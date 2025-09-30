Un bărbat din India și-a potolit foamea cu periuțe de dinți și tacâmuri. Imagini cu ce au putut găsi doctorii în stomacul lui

Medicii au înlemnit când au văzut ce au putut scote din stomacul unui bărbat. Iată cu ce și-a potolit foamea.

Un bărbat din India și-a potolit foamea cu periuțe de dinți și tacâmuri | ProfiMedia

Un bărbat din India a ajuns de urgență la spital cu dureri abdominale după ce a mâncat obiecte stranii. Acesta și-a potolit foamea cu ce a apucat.

Medicii au fost uluiți de ce au putut găsi în stomacul bărbatului

Un indian din Hapur a ajuns pe masa de operație de urgență. Medicii au descoprit în stomacul lui 29 de linguri, 19 periuțe de dinți și două pixuri.

Sachin, în vârstă de 39 de ani, acuza dureri abdominale, iar la o verificare medicii au descoperit nu mai puțin de 50 de obiecte în stomacul său. Pentru a le scoate, directorul spitalului, medicul Shyam Kumar, a avut nevoie de trei ore jumate. Pe întreaga durată a operației, medicii au fost nevoiți să lucreze cu maximă atenție, deoarece obiectele ascuțite și plasticul ingerat puteau cauza răni serioase, punându-i în pericol viața.

Sachin a mărturisit că a înghițit obiectele respective din frustrare. El era internat la un centru de reabilitare, unde spune că era hrănit cu porții extrem de mici de mâncare și nu avea acces la substanțe interzise.

De foame, a furat tacâmuri și periuțe de dinți, pe care le-a rupt în bucăți și le-a înghițit cu apă.

Medicii au descris comportamentul său ca fiind o manifestare a problemelor psihice cu care se confruntă de regulă pacienții centrului de reabilitare.

Sachin a avut noroc și a supraviețuit incidentului, fiind externat după doar o săptămână.