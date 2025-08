Când începe postul Adormirii Maicii Domnului 2025. Ce alimente sunt permise până la data de 15 august 2025

Postul Adormirii Maicii Domnului 2025 este unul dintre cele mai importante din calendarul creștin-ortodox. Iată când începe.

Postul Adormirii Maicii Domnului are, de regulă, o perioadă de două săptămâni. Este unul dintre cele mai riguroase posturi din calendarul ortodox și are o importanță majoră.

Citește și: Plăcintă cu dovleac de post. Cum obține un desert ușor și rapid un desert delicios

Când începe postul Adormirii Maicii Domnului 2025

Postul Adormirii Maicii Domnului începe la data de 1 august și se termină pe 15 august, când este prăznuită în biserică Adormirea Maicii Domnului.

Articolul continuă după reclamă

În această perioadă creștinii caută purificarea spirituală prin rugăciune și alimentație corectă. Este un post strict, asemănător cu Postul Mare, având doar câteva zile de dezlegare.

Citește și: Rețete de post fără ulei. Ce poți să gătești gustos și sănătos

Ce se poate și ce nu se poate consuma în perioada postului Adormirii Maicii Domnului

Credincioșii, începând cu 1 august până pe 14 inclusiv, nu ar trebui să consume alimente precum carne, produse lactate, ouă sau alcool. În zilele de post, aceștia pot consuma: legume crude sau gătite, fructe proaspete sau uscate, semințe, nuci, alune, fasole, linte, năut, produse din soia, cereale integrale, pâine sau mămăligă, iar în anumite zile și ulei.

Potrivit unei surse, în zilele luni, miercuri și vineri credincioșii ar trebui să se abțină la alimente preparate cu ulei, fiind recomandată hrana uscată sau preparată fără grăsime.

Citește și: Când începe postul Șfinților Petru și Pavel 2025. Cât ține „postul de vară”

Care sunt zilele de dezlegare în postul Maicii Domnului 2025

În acest an, conform calendarului ortodox sunt câteva zile de dezlegare în postul Maicii Domnului:

- 6 august 2025, miercuri: Praznicul Schimbării la Față a Domnului: dezlegare la pește, vin și ulei.

- sâmbetele și duminicile din post: Se permite consumul de ulei și vin, dar nu pește.

În acest an, 15 august este vinerea, adică într-o zi de post, însă fiind o sărbătoare mare, este zi de dezlegare completă.

Citește și: Alimentele de post „interzise” pentru credincioși în Săptămâna Patimilor. Ce nu se mănâncă în Joia Neagră și în Vinerea Mare

Postul Maicii Domnului ar trebui să fie o perioadă de reconectare cu divinitatea, un timp de introspecție, de rugăciune și de aducere aminte că doar faptele bune Îl aduc aproape pe Dumnezeu, în timp ce cele rele ne îndepărtează de El.

Rugăciune de pocăință către Maica Domnului

Potrivit unei surse, în ziua de 15 august, este bine să rostești următoarea rugăciune închinată Maicii Domnului:

„Stăpână prea milostivă şi bună, primeşte rugăciunea mea cea ticăloasă ce se aduce ţie din gură netrebnică, deşi toate le ştii, şi mai ales neputinţa mea. Că eu prin tine scap la bunătatea Fiului tău şi prin tine, Doamna mea, m-am abătut din calea ce ducea spre moarte. Şi ştiind faptele şi toate mişcările mele, cele din zi şi din noapte, cele cu lucrul şi cuvântul, cele întru ştiinţă şi întru neştiinţă, îndreptează-mă, că eu pe tine te am mijlocitoare către Hristos, Dumnezeul nostru.

Miluieşte-mă şi mă ajută, îndemnându-mă la tot lucrul bun, după voia Fiului tău şi Dumnezeului nostru. Tu ştii, Stăpână preabună, că din braţele maicii mele spre tine am alergat, ţie am fost dăruit, deşi rău m-am ocârmuit, dar nu am ştiut altă scăpare, părtinitoare, sprijinire şi mijlocitoare către Dumnezeu fără numai pe tine. Şi acum, Stăpâna mea, mărturisindu-mi toate faptele mele cele necuvioase, te rog să mi le ştergi şi să mă miluieşti.

