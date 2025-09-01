Antena Căutare
Home News Inedit Tendința tech din anii 2000 care revine la modă. Ce dispozitiv au început să poarte și vedetele

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă. Ce dispozitiv au început să poarte și vedetele

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă a fost adoptată deja de numeroase vedete de la Hollywood.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 17:36 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 17:39
Gracie Abrams e una dintre vedetele care a adoptat o modă tech cunoscută în anii 2000 | Profimedia Images

De la telefoane cu clapetă, la camere Polaroid, mai multe dispozitive retro au început să fie folosite din nou. Dar tendina tech din anii 2000 care revine la modă deja a fost adoptată de numeroase vedete.

În ciuda inovațiilor tehnologice, unele dispozitive mai vechi continuă să atragă atenția consumatorilor, scrie Daily Mail.

Deși căștile fără fir, precum AirPods, Google Pixel Buds și altele, au devenit din ce în ce mai folosite în ultimii ani, unele persoane preferă în continuare varianta cu fir.

Recent, numeroase vedete de la Hollywood au fost observate cu acest accesoriu tech.

Articolul continuă după reclamă

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă deja a fost văzută pe numeroase vedete de la Hollywood.

Actrița Emma Watson, 35 de ani, cunoscută pentru seria Harry Potter, a fost surprinsă cu o pereche de căști cu fir în timpul unei plimbări pe litoral la Saint Tropez. Alte vedete, precum Harry Styles, Bella Hadid și Charli XCX, au fost de curând cu astfel de căști în urechi.

Deși tendința poate să pară neobișnuită în contextul în care pe piață există deja căști fără fir, explicația pare simplă.

Potrivit dr. Omar H. Fares, expert din cadrul Toronto Metropolitan University, utilizatorii ar putea „tânji după o versiune idealizată a trecutului.”

„Moda 2000 a revenit treptat în ultimii ani. Iar utilizarea tehnologiei vintage, precum aparatele foto de unică folosință, este în creștere,” a explicat expertul. „Există câteva motive, inclusiv nostalgia și dorința de a retrăi o versiune idealizată a trecutului, dorința de a face un ‘detox digital’ și preocupările crescute legate de siguranța datelor.”

De când Apple a lansat primele căști wireless AirPods în 2016, dispozitivele Bluetooth au devenit din ce în ce mai căutate.

În ziua de azi, cele mai multe branduri tech oferă cel puțin un model de căști fără fir, de la cele mari, care acoperă urechile, până la modelele mici, care intră în ureche.

Deși căștile cu fir sunt, probabil, mai puțin practice decât versiunile wireless, ele par să revină la modă.

Actorul Paul Mescal a dezvăluit recent că preferă căștile cu fir, deși a recunoscut că sunt „demodate.”

Citește și: Dispozitivul de 5.000 de dolari folosit de Elon Musk și Mark Zuckerberg. Miliardarii susțin că le-ar fi adus succesul

„Nu pot folosi căști wireless,” a spus el într-un video pentru British GQ. „Simt pur și simplu că îmi cad din urechi și nu sunt deloc practice.”

Dua Lipa este și ea fană a căștilor cu fir, dar din alte motive.

Într-un video pentru Vogue, ea a explicat: „Îmi plac căștile cu fir pentru că nu trebuie să le încarc,” a declarat artista într-un video pentru Vogue, despre tendința retro din anii 2000 care revine la modă.

Mulți tineri preferă căștile cu fir

Sute de tineri din Generația Z au vorbit despre motivele pentru care preferă căștile cu fir pe TikTok.

„Mai e cineva sătul de AirPods?” a întrebat TikTok-erul @aaliya_allwood într-un video care a devenit viral. Potrivit comentariilor lăsate la acel video, nu e singura.

Citește și: Ce se ascunde pe un smartphone din Coreea de Nord. Sistemul care cenzurează utilizatorii în timp real

„Da, mi-am luat unele cu fir anul trecut și a fost cea mai bună decizie!” a scris un utilizator

„Daaa!!! Mereu le pierd și nu stau bine în urechi,” a adăugat un alt utilizator.

Dincolo de confort și de faptul că nu trebuie încărcate, căștile cu fir au și un element de nostalgie, potrivit Dr. Fares.

„Nostalgia este o emoție complexă care implică reconectarea cu emoțiile fericite ale unui trecut idealizat, prin reintroducerea unor amintiri pozitive,” a explicat el. „De-a lungul anilor, experții în marketing au realizat că nostalgia este o modalitate puternică de a trezi emoții. Atât de mult încât marketingul prin nostalgie a devenit o strategie recunoscută.

Descoperirea care poate rescrie istoria umană. Unde au găsit experții o structură cu 7.000 de ani mai veche decât Stoneh...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor
Super Neatza, 1 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Pendulăm între trecut și viitor Luni, 01.09.2025, 11:22
Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Mireasa sezonul 12, 1 septembrie 2025. Lavinia, în lacrimi din cauza unui conflict cu Diana Luni, 01.09.2025, 14:17 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel
Un mister biblic vechi de 5.500 de ani ar fi fost elucidat. Ce au descoperit arheologii în Israel
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Cum au fost afectate, susțin experții
Incendiile din Europa au devenit mai periculoase din cauza încălzirii globale. Cum au fost afectate, susțin experții
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x