Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară

Ionuț, agentul SPP al lui Nicușor Dan, a atras din nou atenția publicului după ce a apărut alături de președintele României la Parada Militară de la Arcul de Triumf care a oferit un adevărat spectacol cu ocazia Zilei Naționale a țării noastre.

El a stat neclintit în spatele șefului de stat și a urmărit îndeaproape toate etapele programului ceremoniei militare și religioase, iar cei de la fața locului nu au putut să nu îi observe prezența impunătoare pe care a avut-o și de această dată alături de Nicușor Dan.

Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, a apărut din nou alături de președintele României. Cum s-a prezentat la Parada Militară de la Arcul de Triumf

În dimineața zilei de 1 Decembrie 2025, la Parada Militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, și-au făcut simțită prezența o mulțime de persoane publice și oameni politici importanți din țara noastră, atrâgând atenția în mod special cu ținutele impunătoare pe care le-au pregătit pentru ziua istorică de astăzi.

Pe lângă Oana Țoiu, Oana Gheorghiu, Iuliana Scântei și alte personalități de renume din țara noastră, cel care a mai atras atenția tuturor celor care s-au prezentat la marele eveniment, dar și a celor care au urmărit totul la televizor, a fost chiar agentul SPP al lui Nicușor Dan.

Celebrul Ionuț a fost din nou în centrul atenției, datorită statutului său impresionant care l-a consacrat.

El a îmbrăcat uniforma oficială împreună cu un palton lung, închis la culoare, cu o curea cu cataramă argintie în talie și cu nasturi subtili care nu atrag atenția în mod special. Totuși, cele două elemente care au atras atenția la ținuta sa au fost o pereche de mănuși negre, din piele, care au adăugat o notă de rafinament și de seriozitate întregii ținute, dar și, bineînțeles, șapca militară de culoare închisă decorată cu o bandă și cu o emblemă aurie care iese în evidență instant.

Cu ținuta sa, dar și cu celebra postură care l-a făcut viral pe internet, agentul SPP al președintelui Nicușor Dan a captivat din nou atenția tuturor privitorilor, transmițând autoritate, devotament, dar și multă disciplină.

Cum a reacționat președintele Nicușor Dan după ce s-a zvonit că Ionuț ar fi fost retras din echipa sa de protecție

După ce a intrat în echipa de protecție a președintelui Nicușor Dan, Ionuț a devenit popular în mediul online datorită trăsăturilor sale care au cucerit zeci de femei din România.

El a devenit viral pe TikTok după ce a apărut pentru prima dată alături de șeful statului în timp ce acesta își ducea fetița la școală, iar apoi fiecare apariție l-a făcut din ce în ce mai cunoscut.

Pentru că a atras atenția într-un astfel de context și a devenit unul dintre cei mai vizibili ofițeri ai SPP, în urmă cu aproximativ 4 luni despre Ionuț s-a zvonit că ar fi fost retras din funcție.

Totuși, președintele României a infirmat acest lucru, reacționând pe măsură:

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”.

