani din Statele Unite ale Americii a renunțat la locul de muncă de la o corporație pentru a-și urma visul.

Cum a ajuns să câștige 10.000 de dolari pe oră

Samantha Mui a luat o decizie curajoasă în ceea ce privește viața sa profesională. Tânăra a renunțat la o slujbă sigură la birou pentru a-i învăța pe oameni să facă găluști umplute.

Deși mulți ar spune că a fost o decize riscantă, Samantha a demonstrat că merită să lupți pentru ceea ce îți dorești. Potrivit unei surse, tânără câștigă acum pe oră mai mult decât câștiga într-o lună la corporație.

„Cel mai mare câștig de până acum este că pot merge într-o corporație, purtând un tricou crop și blugi tăiați, pentru a preda cursuri de gătit pentru care sunt plătită mai mult pe oră decât eram înainte într-o lună întreagă”, a declarat ea.

Tânăra a înființat compania Thirsty Dumpling, care vinde cursuri în care oamenii învață cum să pregătească găluști umplute. De asemenea, cursurile sunt fizice, dar și online, pentru persoane fizice sau corporații și alte grupuri. Samantha Mui a publicat și o carte de bucate, Melting Pot.

Decizia de a părăsi lumea corporației a venit după ani în care s-a luptat cu dorința de a începe ceva nou care să îi aparțină în întregime.

„Timp de patru ani, când deja devenisem un adult, am locuit cu părinții. Eram copleșită, deoarece încă aveam de restituit împrumutul studențesc și... când am semnat pentru împrumutul respectiv, nu am știu de fapt în ce mă bag”, a precizat ea.

„Am trecut prin momente de disperare, simțind că: <<Nu știu cum o s-o scot la capăt.>> Cred că și asta m-a făcut să găsesc altceva, pentru că simțeam efectiv că este necesar”, a mai spus ea.

Samantha a dezvăluit că tot ceea ce simțea în momentele respective au făcut-o să își dea seama că era momentul să facă ce cu mâna ei. Cu toate acestea, a avut nevoie de un adevărat catalizator pentru a-și lua inima în dinți să facă pasul ce mare.

„Eram pe o funcție nouă, full remote. Țin minte că la momentul respectiv mă gândeam că acesta ar trebui să fie un job de vis... dar nu sunt fericită. În sufletul meu, știam că la un moment dat o să îmi urmez propria cale. Doar că nu știam care e aceea”, a relatat tânăra.

Abia în 2022, când tatăl său a decedat brusc, la doar câteva luni distanță de la decesul bunicii. Aceste evenimente au făcut-o să realizeze că viața este scurtă și că trebuie să fie fericită.

„Mi-am dat seama că la finalul zilei tot ceea ce contează este dacă le-ai făcut un bine celorlalți și... dacă ți-ai făcut ține un bine”, a mărturisit ea.

La scurt timp după această revelație, Samantha Mui și-a dat demisia de la jobul corporatist: „Am încetat să mă mai împotrivesc și... îmi amintesc că nu am simțit nicio remușcare. M-am simțit cu adevărat liberă.”

Pentru început a avut nevoie de câteva momente pentru a-și recăpăta energia și pentru a se concentra pe noua sa viață. La doar trei săptămâni de șomaj, tânăra a avut o discuție telefonică împreună cu mama sa de la care a pornit ideea de Thirsty Dumpling, ca după aproximativ șapte luni, la finalul lui noiembrie 2023, să își lanseze propria afacere.

„Cânteodată simt că nu a fost în totalitate decizia mea, deoarece simt că nici nu am o altă opțiune și trebuie să merg pe calea mea”, precizează Samantha Mui.

Astăzi, un curs cu 100 de oameni care își doresc să învețe să facă găluști umplute îi poate aduce pe oră 10.000 de dolari.

Tânăra a dezvăluit că și-a dat seama că, pentru o afacere, dar și în viață, oamenii trebuie să aibă încredere în propria intuiție.

„Fiecare antreprenor trebuie să aibă încredere în sine, pentru că de multe ori trebuie să iei decizii, chiar dacă nu știi pe moment dacă totul va fi bine sau nu”, adaugă ea.

De asemenea, toată această aventură a învățat-o să se prețuiască mai mult și să-și valorifice timpul ca antreprenor. Când a lansat afacerea, recunoaște că accepta tot felul de joburi neplătite care o storceau de energie. Abia când și-a schimbat perspectiva și a avut în vedere propriul țel, afacerea a început să dea roade.

„Din momentul în care mi-am valorificat timpul și energia... afacerea s-a schimbat complet. Am învățat că în orice tranzacție care ține de afacere și orice ai face, trebuie să fie un schimb echitabil. Dacă simți că dai prea mult și nu primești nimic la schimb, n-o să fii niciodată feircit. Așadar, este foarte important să îți dai seama că situațiile în care este un câștig de ambele părți sunt ceea ce ai nevoie”, a mai explicat Samantha.

Tânăra a dezvăluit că munca în calitate de angajat într-o corporație nu se compară cu managerierea propriei afaceri:

„Simt din tot sufletul că asta este ce trebuie să fac în viață. Câteodată mă trezesc și mă gândesc: <<Wow, nu-mi vine să cred că fac asta>>, deoarece se simte atât de autentic pentru mine. (...)

Simt că fac ceea ce copilul meu interior întotdeauna și-a dorit. Sunt mult mai fericită, mult mai ușoară... și tot ceea ce vreau este să continui să fac asta. Și chiar sper să o pot face!”