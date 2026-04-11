Antena Căutare
Home News Inedit Wilson e câinele care își întreține întreaga familie. Ce sumă câștigă lunar patrupedul, spre bucuria stăpânilor săi

Wilson e câinele care își întreține întreaga familie. Ce sumă câștigă lunar patrupedul, spre bucuria stăpânilor săi

Wilson nu e doar câinele lui Shannon și al lui Jordon, ci e un membru important din familia lor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Aprilie 2026, 18:00 | Actualizat Miercuri, 08 Aprilie 2026, 14:58
Wilson este cățelușul care își ajută stăpânii să strângă bani pentru vacanțe și pentru nunta lor de vis. | Instagram

Un cuplu din Manchester a declarat recent că patrupedul lor, un câine pe nume Wilson, reușește să întrețină întreaga familie.

Wilson, câinele care își ajută lunar stăpânii cu bani

Mulți iubitori de animale și-ar dori să poată spună că pisicile sau câinii lor îi răsplătesc în vreun fel pentru grija pe care le-o poartă. Un cuplu din Manchester chiar poate să spună asta. Câinele lor, un pui din rasa dachshund pe nume Wilson, reușește să își răsplătească stăpânii, câștigând lunar o sumă uriașă.

Articolul continuă după reclamă

Mulți și-ar dori un asemenea salariu și povestea e una surprinzătoare întrucât unii oamenii trebuie să muncească enorm de mult pentru a câștiga o asemenea sumă.

Shannon Edmondson, o tânără în vârstă de 31 de ani, este norocoasa stăpână a unui dachshund foarte simpatic și jucăuș pe nume Wilson care o ajută pe ea și logodnicul ei să strângă bani pentru nuntă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea și partenerul ei se pregătesc de nuntă și au nevoie să strângă 50.000 de lire. Prin urmare, ei s-au gândit că până și câinele lor, Wilson, poate contribui la îndeplinirea visului lor. El reușește să contribuie lunar cu 4.600 de lire la bugetul familiei.

Wilson face parte de ceva vreme din familia lui Shannon Edmondson și Jordon Rollins. Câinele celor doi reușește să facă lunar mai mulți bani decât visează mulți oameni. Prin postări pe rețelele de socializare și colaborări cu branduri canine. Wilson reușește să primească și multe pachete de PR cu mâncare și produse pentru câini, dar este și plătit pentru marketing. Astfel, proprietarii lui îl filmează și fotografiază pentru colaborările de brand și reușesc să strângă sume neașteptate de bani.

Shannon și Jordon au decis să îi deschidă propria pagină de Instagram lui Wilson în octombrie 2023, iar de atunci câinele lor a primit produse și pachete de PR în valoare de 10.000 de lire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Wilson a devenit vedetă, având în prezent pe pagina lui de Instagram peste 53K de urmăritori.

„Ne trezim devreme, plănuim totul și îl filmăm pe Wilson începând de la 7 dimineața și până la prânz pentru că atunci e în cea mai bună stare. E atât de pretențios, știe cu siguranță că este faimos pentru că uneori își dă ochii peste cap. Facem cam patru videouri pe zi, iar apoi el se pregătește să se relaxeze și stă pe canapea. Noi trăim în lumea lui. E minunat să știu că ceva ce a început ca o joacă, cu mine care postam câteva poze cu Wilson, s-a transformat în așa ceva”, a povestit Shannon pentru DailyMail.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x