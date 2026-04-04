Ce semnifică ramurile de salcie de la Florii și ce trebuie să facem cu ele după ce se usucă

Tradițiile de Florii păstrate de români de sute de ani. Află semnificația ramurilor de salcie și ce trebuie să faci cu ele după ce sunt binecuvântate pentru a avea noroc și protecție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 10:30 | Actualizat Miercuri, 25 Martie 2026, 18:23
Floriile rămân, astfel, nu doar o sărbătoare religioasă importantă, ci și un moment în care tradițiile și credințele străvechi sunt păstrate și transmise | Shutterstock

Se apropie sărbătoarea Floriilor, iar mulți dintre noi ne pregătim pentru această zi cu o semnificație aparte în calendarul creștin. Floriile ne amintesc de intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, înainte de Patimile Sale. În acea zi, Hristos a fost întâmpinat de oameni care țineau în mâini ramuri de finic și strigau: „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!”.

Ce semnifică ramurile de salcie de la Florii

Prima mențiune a folosirii ramurilor în cadrul acestei sărbători se regăsește în Jurnalul Egeriei, o lucrare extrem de importantă pentru istoria Bisericii. Jurnalul acestei pelerine oferă informații valoroase despre practicile liturgice din primele secole creștine. În scrierile sale se consemnează faptul că credincioșii urcau pe Muntele Măslinilor cântând rugăciuni și purtând ramuri în mâini, în semn de bucurie și biruință.

Articolul continuă după reclamă

Încă din cele mai vechi timpuri, ramurile de finic au fost considerate simboluri ale victoriei și ale speranței. În spațiul românesc, însă, acestea au fost înlocuite cu ramuri de salcie, mai ușor de găsit în această perioadă a anului. Obiceiul este menționat în unele dintre cele mai vechi cărți de cult din țara noastră. Există chiar și o rugăciune specială pentru binecuvântarea acestor ramuri, numită „Molitvă la blagoslovitul mâțișoarelor, la Duminica Floriilor”.

Biserica Ortodoxă a rânduit ca, la finalul Sfintei Liturghii din Duminica Floriilor, preotul să binecuvânteze ramurile de salcie aduse de credincioși. Deși Mântuitorul a fost întâmpinat cu ramuri de finic, în România s-a păstrat tradiția folosirii salciei. În unele regiuni, în funcție de vreme, sunt folosite și alte plante, precum liliacul. Tradiția populară spune că salcia a fost aleasă deoarece simbolizează smerenia, prin modul în care ramurile sale se pleacă ușor.

Ce faci cu ramurile de salcie după ce sunt binecuvântate

Ramurile de salcie binecuvântate nu trebuie aruncate la gunoi, deoarece sunt considerate obiecte sfințite. După ce se usucă, acestea trebuie îngropate în pământ sau arse, pentru a se întoarce în mod respectuos în natură.

În mod tradițional, salcia este păstrată în casă pentru o perioadă îndelungată. Oamenii obișnuiesc să împodobească icoanele, ușile sau ferestrele locuințelor cu aceste ramuri, considerând că aduc protecție și binecuvântare asupra casei. În unele zone, credincioșii pun ramurile de salcie la porți sau în grădini, pentru a alunga spiritele rele și pentru a atrage norocul.

De asemenea, există credința că salcia binecuvântată are puteri tămăduitoare. În trecut, oamenii o foloseau în diverse ritualuri, pentru sănătate și protecție împotriva bolilor. Chiar dacă aceste obiceiuri diferă de la o regiune la alta, ele reflectă legătura profundă dintre tradițiile religioase și cele populare.

Floriile rămân, astfel, nu doar o sărbătoare religioasă importantă, ci și un moment în care tradițiile și credințele străvechi sunt păstrate și transmise din generație în generație.

