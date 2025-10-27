Antena Căutare
Home News Inedit Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum. Are o precizie de peste 80%

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum. Are o precizie de peste 80%

Experții susțin că au descoperit testul de sânge care poate prezice depresia postpartum, cu o precizie de peste 80%.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 15:54 | Actualizat Luni, 27 Octombrie 2025, 15:55
Depresia postpartum e mai comună decât se crede | Shutterstock

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum poate oferi noi informații și metode de tratament pentru o afecțiune comună.

Depresia postpartum apare, de obicei, în primele săptămâni după naștere, atunci când are loc o scădere bruscă la nivelul estrogenului și progesteronului, scrie Live Science.

Experții analizează acum schimbările semnificative care au loc în această perioadă.

În acest sens, descoperă și noi moduri de a diagnostica și trata depresia postpartum.

Articolul continuă după reclamă

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum are șanse să ajute în această direcție. Primul medicament destinat depresiei postpartum, care conține un derivat de progesteron, a primit aprobarea Food and Drug Administration din SUA în 2019.

În această iarnă, o companie startup din San Diego va lansa un test de sânge care poate prezice riscul unei femei însărcinate de a dezvolta depresie postpartum cu o precizie de peste 80%.

Produsul e numit myLuma. Va fi primul test disponibil comercial care utilizează biomarkeri (molecule din organism, în acest caz din sânge) pentru a prezice debutul unei tulburări psihiatrice. E un proces asemănător modului în care analizele de sânge pot detecta semne ale unor boli precum cancerul sau diabetul.

Femeile însărcinate care află că sunt expuse riscului de depresie postpartum ar putea lua măsuri preventive. Cum ar fi administrarea de antidepresive după naștere sau stabilirea unui sprijin suplimentar.

Citește și: Iată ce se întâmplă exact în timpul unei operații de cezariana și cât durează

Un aspect important e faptul că un test de sânge ar putea ajuta mai multe femei să ceară autorul, potrivit lui Jennifer Payne, expertă din cadrul Universității Virginia. Payne e fondatoare și membră a consiliului științific pentru compania care produce myLuma, Dionysus Health.

„Dacă avem un test de sânge, psihiatria coboară la nivelul biologiei. Ceea ce cred că o persoană obișnuită poate înțelege ca fiind ceva care necesită tratament și nu doar ceva „în capul cuiva”,” susține Payne.

Alături de colegii săi, Payne cercetează modul în care molecule mici, numite grupuri metil, se pot atașa de gene și pot influența cât de active sunt acestea. Factorii de mediu, de la poluare la nutriție, pot afecta gradul acestei metilări reversibile.

Payne a prelevat mostre de la 51 de femei cu antecedente de tulburări de dispoziție. Femeile au fost monitorizate pe parcursul sarcinii și după naștere. Unele au dezvoltat depresie postpartum în decurs de 4 săptămâni de la naștere.

Experții au identificat 2 gene importante

Din cercetare au rezultat 2 gene sensibile la estrogen, HP1BP3 și TTC9B. Peste 80% dintre femeile care au avut depresie postpartum au prezentat un tipar distinctiv. Au avut metilare mai mare pe o genă și metilare mai redusă pe cealaltă.

Citește și: Când și de ce nu sunt indicate exercițiile fizice în sarcină

Mai mult, schimbările în gene puteau fi detectate pe parcursul fiecărui trimestru de sarcină.

Această cercetare epigenetică formează baza testului myLuma, care mai include biomarkeri suplimentari ce îmbunătățesc precizia.

Din ianuarie 2026, se preconizează că testul va fi disponibil în cabinetele unor medici din 3 state în SUA, Florida, Texas și California. Deși nu este încă aprobat de FDA, medicii au permisiunea de a folosi astfel de teste de laborator pentru a lua decizii clinice.

Funcția iOS 26 care frustrează utilizatorii. Ce face pe iPhone...
Înapoi la Homepage
AS.ro “M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului &#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Observatornews.ro Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu 10 ani
El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a...
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Universul are un mesaj foarte important pentru aceste semne zodiacale în ziua de 24 octombrie 2025. Află dacă te... Catine.ro
Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite
Ce sunt ouăle lichide și unde se află prima fabrică din România. La ce sunt folosite
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce discuta!“
Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce... BZI
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare
Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare HelloTaste.ro
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când s-a prăbușit
Cine este afaceristul din Suceava mort în accidentul aviatic din Vaslui. Ion Pavel își pilota propriul avion când... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 octombrie 2025. Racii sunt visători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR
Societatea Națională a Sării – Salrom ajunge la USR Jurnalul
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera Națională București
Nabucco, Nunta lui Figaro, Aida, Giselle și Faust, cinci capodopere într-o singură săptămână la Opera... Kudika
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători. Gestul făcut de fostul ministru a...
Elena Udrea, apariţie uluitoare! Nu şi-a putut ţine mâinile departe de iubit, nu s-a sfiit nici de trecători.... Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor
Guvern: Dreptul de proprietate asupra apartamentelor "piere" în cazul demolării blocului din Rahova Observator
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal
Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal MediCOOL
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani
Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor
Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor DeParinti
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț!
Jennifer Lopez a dezvăluit care a fost „sărutul ei preferat” din filme. Nu este cu fostul ei soț! ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene
Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x