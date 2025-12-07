Alegeri pentru Primăria Capitalei 2025: Bucureștenii ies la vot! Prezența la urne actualizată live

Află cum decurge ziua votului pentru Primăria Capitalei 2025: prezența la urne, cele mai noi informații și evoluția participării până la închiderea urnelor.

Duminică, 7 decembrie 2025, are loc scrutinul pentru alegerea primarului general al București, după ce funcția a rămas vacantă în urma demisiei Nicușor Dan, ales președinte al României. În Capitală au fost amenajate 1.289 de secții de votare, repartizate în cele șase sectoare, astfel încât fiecare alegător să poată vota la secția corespunzătoare adresei sale.

Votarea a început la ora 07:00 și conform reprezentanților autorităților electorale, totul este pregătit: buletine de vot, organizare, comisii, actele de identitate acceptate.

Fiecare cetățean cu domiciliul sau reședința în București poate vota doar la secția aferentă adresei sale, conform listelor permanente/complementare. Buletinele de vot trebuie ștampilate în cabina de vot, iar fotografierea sau modificarea lor poate duce la anularea votului.

Prezența la vot la alegerile pentru primăria Capitalei 2025: Cum se desfășorară procesul

Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a‐și alege primarul general, într-un scrutin cu miză ridicată, considerat unul dintre cele mai importante din ultimii ani. În contextul disputelor politice intense, al campaniei electorale marcate de dezbateri privind infrastructura, calitatea vieții și administrația locală, prezența la vot reprezintă un indicator-cheie al mobilizării electoratului din Capitală.

ACTUALIZARE ora 12.00 Până la ora 12, 9.61% dintre bucureșteni au ieșit la vot, adică un număr de 173.314 de cetățeni. Potrivit datelor de la această oră, cea mai mare prezență la vot se înregistrează în sectoarele 4 și 6.

Sector 1 – 10,31%

Sector 2 – 9,72%

Sector 3 – 7,76%

Sector 4 – 10,38%

Sector 5 – 8,77%

Sector 6 – 11,09%

ACTUALIZARE ora 11.10 Procentajul bucureștenilor care au votat până acum la alegerile pentru Primăria Capitalei a ajuns la 6,26%, la ora 11.00.

Sector 1 - 6,75%

Sector 2 - 6,45%

Sector 3 - 5,09%

Sector 4 - 6,90%

Sector 5 - 5,94%

Sector 6 - 7,50%

ACTUALIZARE ora 10:00

Aproape 66.000 de bucureşteni au ieşit la vot în primele ore de la deschiderea urnelor pentru a-şi alege viitorul primar, adică o prezenţă de 3,66%. Dintre aceştia, 59.847 au votat pe liste permanente şi complementare, iar 5.995 pe liste suplimentare şi 80 cu urna mobilă, transmite observatornews.ro.

Prezenţa la urne pe sectoare este următoarea:

Sector 1 - 3,90%;

Sector 2 - 3,81%;

Sector 3 - 2,97%;

Sector 4 - 3,93%;

Sector 5 - 3,50%;

Sector 6 - 4,17%.

Comparativ cu alegerile precedente, ritmul de participare este mai scăzut, ceea ce ar putea influența semnificativ rezultatul final, având în vedere competiția strânsă dintre principalii candidați. La precedentele alegeri locale, din 9 iunie 2024, prezenţa în Bucureşti la ora 10:00 a fost de 6,09%.

Procesul electoral se desfășoară fără incidente majore, iar secțiile de votare rămân deschise până la ora 21:00, cetățenii având posibilitatea să își exercite dreptul constituțional până la închiderea urnelor.