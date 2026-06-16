Un eveniment astronomic rar va avea loc săptămâna aceasta. Ce se va întâmpla cu Luna și planeta Venus

Experții au dezvăluit că va avea loc un eveniment astronomic rar săptămâna aceasta, ce implică Luna și planeta Venus.

Potrivit experților, vom avea parte de o ocultație, când Luna trece prin fața unei alte planete, de această dată Venus.

Acesta e descris drept unul dintre cele mai importante evenimente astronomice ale anului 2026, scrie Science Alert.

Luna și planeta Venus sunt unele dintre cele mai strălucitoare obiecte vizibile pe cer.

Ca urmare, un astfel de eveniment astronomic a încântat deja fani ai astronomiei la nivel global.

Articolul continuă după reclamă

Un eveniment astronomic rar va avea loc săptămâna aceasta

E rar ca Luna să „întâmpine” planeta Venus la o distanță atât de mare față de Soare. Venus nu se îndepărtează niciodată la mai mult de 47 de grade de Soare, privită de pe Pământ.

Ocultația din această lună are loc când Venus se află la 38 de grade de Soare, cu puțin sub 2 luni înainte de elongația estică maximă din 15 august. Atunci, planeta va fi cel mai bine vizibilă pe cerul de seară.

Evenimentul va avea loc în ziua de miercuri, 17 iunie, fiind centrat în jurul orei 23:40 România.

Ocultația va putea fi observată după apus, pe cer întunecat, din nord-estul Americii de Sud și Europa, iar în timpul zilei, înainte de apus, din Caraibe, Statele Unite continentale, nordul Mexicului și sudul Canadei.

Luna va fi o semilună în creștere, iluminată în proporție de doar 11%, atunci când se va apropia de Venus.

Citește și: Experții au descoperit scurtătura către Lună. Cum a rămas ascunsă până acum și de ce reprezintă o reușită astronomică importantă

Va avea nevoie de aproximativ 29 de secunde pentru a acoperi complet discul lui Venus. Acesta e iluminat în proporție de 74% și are un diametru aparent de 15 secunde de arc. În timpul fenomenului, Venus va străluci la magnitudinea -4.

Luna a trecut prin faza de Lună Nouă pe 15 iunie și va ajunge la 2.5 grade nord-est de Mercur în seara zilei de 16 iunie. Tot atunci, Mercur va atinge și elongația maximă estică, cum se va afla la 24.5 grade de Soare.

Săptămâna aceasta reprezintă o ocazie excelentă pentru a putea observa planeta Mercur.

Aceasta e, de fapt, prima dintre cele 3 ocultații lunare ale lui Venus care vor avea loc în 2026. Celelalte 2 sunt programate pentru 14 septembrie, în Asia de Sud-Est, și pentru 7 noiembrie, la extremitatea sudică a Americii de Sud.

Planeta Venus poate fi văzută și ziua

Venus e singura planetă suficient de strălucitoare pentru a putea fi observată cu ușurință în timpul unei ocultații produse ziua.

Luna are, de fapt, un albedo (capacitate de reflexie) mult mai redus decât Venus. Suprafața Lunii reflectă mai puțin de 14% din lumina primită, în timp ce norii lui Venus reflectă aproximativ 70%.

Totuși, deoarece puțina lumină reflectată de Lună e concentrată într-o zonă mică de pe cer, ochiul nostru o percepe ca fiind alb-sidefie.

Semiluna subțire va produce un nou fenomen spectaculos. Va oculta roiul stelar deschis Messier 44 (Praesepe), situat în constelația Racului.

Acest eveniment va avea loc la doar câteva ore după ocultația lui Venus și va putea fi observat cel mai bine din sud-estul Statelor Unite. Venus va trece și ea foarte aproape de roi, la nord de acesta, pe 19 iunie.

Citește și: Experții au descoperit 45 de planete pe care ar putea exista forme de viață extraterestră. La ce distanță de Pământ se află

Aceasta e una dintre ultimele ocultații favorabile ale lui Venus observabile până în perioada 2029-2031.

Fenomenul e ideal pentru filmare, însă astronomii amatori sunt avertizați să fie atenți la funcția de autofocus a camerelor, care deseori refuză să focalizeze corect pe Luna vizibilă în timpul zilei.

International Occultation Timing Association (IOTA) pune la dispoziție liste cu orele exacte ale fenomenului pentru diverse locații, iar programul Stellarium poate fi folosit pentru a calcula momentele precise pentru locul din care observați.