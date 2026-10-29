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Calendar ortodox 29 octombrie 2026. Cine a fost Sfânta Anastasia Romana și pentru ce este cinstită de credincioși

Calendar ortodox 29 octombrie 2026. Cine a fost Sfânta Anastasia Romana, cum și-a apărat credința și de ce este cinstită de creștinii ortodocși.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 06:30 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 15:05
Calendar ortodox 29 octombrie 2026 | doxologia.ro
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Pe 29 octombrie 2026, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Cuvioasă Muceniță Anastasia Romana, una dintre femeile care au rămas statornice în credință, în ciuda persecuțiilor din primele secole ale creștinismului. Povestea ei este una despre curaj, sacrificiu și devotament, iar credincioșii îi cinstesc memoria și îi cer ajutorul în rugăciune.

Cine a fost Sfânta Anastasia Romana

Potrivit tradiției bisericești, Sfânta Anastasia Romana a trăit în secolul al III-lea, într-o perioadă în care creștinii erau persecutați de autoritățile romane. În timpul împăraților Deciu și Valerian, cei care refuzau să se închine zeilor păgâni riscau să fie pedepsiți.

Anastasia a rămas orfană la numai trei ani. A fost crescută de o femeie credincioasă, pe nume Sofia, care i-a oferit o educație bazată pe învățăturile creștine. Aceasta a îndrumat-o spre rugăciune și i-a transmis dragostea pentru Dumnezeu.

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Pe măsură ce a crescut, Anastasia a ales să ducă o viață dedicată credinței. A renunțat la dorința de a se căsători și nu a pus preț pe bogății sau bunuri materiale. Pentru ea, apropierea de Dumnezeu era mai importantă decât orice avantaj lumesc.

De ce a fost persecutată Sfânta Anastasia Romana

Potrivit relatărilor din Viețile Sfinților, Anastasia a ajuns în atenția autorităților romane pentru că refuza să se închine zeilor păgâni. Credința sa creștină a fost considerată un motiv de pedeapsă, iar tânăra a fost adusă în fața unui demnitar roman.

Acesta ar fi încercat să o convingă să renunțe la convingerile sale. I-ar fi promis bogății, o căsătorie avantajoasă și o viață lipsită de griji, dacă accepta să se supună cerințelor autorităților.

Anastasia a refuzat însă să își abandoneze credința. Potrivit tradiției bisericești, a fost supusă unor chinuri cumplite, dar a continuat să își mărturisească dragostea pentru Dumnezeu.

În cele din urmă, a fost condamnată la moarte. Pentru statornicia sa în fața persecuțiilor, Biserica Ortodoxă o cinstește în rândul mucenicilor, adică al celor care au suferit sau au murit pentru credința lor.

Pentru ce este cinstită Sfânta Anastasia Romana

Sfânta Anastasia Romana este cinstită pentru curajul și credința de care a dat dovadă în fața suferinței. Povestea sa le amintește credincioșilor de importanța răbdării și a încrederii în Dumnezeu, chiar și atunci când viața aduce încercări grele.

În tradiția ortodoxă, credincioșii se roagă sfinților pentru mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Cei care o pomenesc pe Sfânta Anastasia Romana îi cer ajutor pentru a găsi putere sufletească, pentru a depăși momentele dificile și pentru a-și păstra credința.

Cinstirea sa face parte din tradiția prin care Biserica îi amintește pe primii creștini care au suferit pentru convingerile lor religioase. Viața lor este considerată un exemplu de curaj și devotament.

Ce sărbătoare este pe 29 octombrie 2026

Joi, 29 octombrie 2026, calendarul ortodox o pomenește pe Sfânta Anastasia Romana. În aceeași zi sunt amintiți Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa.

Data de 29 octombrie nu este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox și nu este zi de post.

Credincioșii pot marca această zi prin rugăciune și prin citirea vieții sfinților pomeniți. Pentru cei care caută liniște sufletească și putere în fața greutăților, povestea Sfintei Anastasia Romana rămâne o mărturie despre credință, răbdare și curaj.

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