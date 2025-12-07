Antena Căutare
Home News Politic Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025: Bucureștenii ies la vot! Prezența la urne actualizată live

Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025: Bucureștenii ies la vot! Prezența la urne actualizată live

Află cum decurge ziua votului pentru Primăria Capitalei 2025: prezența la urne, cele mai noi informații și evoluția participării până la închiderea urnelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 11:16 | Actualizat Duminica, 07 Decembrie 2025, 12:19
Galerie
Prezența la vot la alegerile pentru primăria Capitalei 2025 | Hepta & Profimedia & Shutterstock

Duminică, 7 decembrie 2025, are loc scrutinul pentru alegerea primarului general al București, după ce funcția a rămas vacantă în urma demisiei Nicușor Dan, ales președinte al României. În Capitală au fost amenajate 1.289 de secții de votare, repartizate în cele șase sectoare, astfel încât fiecare alegător să poată vota la secția corespunzătoare adresei sale.

Votarea a început la ora 07:00 și conform reprezentanților autorităților electorale, totul este pregătit: buletine de vot, organizare, comisii, actele de identitate acceptate.

Citește și: Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator

Fiecare cetățean cu domiciliul sau reședința în București poate vota doar la secția aferentă adresei sale, conform listelor permanente/complementare. Buletinele de vot trebuie ștampilate în cabina de vot, iar fotografierea sau modificarea lor poate duce la anularea votului.

Articolul continuă după reclamă

Prezența la vot la alegerile pentru primăria Capitalei 2025: Cum se desfășorară procesul

Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a‐și alege primarul general, într-un scrutin cu miză ridicată, considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. În contextul disputelor politice intense, al campaniei electorale marcate de dezbateri privind infrastructura, calitatea vieții și administrația locală, prezența la vot reprezintă un indicator-cheie al mobilizării electoratului din Capitală.

ACTUALIZARE ora 12.00 Până la ora 12, 9.61% dintre bucureșteni au ieșit la vot, adică un număr de 173.314 de cetățeni. Potrivit datelor de la această oră, cea mai mare prezență la vot se înregistrează în sectoarele 4 și 6.

  • Sector 1 – 10,31%
  • Sector 2 – 9,72%
  • Sector 3 – 7,76%
  • Sector 4 – 10,38%
  • Sector 5 – 8,77%
  • Sector 6 – 11,09%

ACTUALIZARE ora 11.10 Procentajul bucureștenilor care au votat până acum la alegerile pentru Primăria Capitalei a ajuns la 6,26%, la ora 11.00.

  • Sector 1 - 6,75%
  • Sector 2 - 6,45%
  • Sector 3 - 5,09%
  • Sector 4 - 6,90%
  • Sector 5 - 5,94%
  • Sector 6 - 7,50%

ACTUALIZARE ora 10:00

Aproape 66.000 de bucureşteni au ieşit la vot în primele ore de la deschiderea urnelor pentru a-şi alege viitorul primar, adică o prezenţă de 3,66%. Dintre aceştia, 59.847 au votat pe liste permanente şi complementare, iar 5.995 pe liste suplimentare şi 80 cu urna mobilă, transmite observatornews.ro.

Prezenţa la urne pe sectoare este următoarea:

  • Sector 1 - 3,90%;
  • Sector 2 - 3,81%;
  • Sector 3 - 2,97%;
  • Sector 4 - 3,93%;
  • Sector 5 - 3,50%;
  • Sector 6 - 4,17%.

Comparativ cu alegerile precedente, ritmul de participare este mai scăzut, ceea ce ar putea influența semnificativ rezultatul final, având în vedere competiția strânsă dintre principalii candidați. La precedentele alegeri locale, din 9 iunie 2024, prezenţa în Bucureşti la ora 10:00 a fost de 6,09%.

imagine cu o femeie care introduce votul in urna
+11
Mai multe fotografii

Procesul electoral se desfășoară fără incidente majore, iar secțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00, cetățenii având posibilitatea să își exercite dreptul constituțional până la închiderea urnelor.

Alegeri pentru Primăria Capitalei. Cele mai noi informații sunt chiar acum disponibile pe Observator... De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Alegeri Bucureşti 2025. Peste 174.000 de alegători au votat până la ora 12:00. Prezenţa, sub pragul de 10% Alegeri Bucureşti 2025. Peste 174.000 de alegători au votat până la ora 12:00. Prezenţa, sub pragul de 10%
Antena 3 Cel mai înalt hotel din lume, abia deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje Cel mai înalt hotel din lume, abia deschis, a atins accidental recordul. Acum, Ciel Tower arată ca un „ac de cusut” cu 82 de etaje
SpyNews Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..."

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Singuri, împreună sau cu un alt partener? Patru cupluri trebuie să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia la Insula Iubirii | Brazilia. Vezi show-ul fenomen exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Singuri, împreună sau cu un alt partener? Patru cupluri trebuie să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia la Insula Iubirii | Brazilia. Vezi show-ul fenomen exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. Imaginile din biserică, înconjurați de cele două fiice și nepoți
Traian Băsescu și soția lui au aniversat 50 de ani de la nuntă. Imaginile din biserică, înconjurați de cele...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras din cursă pentru Ciprian Ciucu. Ce se întâmplă cu buletinele de vot
Un candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei s-a retras din cursă pentru Ciprian Ciucu. Ce se întâmplă cu...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au adunat în fața casei lui Dragoș
Tânăra căutată de 11 zile în Italia, găsită la românul care o văzuse ultima dată. Sute de oameni s-au... Libertatea.ro
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție recurg
O țară europeană cunoscută pentru femeile sale frumoase se confruntă cu o penurie de bărbați. La ce soluție... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x