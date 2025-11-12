Antena Căutare
Marcel Ciolacu a revenit pe TikTok după 6 luni de absență. Ce s-a întâmplat cu profilul său și ce a transmis: „Dușmanul numărul 1"

Fostul prim-ministru al României a atras atenția internauților după ce a revenit pe TikTok. Cum și-a justificat absența de jumătate de an și ce proiecte pregătește pentru județul Buzău!

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 09:25
Marcel Ciolacu a revenit pe TikTok după 6 luni de absență

Fostul premier Marcel Ciocu revine treptat în centrul atenției după ce a fost desemnat de către PSD Buzău drept candidat pentru șefia Consiliului Județean, dar și după ce a început să își reia activitatea pe TikTok.

În urmă cu mai bine de jumătate de an, politicianul posta aproape zilnic pe platforma utilizată de zeci de mii de români pentru a se promova în special în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, luând parte la cele mai amuzante trenduri și nu numai.

Totuși, după ce a fost înfrânt atât de Călin Georgescu, cât și de Elena Lasconi, fostul prim-ministru al țării a dispărut de pe această rețea socială, lăsându-i pe toți să creadă că rezultatul obținut la vot l-a determinat să recurgă la acest gest.

Citește și: Răspunsul neașteptat dat de Volodimir Zelenski când a fost întrebat dacă se teme de Donald Trump. Ce a precizat

Cu toate acestea, el a pus capăt speculațiilor și a explicat clar care este motivul pentru care a lipsit jumătate de an de pe TikTok, acolo unde toată lumea rămânea uimită de postările sale aproape zilnic.

Marcel Ciolacu a revenit pe TikTok după 6 luni de absență. Ce s-a întâmplat cu profilul său și ce a transmis: „Dușmanul numărul 1”

În cursul zilei de 10 noiembrie 2025, Marcel Ciolacu i-a luat prin suprindere pe internauții de pe TikTok, transmițându-le un mesaj cu subînțeles tuturor celor care au fost la un moment dat împotriva lui.

Într-un stil caracteristic, politicianul a abordat și lipsa lui de pe TikTok, dar i-a și invitat pe români să îi adreseze întrebări cu privire la planurile lui de viitor, în special cele care țin de județul Buzău, acolo unde candidează la șefia Consiliului Județean.

„De vreo șase-șapte luni mă chinui să-mi aduc aminte parola. Era și foarte greu fiindcă sunt născut în '67. Deci am depistat-o” a spus fostul prim-ministru al României, fâcând o glumă și o aluzie la faptul că nu era atât de ușor să o uite, dar continuând să intre într-o discuție politică la scurt timp:

„Se pare că am trecut de perioada în care eram șef la ”ciuma roșie”. Automat când ești șef la ciuma roșie ești și dușmanul numărul 1 al poporului, pe urmă am devenit dușmanul numărul 1 cu deficitul. Între timp au început să lămurească lucrurile cu deficitul, așa că vă aștept pe TikTok. Aștept întrebări, comentarii. A trecut foarte mult timp de când n-am mai fost pe TikTok. Am recuperat parola. Mi-ar plăcea să puneți multe despre Buzău fiindcă vreau să merg acasă!”

Citește și: Viorica Dăncilă a fost desemnată președinte și director general la Casa Româno-Chineză. Ce o nemulțumește de la început

Marcel Ciolacu candidează pentru șefia Consiliului Județean Buzău

În cursul zilei de luni, 10 noiembrie 2025, fostul premier al României s-a întâlnit la Palatul Comunal cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și cu primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, pentru a discuta despre marile proiecte pe care vor să le ducă la bun sfârșit împreună în perioada următoare.

„Îi mulțumesc domnului Toma pentru primire și pentru deschiderea de a lucra în echipă pentru dezvoltarea municipiului și a întregului județ. Buzăul are nevoie de continuitate, viziune și seriozitate. Împreună cu Constantin Toma, vom construi un parteneriat solid între Primăria Buzău și Consiliul Județean, pentru a transforma proiectele mari în realitate.” a scris acesta pe pagina sa de Facebook urmând să le și prezinte:

  • „Construirea unui Spital Municipal modern, integrat în rețeaua spitalicească județeană;
  • Extinderea Aerodromului Boboc într-un aeroport comercial regional;
  • Realizarea unui sistem de irigații pe 20.000 de hectare, pentru sprijinirea fermierilor;
  • Centura Buzău (Orbital Buzău), care va lega orașul de Autostrada A7.”

Ulterior, Marcel Ciolacu a revenit cu o altă postare referitoare la ziua de luni, în care s-a întâlnit și cu vicepreședintele Consiliului Județean, Petre Adrian Robert, adăugând o altă listă cu propuneri pentru viitorul Buzăului.

„Am discutat despre proiectele aflate în derulare și despre prioritățile pentru perioada următoare, cu accent pe investițiile care pot schimba în bine viața oamenilor din județ. Pentru mine, dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete, realizate în beneficiul comunităților locale.” a scris acesta pe Facebook.

Iată ce alte propuneri are fostul prim-ministru al țării pentru județul Buzău:

  • „Finalizarea modernizării drumurilor județene DJ 102 F și DJ 202 A (Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși) – pentru ca turiștii să ajungă mai ușor la una dintre cele mai vizitate destinații din județ și pentru a oferi comunităților infrastructură sigură și modernă.
  • Crearea unui parc tematic în zona Bisoca, care, alături de Geoparcul Ținutul Buzăului, va transforma zona într-un punct turistic major, aducând locuri de muncă și venituri suplimentare pentru localnici.
  • Alimentarea cu apă din Barajul Siriu – un proiect strategic care va asigura apă curată pentru aproximativ 75% dintre locuitorii județului și va rezolva o problemă esențială pentru viitor.

„Îi mulțumesc lui Adrian Petre și echipei de la Consiliul Județean pentru dialogul constructiv și pentru implicarea reală în implementarea acestor proiecte. Sunt convins că, împreună, prin seriozitate, muncă și viziune, putem continua dezvoltarea județului Buzău și putem construi un viitor mai bun pentru toți buzoienii.”

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei Neamului. Ce fonduri a propus în mandatul său

Răspunsul neașteptat dat de Volodimir Zelenski când a fost întrebat dacă se teme de Donald Trump. Ce a precizat...
