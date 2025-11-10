Antena Căutare
Viorica Dăncilă a fost desemnată președinte și director general la Casa Româno-Chineză. Ce o nemulțumește de la început

Viorica Dăncilă, noua șefă a ONG-ului condus de proprietarul complexuui comerical Dragonul Roșu. Când a fost numită în noua sa funcție și ce spune despre primele nemulțumiri.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 12:01 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 14:56
Viorica Dăncilă a revenit în atenția publicului după ce a fost desemnată noua șefă a ONG-ului Casa Româno-Chineză, mai ales că, în urmă cu doar două luni, aceasta a avut o apariție surprinzătoare la parada miltară organizată la Beijing de președintele chinez Xi Jinping.

Fostul premier al României a preluat funcția de președinte și director general al unei asociații despre care se știe că este una privată și că are drept scop principal îmbunătățirea dialogului și a cooperării dintre cele două țări.

Potrivit unui comunicat transmis de NIRO Investment Group, companie condusă de omul de afaceri Nicolae (Niro) Dumitru (proprietarul complexului comercial Dragonul Roșu), Viorica Dăncilă a fost numită în această funcție de conducere încă de pe 23 septembrie la Nanjing, la nici trei săptămâni distanță de vizita sa la Beijing.

Grupul NIRO a admis faptul că „propunerea a venit după vizita pe care a efectuat-o în China în luna septembrie”, politiciana fiind „numită, de către partea chineză, vicepreședinte al Comisiei de Cooperare Economică și Dezvoltare China-Europa, în cadrul unui eveniment care a avut loc pe 23 septembrie, la Nanjing”.

Viorica Dăncilă a acceptat „fără ezitare” să se implice în conducerea ONG-ului, punând astfel accentul pe tendința de implicare a foștilor oficiali în diplomația economică și relațiile internaționale, așa cum relatează Mediafax.

„Am preluat funcţia de preşedinte, dar şi de director general la Casa Româno-Chineză. După venirea mea din China, unde am fost numită vicepreşedinte al Comisiei de Cooperare Economică şi Dezvoltare China-Europa, am avut o discuţie cu secretarul general al Casei, domnul Dumitru Nicolae, care m-a rugat să preiau această funcţie, având în vedere relaţiile bune pe care le am cu China, şi nu numai, şi faptul că am fost o persoană foarte activă în dezvoltarea relaţiilor economice dintre România şi China”, a explicat Viorica Dăncilă, potrivit comunicatului citat de Hotnews.

„Am spus da, fără ezitare. Cred că relaţiile cu China pot aduce dezvoltare pentru România. Am văzut că aproape toate ţările din Europa Centrală şi de Est vor să aibă relaţii cu China şi sper ca şi România să înţeleagă faptul că, într-o perioadă dificilă, relaţiile cu China sunt foarte importante, ţinând cont de prietenia care leagă cele două naţiuni” a mai adăugat aceasta.

Viorica Dăncilă, nemulțumită de procedura greoaie a vizelor pentru cetățenii chinezi

Asociația Casa Româno-Chineză este înființată încă din anul 1994 și „nu aparție statului român și nici nu reprezintă oficial guvernul Chinei”. Aceasta este membră a unei structuri de stat aflate sub tutela Partidului Comunist Chinez intitulată „Asociația Poporului Chinez pentru Prietenia cu Țările Străine” și, deși nu este diplomație oficială, aceasta poate avea un rol extrem de important pentru țara noastră.

Viorica Dăncilă nu a ezitat să recunoască ce o nemulțumește încă de la început, aceasta mărturisind că din punctul său de vedere procedura de obținere a vizelor pentru cetățenii chinezi este mult prea greoaie.

„Așa cum se întâmplă în alte state membre ale UE, vizele ar trebui eliberate într-un termen scurt. Nu este nici corect, nici benefic pentru România ca procesul să dureze atât de mult” a explicat aceasta, potrivit Libertatea.

În ce consta procedura de obținere a vizei pentru cetățenii chinezi

Cetățenii chinezi care își doresc să călătorească în țara noastră au nevoie de viză specială în funcție de scopul vizitei (afaceri, turism sau studii). Pentru a o obține, aceștia au nevoie de o invitație aprobată de autoritățile române, împreună cu alte documente care să dovedească în mod clar care este scopul și durata șederii. În general, potrivit sursei citate anterior, timpul de soluționare a cererii ajunge chiar și până la 15 zile calendaristice.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

