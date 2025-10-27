Care e prețul la miere în 2025. Cât de mult s-a scumpit în ultimii ani

Piața mierii din România traversează un an dificil, marcat de scumpiri semnificative și o producție redusă, după cum arată cele mai recente date din sectorul apicol.

În 2025, mierea românească a ajuns să coste semnificativ mai mult decât în anii trecuți, atât la procesatori, cât și în piețele locale.

Un achizitor important din domeniul apicol, compania Apisrom din comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui, a anunțat noile prețuri oferite apicultorilor pentru achizițiile din această toamnă. Conform informațiilor publicate, prețurile pornesc de la 10 lei/kg pentru mierea de rapiță și ajung până la 28 de lei/kg pentru mierea de salcâm bio, cea mai scumpă dintre sortimente.

Prețurile oferite de Apisrom pentru mierea românească în 2025:

Miere de rapiță – 10 lei/kg

Miere polifloră – 11,5 lei/kg

Miere de tei – 15 lei/kg

Miere de salcâm – 24 lei/kg

Miere polifloră bio – 14 lei/kg

Miere de tei bio – 16 lei/kg

Miere de salcâm bio – 28 lei/kg

La aceste sume se adaugă o cota forfetară de 8% pentru apicultorii înscriși în Registrul Agricultorului, precum și un bonus de 0,50 lei/kg pentru cei care își asigură transportul mierii către centrul de colectare.

Creșteri semnificative ale prețurilor în ultimii ani

Comparativ cu anii anteriori, scumpirile sunt vizibile. Dacă în 2022 mierea de salcâm se vindea la procesatori cu circa 16–18 lei/kg, în 2025 aceasta a depășit pragul de 24 de lei/kg, iar varianta bio a ajuns la aproape 30 de lei. Pe piața liberă, diferențele sunt și mai mari.

Potrivit Alinei Oachiș Mateș, director de marketing în domeniul apicol, mierea de salcâm vândută direct de apicultori se găsește acum între 50 și 70 de lei/kg, în timp ce în anii trecuți prețurile oscilau între 30 și 45 de lei/kg. „Importurile anul acesta vor crește probabil cu 50–60%. Din ceea ce știm noi, toată Uniunea Europeană este afectată”, a precizat aceasta.

Producția slabă din 2025 explică, în mare parte, scumpirile. Răzvan Coman, președintele Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), avertizează că apicultorii s-au confruntat cu un sezon dificil. „Trebuie să ne așteptăm la creșteri de prețuri la miere pentru că anul ăsta a fost practic inexistent”, a declarat acesta.

Condițiile meteorologice nefavorabile – ploile din perioada înfloririi, urmate de secetă – au afectat serios culesurile de salcâm, tei și floarea-soarelui, principalele surse de nectar pentru stupinele din România.

Cererea de miere, în creștere constantă

În ciuda scumpirilor, consumul de miere continuă să crească. Datele ACA arată că românii consumă astăzi în medie 1,2 kg de miere pe an, față de 850 de grame acum un deceniu. Tendința este încurajată de interesul tot mai mare pentru produsele naturale și beneficiile pentru sănătate, potrivit agrointel.ro.

Anul 2025 confirmă un trend ascendent al prețurilor la miere, atât din cauza producției slabe, cât și a creșterii costurilor de producție și transport. Mierea românească rămâne însă un produs apreciat, căutat pentru calitatea sa, chiar dacă pentru consumatori diferența de preț devine tot mai vizibilă de la un sezon la altul.