Țările cu cele mai lungi navete din lume. Cât timp petrec oamenii pe drum zilnic în aceste state

Experții au dezvăluit care sunt țările cu cele mai lungi navete din lume și care cetățeni petrec cel mai mult timp pe drum în fiecare zi.

Unele țări au o navetă zilnică medie mai lungă | Shutterstock

Pentru a determina țările cu cele mai lungi navete din lume, experții au luat în considerare toate formele de transport, de la mașina personală, la autobuz, și mersul pe jos.

Studiul a fost realizat de experți din cadrul Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA–UAB) și Universitatea McGill din Canada, scrie Daily Mail.

Experții au analizat drumurile realizate în scop profesional, dar și personal, din 43 de țări. Adică aproape jumătate din lume.

Potrivit rezultatelor, în medie, oamenii călătoresc timp de 1 oră și 8 minute în fiecare zi, indiferent de modul de transport sau de avere.

Țările cu cele mai lungi navete din lume

Țările cu cele mai lungi navete din lume au diferențe notabile atunci când vine vorba de durata călătoriilor zilnice. Oamenii care locuiesc în Maroc se bucură de cel mai scurt timp de deplasare. Aceștia petrec doar 48 de minute pe drum în fiecare zi.

În comparație, cei din Coreea de Sud petrec cel mai mult timp pe drum în fiecare zi, cu o medie 1 oră și 48 de minute.

În toate culturile, oamenii călătoresc dintr-o varietate de motive. Inclusiv pentru navetă, ca parte a locului de muncă sau pur și simplu pentru cumpărături. Până acum, nu era clar cum variază călătoriile între diferite populații.

Cercetătorii au analizat date din sondaje privind utilizarea timpului realizate în 43 de țări. Experții au analizat atât deplasările personale, cât și pe cele legate de muncă.

Rezultatele au arătat că timpul mediu de călătorie din lume variază de la 0.8 ore (48 de minute) la 1.8 ore (1 oră și 48 de minute).

Maroc se află la baza listei pentru timpul de deplasare, urmat de Algeria, Mexic, India și Mauritius. Cei din Coreea de Sud călătoresc cel mai mult, urmați de cei din Letonia, Luxemburg, Tunisia și Brazilia.

În Marea Britanie, o persoană obișnuită petrece 1,45 ore (1 oră și 27 de minute) călătorind în fiecare zi.

Cât durează naveta medie din România

În SUA, oamenii petrec 1.35 ore (1 oră și 21 de minute) pe drum în fiecare zi. În România, naveta zilnică medie e de 59 de minute.

În toate populațiile, timpul mediu zilnic de deplasare a fost de 1.3 ore (1 oră și 18 minute), cu o variație de 0.2 ore (12 minute).

Oamenii tind să petreacă între 66 și 90 de minute pe zi călătorind, indiferent de mijlocul de transport sau distanța parcursă.

„Cel mai important rezultat e că oamenii nu călătoresc mai puțin atunci când viteza sau eficiența cresc,” a explicat autorul principal al studiului, Eric Galbraith. „În schimb, călătoresc mai departe.”

Studiul vine la scurt timp după ce aceiași cercetători de la Universitatea McGill au dezvăluit cum arată ziua medie a unei persoane.

Pregătirea mesei, inclusiv spălatul vaselor, gătitul și strângerea mesei, consumă doar 55 de minute, în medie, în fiecare zi. Mâncatul, însă, durează aproximativ 96 de minute (1.6 ore) pe zi.

Între timp, dușul și îngrijirea sănătății durează aproximativ 2.5 ore. Aruncarea gunoiului durează mai puțin de câteva minute.