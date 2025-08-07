Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență

Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, este marea absentă de la ceremonia de înmormântarea a celui căruia i-a fost alături timp de aproape 80 de ani. Descoperă care este motivul și ce s-a întâmplat la ea acasă în momentul în care sicriul a fost coborât în criptă.

Astăzi, 7 august 2025, Ion Iliescu a fost înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III, după ce în urmă cu doar 2 zile fostul președinte al României și-a pierdut viața în urma unei lupte crâncene cu cancerul pulmonar.

Fostul lider s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, ultimele două luni petrecându-le în cadrul Spitalului Agrippa Ionescu din București, acolo unde a fost internat din cauza problemelor grave de sănătate. În pofida tuturor eforturilor medicilor, aceștia nu au mai putut face nimic, după ce, rând pe rând, organele fostului șef de stat au început să cedeze.

Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu

Ziua de 7 august 2025 va rămâne în istoria României după ce s-a decis ca pe întreg teritoriul țării să fie doliu național, dat fiind că în această zi a avut loc ceremonia de înmormântare a fostului conducător, Ion Iliescu.

Zeci de nume importante ale politicii românești au participat atât la slujba care s-a ținut la Biserica de la Palatul Cotroceni, cât și la înmormântarea de la Cimitirul Militar Ghencea III, însă marele absent de la eveniment a fost chiar soția fostului președinte.

Se pare că Nina Iliescu nu a primit acordul medicului pentru a participa la ceremonia de rămas bun a soțului său din cauza problemelor serioase de sănătate pe care le are și care se pot agrava în orice moment din cauza suferinței.

Potrivit Antena 3 CNN, aceasta a urmărit funeraliile la televizor, iar pentru că i s-a făcut rău, a fost chemat un medic de urgență care să o supravegheze pe tot parcursul evenimentului.

În tot acest timp, o mare parte dintre români au urmărit la televizor momentul în care sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost coborât în criptă.

Conform Observator News, s-a cântat Imnul României, „Deșteaptă-te, române” și s-au tras 21 de salve de tun, încheiând astfel ceremonialul de înmormântare. De asemenea, potrivit sursei, este pentru prima dată când în România au avut loc funeralii de stat pentru un fost președinte, în perioada post-comunistă a țării.

Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu și soția sa, Nina

Nina și Ion Iliescu s-au cunoscut la vârsta de 18 ani și au avut parte de o iubire ca în filme. Potrivit unor declarații făcute de fostul președinte, între ei a fost „dragoste la prima vedere”, iar după cel de-al doilea an de studenție, în 1951, au decis să se căsătorească.

„Pe vremea aceea nu aveam nimic. Nu ne puteam permite nunţile de azi. Am mers împreună cu cele două mame şi două mătuşi. În prima zi, în apartamentul de bloc din piaţa Filaret, la noi acasă, câţiva din partea mea, câţiva din partea ei şi a doua zi, la ei acasă, în cartierul Giuleşti, la o casă, sub o boltă de viţă, iarăşi cu membrii celor două familii. La mine acasă, au venit doar doi prieteni” spunea acesta despre marele eveniment în cadrul unui interviu amintit de adevărul.ro.

Cei doi și-au dorit copii, însă din cauza unor probleme, această dorință nu s-a mai îndeplinit, motiv pentru care averea sa se va împărți între rudele de grad mai îndepărtat, scrie Observator News sau unei singure persoane, și anume, lui Mihai Bujor Sion, tânărul pe care cuplul l-a susținut atât din punct de vedere profesional, cât și educațional, dar pe care nu l-a adoptat în mod oficial.

