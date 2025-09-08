Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida. Unde s-ar afla orașul pierdut

Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida, orașul mitologic care a fascinat omenirea de sute de ani.

Orașul pierdut a fost descris în operele lui Platon și au fascinat experții de sute de ani, scrie Daily Mail.

În scrierile sale, Atlantida era descrisă drept o civilizație avansată, cu temple complexe și ziduri de port imense.

Orașul ar fi fost înghițit de ape în urmă cu 11.000 de ani.

Un arheolog independent numit Ben van Kerkwyk a fost recent invitat la Joe Rogan Experience și unde a vorbit despre cum un expert susține că a găsit în sfârșit Atlantida. Expertul a discutat despre o descoperire de pe coasta Spaniei care ar putea fi orașul mitic.

„Există un tip pe nume Michael Donnellan. Și el crede că a găsit, dacă nu chiar Atlantida, măcar o parte din Atlantida, în largul coastei Spaniei. Și au găsit 100% niște chestii în ape,” a spus van Kerkwyk.

Se pare că Donnellan pregătește un documentar în care va dezvălui structuri liniare masive și ziduri circulare concentrice uriașe, împrăștiate pe fundul mării.

Donnellan e arheolog independent și susține că descrierile din scrierile lui Platon se potrivesc perfect cu descoperirile recente. Adică ruine, așezări preistorice și mine antice în regiunea Gades. Donnellan crede că zona reprezintă cea mai puternică dovadă a unei civilizații atlantice.

Aceste descoperiri, inclusiv structuri subacvatice și situri acoperite de sedimente ce indică o distrugere bruscă, se aliniază cu relatările lui Platon despre climă, structuri sociale și mitologii antice.

„Toate aceste detalii se aliniază perfect cu regiunea pe care o studiem. Investigațiile noastre reflectă textele lui Platon cu o precizie extraordinară, într-adevăr până la un nivel perfect,” a spus Donnellan.

Un arheolog susține că a găsit în sfârșit Atlantida de-a lungul coastei din jurul Cádiz, un oraș din Andaluzia.

„Când citești textele lui Platon, Timaios și Critias, el oferă toate aceste detalii incredibile despre cum era locul, unde se afla, faptul că puteai cultiva tot anul, că era în regiunea Gades, în Atlantic,” a explicat Donnellan.

Ruinele de pe coasta Spaniei au uimit experții

Donnellan a petrecut 8 ani pe coasta Cadizului, unde a investigat zona folosind un sistem sonar avansat pentru cartografierea de înaltă rezoluție a fundului mării. Astfel, a creat imagini 3D detaliate ale mediului subacvatic.

Van Kerkwyk a remarcat că Donnellan a folosit și tehnicile de investigație prin satelit și fotografiile aeriene de la Merlin Burrows pentru a descoperi structurile ascunse.

„Este fascinant, au găsit 100% ceva făcut de om,” a spus van Kerkwyk.

Tehnologia a dezvăluit structuri liniare lungi, gravate pe fundul oceanului, care formau o serie de ziduri circulare concentrice uriașe. Fiecare are peste 6 metri înălțime și sunt aranjate într-un model complex.

„Echipa reunește o gamă largă de specialiști și tehnologii, de la echipa de scafandri până la experții în scanare și academicienii care au contribuit la acest proiect,” a spus Donnellan. „Vreau să mulțumesc echipei extinse pentru toată munca și devotamentul.”