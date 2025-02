Imagini virale cu Marcel Ciolacu în timp ce își salvează pisica din copac. Hanoracul purtat a provocat dezbateri aprinse pe TikTok

Într-un videoclip postat pe TikTok, Marcel Ciolacu a povestit cum a fost nevoit să intervină pentru a-și salva pisica, scăpată din casă. Premierul României nu doar că a devenit viral, dar a fost analizat cu atenție.

În cel mai recent videoclip postat pe TikTok, premierul Marcel Ciolacu a explicat că de dimineață a uitat să închidă ușa la casă, iar pisica lui a fugit afară și s-a urcat pe gardul vilei de protocol în care stă în Dorobanți.

Pentru că animalul de companie a refuzat să mai coboare, Marcel Ciolacu a luat o scară și s-a urcat în copac pentru a-și ajuta pisica speriată.

„Astăzi de dimineață când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor, dar nu mai știu să coboare și am escaladat și am recuperat din copaci pisica”, a spus el, în clipul postat pe TikTok.

Însă, hanoracul lejer în care apare premierul Marcel Ciolacu în videoclip nu a trecut neobservat. Unii internauți au recunoscut imediat sigla producătorului italian şi au spus că acesta este unul foarte scump.

Cat costă hanoracul pe care îl purta premierul Marcel Ciolacu când își recupera pisica din copac

Sigla companiei producătoare, Loro Piana, de pe hanoracul lui Marcel Ciolacu a fost remarcată de cunoscători, care spun că piesa pe care premierul o poartă prin curtea vilei de protocol din Dorobanţi este una scumpă, prețul fiind de aproximativ 4.000 de euro, potrivit defapt.ro.

Se pare că nu e prima dată când Marcel Ciolacu apare îmbrăcat cu hanoracul produs de cunoscuta firmă italiană. Premierul a purtat același articol și în filmulețul în care a vorbit despre produsele româneşti care se găsesc în supermarketuri, în zilele în care Călin Georgescu îşi îndemna susţinătorii să boicoteze aceste magazine şi să cumpere numai de la producători locali.

De când l-a postat pe TikTok, videoclipul lui Marcel Ciolacu cu pisica a adunat peste 2.000 de comentarii, unele referindu-se la preţul hanoracului: „Cât costă, domnule Ciolacu, bluza dumneavoastră?”/„Bluză 4.000 euro, pisică 2.000 euro”/„A salvat 2.000 şi ne-a arătat hanoracul de 4.000”/„Cam scump treningul, 3.971 euro”, au fost câteva din comentariile utilizatorilor.

Adina Buzatu a dezvăluit cât costă hainele purtate de Marcel Ciolacu

Într-un videoclip de tipul „Get ready with me” care a devenit un adevărat trend pe TikTok, Marcel Ciolacu le-a povestit internauților cum arată o dimineață din viața lui atunci când merge la Guvern.

Postarea a strâns peste 5,7 milioane de vizualizări și peste 345 000 de like-uri într-un timp foarte scurt, iar curioșii au vrut să afle cât costă hainele pe care le îmbracă, luându-l pe premier cu asalt în secțiunea de comentarii.

Adina Buzatu, una dintre cele mai apreciate stiliste din țara noastră, i-a analizat ținutele premierului și este de părere că Marcel Ciolacu optează atât pentru eleganță, cât și pentru eficiența unei „garderobe funcționale și durabile”.

„Premierul este exemplul perfect al bărbatului care îmbină eleganța cu raționamentul practic atunci când vine vorba de alegerea garderobei. Nu este un pasionat al modei, ci, mai degrabă, un om preocupat de eficiență, iar alegerile sale vestimentare reflectă un mod inteligent de a construi o garderobă funcțională și durabilă.

Unul dintre aspectele definitorii ale stilului său este faptul că nu se lasă purtat de tendințele efemere, ci alege haine care își justifică fiecare achiziție printr-o utilizare practică, pe termen lung. De exemplu, cămășile pe care le poartă sunt selectate cu grijă, toate din țesături naturale, complet neșifonabile şi costă aproximativ 500 de lei. La un calcul simplu, costul lor per purtare ajunge la doar 3 lei. O sumă modestă pentru un produs de calitate superioară, ce bifează cerințele unui om aflat într-o funcție de răspundere, care trebuie să fie prezentabil și să își păstreze un aspect impecabil, zi de zi” a declarat Adina Buzatu pentru Revista VIVA.

Referitor la costume, creatoarea de modă susține că premierul României alege „modele de calitate excepțională, din stofe de lână care nu se șifonează, asigură confort și o estetică perfectă pe tot parcursul zilei. Prețurile costumelor oscilează între 2000 de lei şi 4000 de lei, adică un cost mediu de 10 lei per purtare. Aceste costume reprezintă opțiuni vestimentare economice pe termen lung și investiții inteligente în garderoba sa, fiind perfect adaptate nevoilor unui om care petrece mult timp în fața mulțimii și a camerelor de filmare”.