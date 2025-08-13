Ultima „paradă a planetelor” din 2025 are loc în luna august. Când o poți admira pe cer

Antena Căutare
Ultima „paradă a planetelor” din 2025 va avea loc în luna august, când 6 planete vor fi aliniate pe cer.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 15:28 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 15:30
6 planete se vor alinia pe cer în luna august | Shutterstock

În ultima „paradă a planetelor” din 2025, Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun vor părea aliniate pe cer timp de aproape o săptămână.

Fenomenul va începe duminică, pe 17 august, scrie Live Science.

„Parada planetelor” va continua până pe 20 august.

Deși mai e numită eronat o aliniere de planete, fenomenul e diferit.

Ultima „paradă a planetelor” din 2025 va începe pe 17 august și va dura câteva zile. Un fenomen similar a avut loc în luna februarie.

Parada va putea fi văzută cu aproximativ o oră înainte de răsărit. 5 dintre planete sunt vizibile pe cerul dimineții de câteva săptămâni. Dar Mercur li se va alătura abia acum, ceea ce ridică numărul planetelor vizibile de la 5 la 6.

Vizibilitatea depinde și de condițiile meteo. Pe un cer senin, observa Venus, Jupiter și Saturn.

Mercur va fi mai aproape de orizont, dar va fi suficient de strălucitor pentru a fi văzut cu ochiul liber.

Totuși, Uranus (care apare între Jupiter și Saturn pe cer) și Neptun (aproape de Saturn pe cer) sunt prea slabe și prea îndepărtate pentru a fi observate cu ochiul liber. Singura modalitate de a vedea acești doi giganți de gheață este cu ajutorul un telescop performant.

Deși este relativ rar ca 6 planete să fie vizibile simultan pe cer, în această perioadă Luna nu va fi mai fi la fel de luminoasă precum săptămâna trecută, când am avut Lună Plină. Așa că vei putea observa mai ușor ultima „paradă a planetelor” din 2025.

Planetele sunt vizibile chiar înainte de răsărit

Pe 17 și 18 august, Luna se va afla deasupra lui Jupiter și Venus pe cer. Cele 2 planete sunt cele mai luminoase pe cer. În acest moment, se îndepărtează treptat una de cealaltă. Pe 12 august, s-au aflat într-o conjuncție extrem de apropiată.

Mercur ar putea fi vizibil sub Jupiter și Venus. Dar va fi mai ușor de observat pe 19 august. Pe 19 și pe 20 august, Luna se va afla foarte aproape de Venus și Jupiter, ceea ce oferă un spectacol astronomic inedit pe cer, susțin experții.

În jurul datei de 21 august, Mercur va începe să coboare în strălucirea soarelui și va deveni mai greu de văzut.

Potrivit aplicației Star Walk, vor exista 2 parade planetare cu șase planete în 2026. Una va avea loc după apus, în februarie. Cealaltă va avea loc înainte de răsărit, în august, similar cu tiparul din 2025.

În august am avut parte și de apogeul ploii de meteoriți Perseide. În septembrie, vom avea parte inclusiv de o eclipsă, la începutul lunii, plus alte evenimente astronomice inedite până la finalul anului.

Deși planetele pot fi văzute și cu ochiul liber, e indicat să le privești dintr-o zonă în care nu există poluare luminoasă.

