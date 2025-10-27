Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum. Are o precizie de peste 80%

Experții susțin că au descoperit testul de sânge care poate prezice depresia postpartum, cu o precizie de peste 80%.

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum poate oferi noi informații și metode de tratament pentru o afecțiune comună.

Depresia postpartum apare, de obicei, în primele săptămâni după naștere, atunci când are loc o scădere bruscă la nivelul estrogenului și progesteronului, scrie Live Science.

Experții analizează acum schimbările semnificative care au loc în această perioadă.

În acest sens, descoperă și noi moduri de a diagnostica și trata depresia postpartum.

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum

Testul de sânge care poate prezice depresia postpartum are șanse să ajute în această direcție. Primul medicament destinat depresiei postpartum, care conține un derivat de progesteron, a primit aprobarea Food and Drug Administration din SUA în 2019.

În această iarnă, o companie startup din San Diego va lansa un test de sânge care poate prezice riscul unei femei însărcinate de a dezvolta depresie postpartum cu o precizie de peste 80%.

Produsul e numit myLuma. Va fi primul test disponibil comercial care utilizează biomarkeri (molecule din organism, în acest caz din sânge) pentru a prezice debutul unei tulburări psihiatrice. E un proces asemănător modului în care analizele de sânge pot detecta semne ale unor boli precum cancerul sau diabetul.

Femeile însărcinate care află că sunt expuse riscului de depresie postpartum ar putea lua măsuri preventive. Cum ar fi administrarea de antidepresive după naștere sau stabilirea unui sprijin suplimentar.

Un aspect important e faptul că un test de sânge ar putea ajuta mai multe femei să ceară autorul, potrivit lui Jennifer Payne, expertă din cadrul Universității Virginia. Payne e fondatoare și membră a consiliului științific pentru compania care produce myLuma, Dionysus Health.

„Dacă avem un test de sânge, psihiatria coboară la nivelul biologiei. Ceea ce cred că o persoană obișnuită poate înțelege ca fiind ceva care necesită tratament și nu doar ceva „în capul cuiva”,” susține Payne.

Alături de colegii săi, Payne cercetează modul în care molecule mici, numite grupuri metil, se pot atașa de gene și pot influența cât de active sunt acestea. Factorii de mediu, de la poluare la nutriție, pot afecta gradul acestei metilări reversibile.

Payne a prelevat mostre de la 51 de femei cu antecedente de tulburări de dispoziție. Femeile au fost monitorizate pe parcursul sarcinii și după naștere. Unele au dezvoltat depresie postpartum în decurs de 4 săptămâni de la naștere.

Experții au identificat 2 gene importante

Din cercetare au rezultat 2 gene sensibile la estrogen, HP1BP3 și TTC9B. Peste 80% dintre femeile care au avut depresie postpartum au prezentat un tipar distinctiv. Au avut metilare mai mare pe o genă și metilare mai redusă pe cealaltă.

Mai mult, schimbările în gene puteau fi detectate pe parcursul fiecărui trimestru de sarcină.

Această cercetare epigenetică formează baza testului myLuma, care mai include biomarkeri suplimentari ce îmbunătățesc precizia.

Din ianuarie 2026, se preconizează că testul va fi disponibil în cabinetele unor medici din 3 state în SUA, Florida, Texas și California. Deși nu este încă aprobat de FDA, medicii au permisiunea de a folosi astfel de teste de laborator pentru a lua decizii clinice.