Imaginea înduioșătoare cu Traian Băsescu înconjurat de nepoți, de ziua lui de naștere. Cum a fost sărbătorit președintele

Președintele Traian Băsescu a împlinit de curând frumoasa vârstă de 74 ani și a fost sărbătorit alături de rude, fiind înconjurat de copiii și nepoții săi.

Fostul președinte a împlinit 74 ani și a marcat această zi specială cu o reuniune de familie. Fiicele sale, Ioana și Elena, au fost și ele prezente la sărbătoarea în familie, oferindu-i clipe memorabile tatălui lor.

Traian Băsescu, înconjurat de nepoții săi

Cu ocazia zilei de naștere a fostului președinte al României, Elena Băsescu a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu acesta.

Una intre imaginile cu Traian Băsescu este extrem de emoționantă, el fiind înconjurat de toți nepoții săi și arătând că este un bunic fericit.

În noua fotografie, Traian Băsescu se bucură din plin de toată atenția nepoților lui, primind o îmbrățișare de la ei. Legătura profundă dinte bunic și nepoți le-a adus bucurie membrilor familiei prezente la aniversare și s-a văzut că au fost încântați cu toții de acest prilej de sărbătoare.

Traian Băsescu se află în mijloc, iar trei dintre nepoții săi îl îmbrățișează, în timp ce soția lui, Maria Băsescu este și ea alături de ei și zâmbește cu drag când vede cât de mult îndrăgesc cei mici pe bunicul lor.

În imagine apar doar copiii Elenei Băsescu, adică Sofia, Anastasia și Traian Jr., care îi transmit toată iubirea lor bunicului lor la ceas aniversar. La această fotografie, Elena Băsescu a transmis un mesaj simplu de „La mulți ani, tată! Mulțumesc”, semn că îi mulțumește acestuia pentru educația și familia minunată pe care au împreună.

Elena Băsescu este fiica cea mică a Mariei și a lui Traian Băsescu, în vârstă de 45 ani. Ea are trei copii, pe Sofia Anais și pe Traian Jr din căsnicia cu Bogdan Ionescu, și pe Anastasia, din relația cu Cătălin Tomată.

În ultimii ani, Elena Băsescu s-a ocupat de educația și creșterea celor trei copiii ai săi, păstrând viața ei personală departe de lumina reflectoarelor și ochii curioșilor. În prezent, ea postează foarte rar imagini pe rețelele de socializare, și atunci doar la ocazii speciale, mereu însoțită de copiii ei.

Ioana Băsescu, în vârstă de 48 ani, este fiica cea mare a lui Traian Băsescu și a fost și ea prezentă la ziua de naștere a tatălui ei. Notar de profesie, Ioana Băsescu este în prezent căsătorită cu Radu Pricop și au împreună un fiu în vârstă de 11 ani.

Ioana Băsescu a atras atenția presei la începutul anilor 2000 atunci când a fost căsătorită pentru trei ani cu Bodo de la Proconsul. După divorț, Ioana a decis să își păstreze viața personală departe de ochii presei și chiar a făcut nunta cu Radu Pricop în secret, într-o ceremonie discretă, doar cu părinții și nașii în 2014.

