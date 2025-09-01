Tendința tech din anii 2000 care revine la modă. Ce dispozitiv au început să poarte și vedetele

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă a fost adoptată deja de numeroase vedete de la Hollywood.

Gracie Abrams e una dintre vedetele care a adoptat o modă tech cunoscută în anii 2000 | Profimedia Images

De la telefoane cu clapetă, la camere Polaroid, mai multe dispozitive retro au început să fie folosite din nou. Dar tendina tech din anii 2000 care revine la modă deja a fost adoptată de numeroase vedete.

În ciuda inovațiilor tehnologice, unele dispozitive mai vechi continuă să atragă atenția consumatorilor, scrie Daily Mail.

Deși căștile fără fir, precum AirPods, Google Pixel Buds și altele, au devenit din ce în ce mai folosite în ultimii ani, unele persoane preferă în continuare varianta cu fir.

Recent, numeroase vedete de la Hollywood au fost observate cu acest accesoriu tech.

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă

Tendința tech din anii 2000 care revine la modă deja a fost văzută pe numeroase vedete de la Hollywood.

Actrița Emma Watson, 35 de ani, cunoscută pentru seria Harry Potter, a fost surprinsă cu o pereche de căști cu fir în timpul unei plimbări pe litoral la Saint Tropez. Alte vedete, precum Harry Styles, Bella Hadid și Charli XCX, au fost de curând cu astfel de căști în urechi.

Deși tendința poate să pară neobișnuită în contextul în care pe piață există deja căști fără fir, explicația pare simplă.

Potrivit dr. Omar H. Fares, expert din cadrul Toronto Metropolitan University, utilizatorii ar putea „tânji după o versiune idealizată a trecutului.”

„Moda 2000 a revenit treptat în ultimii ani. Iar utilizarea tehnologiei vintage, precum aparatele foto de unică folosință, este în creștere,” a explicat expertul. „Există câteva motive, inclusiv nostalgia și dorința de a retrăi o versiune idealizată a trecutului, dorința de a face un ‘detox digital’ și preocupările crescute legate de siguranța datelor.”

De când Apple a lansat primele căști wireless AirPods în 2016, dispozitivele Bluetooth au devenit din ce în ce mai căutate.

În ziua de azi, cele mai multe branduri tech oferă cel puțin un model de căști fără fir, de la cele mari, care acoperă urechile, până la modelele mici, care intră în ureche.

Deși căștile cu fir sunt, probabil, mai puțin practice decât versiunile wireless, ele par să revină la modă.

Actorul Paul Mescal a dezvăluit recent că preferă căștile cu fir, deși a recunoscut că sunt „demodate.”

„Nu pot folosi căști wireless,” a spus el într-un video pentru British GQ. „Simt pur și simplu că îmi cad din urechi și nu sunt deloc practice.”

Dua Lipa este și ea fană a căștilor cu fir, dar din alte motive.

Într-un video pentru Vogue, ea a explicat: „Îmi plac căștile cu fir pentru că nu trebuie să le încarc,” a declarat artista într-un video pentru Vogue, despre tendința retro din anii 2000 care revine la modă.

Mulți tineri preferă căștile cu fir

Sute de tineri din Generația Z au vorbit despre motivele pentru care preferă căștile cu fir pe TikTok.

„Mai e cineva sătul de AirPods?” a întrebat TikTok-erul @aaliya_allwood într-un video care a devenit viral. Potrivit comentariilor lăsate la acel video, nu e singura.

„Da, mi-am luat unele cu fir anul trecut și a fost cea mai bună decizie!” a scris un utilizator

„Daaa!!! Mereu le pierd și nu stau bine în urechi,” a adăugat un alt utilizator.

Dincolo de confort și de faptul că nu trebuie încărcate, căștile cu fir au și un element de nostalgie, potrivit Dr. Fares.

„Nostalgia este o emoție complexă care implică reconectarea cu emoțiile fericite ale unui trecut idealizat, prin reintroducerea unor amintiri pozitive,” a explicat el. „De-a lungul anilor, experții în marketing au realizat că nostalgia este o modalitate puternică de a trezi emoții. Atât de mult încât marketingul prin nostalgie a devenit o strategie recunoscută.