Ştii, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, că sunt ca o oaie rătăcită şi ca un străin smerit, care nu are unde să îşi plece capul, fără numai la tine, Maica lui Hristos, Dumnezeul meu. Tu eşti, Stăpână, ajutorarea mea, tu curăţia mea, tu acoperământul meu, tu chezăşuitoarea mea către Dumnezeu, tu tatăl meu, tu maica mea, tu povăţuitoarea mea şi întru tine îmi pun toată nădejdea mea. Tu cunoşti sărăcia mea şi ştii că nu am pe nimeni, fără numai pe tine şi pe Hristos, Cel ce s-a născut din tine.

Citește și: Sfântul care vine în sprijinul bolnavilor și suferinzilor este prăznuit în luna iulie. Ce rugăciune trebuie să rostești

Să nu te îngreţoşezi de mine, nici să mă lepezi de la faţa ta, Preacurată, ca să nu biruiască mulţimea răutăţilor mele bunătatea ta, că al tău este noianul milostivirii, ca ceea ce eşti Maica lui Dumnezeu cel milostiv. Numai de voieşti şi eu m-am mântuit. Nimeni nu se împotriveşte ţie, că eşti Maică a lui Iisus Hristos, Dumnezeul meu, Cel ce a făcut toate.

Ştiu că multe sunt păcatele mele şi nu sunt vrednic a privi la înălţimea cerului din pricina fărădelegilor mele, dar dacă tu vei binevoi cine se va împotrivi? Ajută-mi, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, mie, celui fără de îndrăzneală şi să nu mi se socotească îndrăzneala întru păcat, ci iartă-mă degrabă şi dă-mi umilinţă.

Dă-mi izvor de lacrimi, suspinare şi zdrobire de inimă, ca să plâng păcatele mele, că eu sunt cel ce am nelegiuit înaintea Fiului Tău şi Dumnezeu mai mult decât toată firea. Şi ştiu, Stăpâna mea, că sunt fără de răspuns, nevrednic de toată iubirea ta de oameni, ci vrednic de toată osânda. De aceasta, prin tine, scap la mila Fiului tău, a Stăpânului şi Făcătorului meu cel bun. Deci ocârmuieşte-mă şi mă învaţă, Născătoare de Dumnezeu.

Şi cerând în dar mila ta cea bogată, miluieşte-mă precum voieşti şi nu mă lepăda de la faţa ta, nici nu mă depărta de acoperământul tău, nu mă înstrăina de milostivirea ta. Miluieşte-mă pe mine, cel ce spre tine am toată nădejdea şi arată-ţi întru mine puterea ta, Născătoare de Dumnezeu. Că de mă vei mântui pe mine, păcătosul, mare va fi mila ta, mare milostivirea ta, mare nepomenirea ta de rău, mare îndelungă răbdarea ta. Iar de vei milui pe cel vrednic, nu va fi lucru minunat.

Citește și: Tradiții și obiceiuri importante în timpul postului Sfinților Petru și Pavel. Când începe și ce rugăciune se rostește

De aceea ajută-mi, milostiveşte-te spre mine şi-mi întinde mâna ta mie, leneşului, trândavului, nemulţumitorului, împietritului, neumilitului, judecătorului strâmb, gânditorului de rău, desfrânatului, hulitorului, ocărâtorului, clevetitorului, celui plin de toată fapta rea, de cuvinte viclene şi gânduri urâte, celui străin şi gol de toată fapta cea bună şi vrednic de toată osânda şi pedeapsa.

Cu adevărat, Stăpâna mea Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, milostiveşte-te spre mine, lipsitul şi ticălosul, şi fă cu mine milele tale bogate. Ca, fiind mântuit, să laud pe Cel ce S-a întrupat din tine, Hristos Dumnezeul nostru, şi pe tine te măresc, mântuirea mea, sprijinirea mea, mângâierea mea şi păzitoarea mea din toate zilele vieţii mele.

Ajută-mi mie, Stăpâna mea ce sfântă, ajută-mi şi iarăşi strig, ajută-mi. Şi mă învredniceşte ca să fac voia Fiului tău şi Dumnezeului meu în toate zilele vieţii mele, să mă tem de El şi să-I slujesc cum se cuvine. Şi aşa, săvârşindu-mă, Stăpâna mea Născătoare de Dumnezeu, să fiu povăţuit de sfinţii îngeri la locaşurile cele dumnezeieşti şi luminoase prin mijlocirea ta cea bineprimită, unde să-I slăvesc în veci pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, treimea cea preasfântă. Amin.”