Credincioșii din Capitală au ocazia să se închine la racla cu un veșmânt care a acoperit pentru o perioadă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Sfânta Parascheva, cinstită și la București! Unde se pot închina credincioșii timp de două zile. Programul complet | hepta.ro

Aceasta va fi adusă marți, 13 octombrie, de la ora 16:30, la Catedrala Patriarhală din București, unde va rămâne până miercuri, 14 octombrie, la ora 20:30.

Evenimentul le oferă bucureștenilor și pelerinilor prilejul de a se reculege în rugăciune și de a o cinsti pe una dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei. Programul liturgic pregătit cu acest prilej cuprinde slujbe speciale, dedicate sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva.

Slujbe speciale la Catedrala Patriarhală

Programul va începe marți seară, când va fi oficiată Slujba Privegherii, care cuprinde Vecernia, unită cu Litia, și Utrenia. Credincioșii vor putea participa la slujbă și se vor putea închina la racla cu veșmântul care a acoperit moaștele sfintei.

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Miercuri, 14 octombrie, în ziua prăznuirii, Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 09:30 de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal.

Racla va rămâne la dispoziția credincioșilor până la ora 20:30, astfel încât cei care doresc să se roage și să aducă un omagiu Sfintei Parascheva să poată participa la acest moment de evlavie.

O legătură istorică între Sfânta Parascheva și București

Prezența la Catedrala Patriarhală amintește și de un episod important din istoria moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva. De-a lungul secolelor, acestea au trecut prin mai multe cetăți din spațiul balcanic: Epivata, Târnovo, Vidin, Belgrad și Constantinopol.

În anul 1641, moaștele au fost aduse la Iași, fiind așezate la Biserica Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi”. Din 1889, ele se află la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde sunt cinstite de numeroși pelerini, în special în fiecare an, la sărbătoarea din 14 octombrie.

O legătură directă cu Bucureștiul s-a format în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. În anul 1944, pentru a fi protejate de pericolele războiului, moaștele au fost duse mai întâi la Mănăstirea Samurcășești, apoi au ajuns la Catedrala Patriarhală, la 27 octombrie. Acestea au rămas în Capitală până la 23 noiembrie, când au fost readuse la Iași.

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Astfel, cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva la București reamintește de o pagină importantă din istoria Bisericii Ortodoxe Române și le oferă credincioșilor un nou prilej de rugăciune și apropiere sufletească de sfânta ocrotitoare.