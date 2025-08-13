Ce i-a transmis de curând Nicușor Dan lui Zelenski, de curând. De ce anume l-a asigurat Președintele României pe acesta

Antena Căutare
Nicuşor Dan l-a asigurat pe Zelenski, într-o discuţie telefonică, de faptul că România sprijină o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 16:27
Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat, într-o discuţie telefonică avută cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia.

Nicuşor Dan a acceptat invitaţia lui Zelenski de a face o vizită la Kiev, în această toamnă, potrivit news.ro.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia şi fără ca poporul ucrainean să îşi decidă liber viitorul”, a anunţat, marţi, Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, şeful statului român l-a asigurat pe Zelenski că, împreună cu partenerii europeni şi transatlantici, vor continua susţinerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil şi democratic în regiune.

Nicuşor Dan a menţionat, într-o postare pe X, că a acceptat invitaţia lui Volodimir Zelenski de a face o vizită la Kiev în această toamnă.

Donald Trump amenință Rusia cu tarife vamale, dacă nu înregistrează progrese cu războiul din Ucraina. Ce îi transmite lui Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că Statele Unite vor începe să impună tarife şi alte măsuri asupra Rusiei ”în 10 zile” dacă Moscova nu va înregistra progrese în încheierea războiului care durează de mai bine de trei ani în Ucraina.

Trump a anunţat pentru prima dată luni că va scurta termenul iniţial de 50 de zile pe care l-a stabilit acum o lună pentru ca Moscova să ia măsuri şi a menţionat un nou termen de 10-12 zile. Marţi, el a declarat reporterilor că nu a primit niciun răspuns din partea Rusiei.

Vorbind la bordul avionului Air Force One, Trump a spus că nu este îngrijorat de impactul potenţial al sancţiunilor ruseşti asupra pieţei petrolului sau a preţurilor, promiţând că va stimula producţia internă de petrol pentru a compensa orice impact, potrivit news.ro.

”Nu ştiu dacă va afecta Rusia, pentru că (preşedintele rus Vladimir Putin) doreşte, evident, să continue războiul”, a spus Trump.

”Dar vom impune tarife şi diverse alte măsuri”, a adăugat.

Preşedintele SUA, care în trecut a vorbit despre relaţia bună pe care o are cu Putin, este din ce în ce mai frustrat de refuzul Moscovei de a accepta un armistiţiu. Noul termen limită sugerează că Trump este pregătit să pună în aplicare ameninţarea cu sancţiuni, după ce anterior ezitase să facă acest lucru.

