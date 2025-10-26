Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș ortodox din lume, și-a deschis porțile duminică pentru un moment istoric: sfințirea lui, care marchează finalizarea unui proiect început în urmă cu 15 ani.

Printre personalitățile prezente s-au numărat Principesa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Principele Radu, care au atras atenția prin eleganță, demnitate și prin primirea caldă din partea credincioșilor.

Principesa Margareta și Principele Radu, apariții elegante la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

În sunetul solemn al clopotelor și al rugăciunilor, Familia Regală a României a fost întâmpinată cu aplauze de mulțimea adunată pe esplanada Catedralei. Principesa Margareta și Principele Radu au fost singurele personalități care au primit această recunoaștere spontană din partea publicului, semn al respectului și al afecțiunii de care se bucură în rândul românilor.

Custodele Coroanei a purtat o ținută sobră, de un rafinament clasic, completată de o broșă discretă, în timp ce Principele Radu a ales un costum elegant, potrivit solemnitații momentului.

Cei doi au asistat, alături de ceilalți invitați oficiali, la slujba de sfințire oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel.

Ceremonia de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale marchează încheierea unui amplu proiect de peste un deceniu și jumătate, început în 2010. Edificiul, înalt de 127 de metri și cu o capacitate de peste 5.000 de persoane, reprezintă nu doar un simbol al credinței ortodoxe, ci și al unității naționale.

Interiorul impresionant, decorat în mozaic pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, include icoane realizate din peste 2.500 de nuanțe de piatră naturală. Cel mai mare iconostas ortodox din lume, vitraliile monumentale și sistemul modern de iluminat conferă Catedralei o splendoare aparte, potrivit gândul.ro.

Catedrala Mântuirii Neamului, inaugurată după 15 ani de construcție: cel mai mare lăcaș ortodox din lume, sfințit la București

Ideea construirii unei Catedrale Naţionale în România datează din timpul Regelui Carol I şi a fost reluată de primul Patriarh al României, Miron Cristea, însă proiectul a fost amânat din cauza crizei economice, a războiului şi a instaurării regimului comunist. După Revoluţia din 1989, Patriarhul Teoctist a repus în discuţie iniţiativa, dorind o catedrală dedicată „mântuirii neamului” şi memoriei bisericilor demolate de Nicolae Ceauşescu. În 2005, a fost stabilit amplasamentul actual – Dealul Arsenalului, lângă Palatul Parlamentului – iar în 2007 s-a decis ca finanţarea să provină din contribuţiile Patriarhiei, ale Guvernului şi ale autorităţilor locale.

Lucrările au început în 2010, iar în 2018, de Centenarul Marii Uniri, a avut loc sfinţirea altarului. În 2019, Catedrala Naţională a fost vizitată de Papa Francisc. După 15 ani de lucrări, pe 26 octombrie 2025, în ziua Sfântului Dumitru, are loc inaugurarea completă a edificiului şi sfinţirea picturii interioare.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, cu o înălţime de 127 de metri şi o capacitate de peste 5.000 de persoane. Construcţia a costat peste 200 de milioane de euro, fondurile provenind din donaţii, contribuţii ecleziastice şi buget public. Arhitectura îmbină elemente brâncoveneşti şi bizantine, iar turlele sale impunătoare simbolizează unitatea românească. Edificiul include un muzeu, săli multifuncţionale, un paraclis şi un spaţiu subteran denumit „Peştera citadină Sfântul Apostol Andrei”, potrivit news.ro.

Decorul interior este realizat în mozaic, pe o suprafaţă de aproximativ 25.000 m², cu icoane create din peste 2.500 de nuanţe de piatră. Catedrala are cel mai mare iconostas ortodox din lume, vitralii monumentale şi un sistem modern de iluminat şi acces.

La ceremonia de sfinţire din 2025 participă Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi Patriarhul Daniel, împreună cu 2.500 de invitaţi oficiali şi mii de pelerini, evenimentul fiind însoţit de ample măsuri de ordine publică şi transmis în direct de televiziunea naţională.