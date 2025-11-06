Adevăratul motiv pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei Neamului. Ce fonduri a propus în mandatul său

Gabriela Firea a recunoscut de ce a lipsit de la ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Fosta jurnalistă a mărturisit că va merge totuși în vizită la monumentul pe care l-a sprijinit atât de mult din punct de vedere financiar.

Gabriela Firea, fostul edil al Capitalei în perioada 2016-2020, a recunoscut care a fost adevăratul motiv pentru care nu și-a dorit să participe la sjuba de sfințire a Catedralei Neamului, deși în timpul mandatului său au fost alocate cele mai mari sume pentru construcția acesteia.

Ea nu a ezitat să spună lucrurilor pe nume și a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarațiile pe care le-a făcut, mai ales că nimeni nu se aștepta ca tocmai aceasta să fie marea absentă de la un eveniment atât de important pentru Capitală și nu numai.

Descoperă în rândurile de mai jos unde se afla fosta jurnalistă când „toți cei care în timpul mandatului său aruncau cu pietre în proiect” celebrau ceremonia de inaugurare a monumentului.

Adevăratul motiv pentru care Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei Neamului. Ce fonduri a propus pentru lăcaș în mandatul său

În timpul mandatului Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, instituția s-a enumerat printre cei mai mari susținători ai proiectului Catedralei Naționale, direcționând sume uriașe pentru ca lucrările să continue. Astfel, potrivit Gândul, politiciana a devenit omul politic care a investit cel mai mult în acest „simbol al credinței românești”.

În semn de recunoștință, în anul 2018, Patriarhul Daniel i-a oferit fostei jurnaliste o machetă de cristal a catedralei, primăria urmând să semneze ulterior o nouă convenție de sprijin în valoare de zece milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor. Deși a fost apreciată pentru gesturile sale, ea a primit și foarte multe critici pentru alocarea sumelor uriașe pentru un astfel de proiect, mai ales în contextul în care de 10 ani unii români aștepată în continuare construirea unui spital pentru tratarea marilor arși din țară.

Invitată în cadrul unei emisiuni transmisă de sursa citată mai sus, Gabriela Firea a explicat de ce a lipsit de la sfințirea Catedralei Neamului fără să se abțină de la nimic.

Iată declarațiile:

„A fost o amărăciune să văd cum cei care atunci aruncau cu pietre au mers la inaugurare. Eu, dacă aș fi criticat construcția, nu cred că aș fi putut merge. Simțeam că o să cadă icoanele pe mine (...) Am primit invitații atât eu, cât și soțul meu. Voi merge la biserică în calitate de creștin, pentru a mulțumi și pentru a mă ruga.

Nu merg la biserică pentru un spectacol. M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația, pentru că și aceea ar fi fost o formă de recompensă. Simplul fapt că am primit o invitație… încă e ciudat cum am primit invitațiile. Bănuiesc că datorită faptului că am fost primar general și am propus alocarea unor fonduri - și nu puține - pentru Catedrală. În jur de 15 milioane de euro, în mandatul meu.

Dacă aș fi onorat invitația la locurile speciale, ar fi însemnat că aș fi acceptat o recompensă, să stau într-o zonă rezervată și nu printre credincioși. Voi merge cu siguranță, dar ca un creștin obișnuit, cu scopul de a mă afla în biserică, nu pentru a fi văzută lângă anumite oficialități”, a declarat Gabriela Firea, potrivit sursei citate anterior.

