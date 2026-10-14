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A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro! Cum reușește să trăiască dintr-o pensie de 900 de dolari

O americancă în vârstă de 57 de ani a ales să-și schimbe radical viața și s-a mutat într-un sat din Bretania, în vestul Franței.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 12:53 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 12:56
A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro! Cum reușește să trăiască dintr-o pensie de 900 de dolari | Shutterstock
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Karen Anderson și-a cumpărat aici o casă cu 59.100 de euro și spune că reușește să trăiască mai ușor cu pensia sa lunară de aproximativ 900 de dolari decât ar fi făcut-o în Statele Unite. Mai mult, femeia nu intenționează să se întoarcă în America.

A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro

Povestea sa a fost prezentată de publicația Business Insider, într-un articol publicat pe 12 octombrie 2026, și readuce în discuție motivele pentru care unii americani aleg să-și petreacă anii de pensionare în Europa.

Pentru Karen, mutarea în Franța a însemnat găsirea unui loc în care veniturile sale să îi permită un trai mai accesibil. Cu un buget lunar limitat, cheltuielile pentru locuință, alimente, utilități și alte necesități pot deveni o provocare, mai ales în zonele în care costul vieții este ridicat.

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Cum și-a găsit Karen Anderson o locuință accesibilă în Franța

Achiziția casei pentru 59.100 de euro a reprezentat un pas important în construirea noii sale vieți. În loc să plătească în continuare costurile asociate traiului în Statele Unite, americanca a ales o localitate rurală din Bretania, unde consideră că își poate gestiona mai bine veniturile.

În cazul lui Karen, experiența de până acum pare să fi fost una pozitivă. Femeia spune că viața în Franța este mai accesibilă decât cea din America, un aspect esențial pentru cineva care dispune de o pensie lunară de aproximativ 900 de dolari.

Alegerea unei localități mai mici poate influența semnificativ bugetul, însă diferențele de cost depind de regiune, de stilul de viață și de nevoile fiecărei persoane. De asemenea, mutarea într-o altă țară presupune adaptarea la o cultură diferită, la un alt sistem administrativ și, în unele cazuri, la o limbă nouă.

De ce nu vrea să se întoarcă în Statele Unite

Pentru Karen Anderson, mutarea nu pare să fie doar o soluție pentru reducerea cheltuielilor. Faptul că nu intenționează să revină în America sugerează că viața pe care și-a construit-o în Franța corespunde mai bine așteptărilor sale.

Povestea sa ilustrează o opțiune luată în calcul de unii pensionari: stabilirea într-o țară în care veniturile fixe pot acoperi mai ușor cheltuielile cotidiene. O asemenea decizie nu garantează automat un trai mai ieftin pentru toată lumea, însă poate oferi alternative celor care își doresc să își reorganizeze bugetul și stilul de viață.

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În cazul femeii din America, casa cumpărată în Bretania și costurile pe care le consideră mai ușor de suportat au contribuit la decizia de a rămâne în Franța. Pentru ea, întoarcerea în Statele Unite nu mai reprezintă, cel puțin deocamdată, un plan de viitor.

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