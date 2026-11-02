Antena Căutare
Home News Social Cât a ajuns să coste un mic cu cartofi prăjiți la Bran. Prețul care a stârnit reacții pe internet | VIDEO

Cât a ajuns să coste un mic cu cartofi prăjiți la Bran. Prețul care a stârnit reacții pe internet | VIDEO

Lucian Popa, fost concurent Survivor România, a filmat prețurile de la o tarabă din Bran. Cât costă micii și sandwich-urile care i-au atras atenția?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 13:08 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 13:09
Cât a ajuns să coste un mic cu cartofi prăjiți la Bran. Prețul care a stârnit reacții pe internet | VIDEO | Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Castelul Bran se numără printre cele mai populare destinații turistice din România și atrage anual mii de vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate. Numărul turiștilor crește în special în perioadele de sărbătoare, iar Halloween-ul este unul dintre momentele în care zona devine extrem de animată.

Cât a ajuns să coste un mic la Castelul Bran

Printre cei care au ajuns recent în Bran s-a numărat și Lucian Popa, fost concurent la Survivor România, care a avut parte de o experiență neașteptată atunci când a vrut să afle cât costă mâncarea la o tarabă din apropierea castelului.

Fostul concurent a filmat momentul în care a întrebat o vânzătoare cât ar trebui să plătească pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți. Acesta a precizat că intenționează să publice imaginile pe pagina sa, însă discuția a luat o turnură neașteptată. Vânzătoarea l-a apostrofat pentru că filma fără să-i fi cerut în prealabil acordul.

Articolul continuă după reclamă

„Vreau să iau o porție de mici, cu cartofi prăjiți, și vreau să pun pe pagina mea. Comand de la dumneavoastră, filmăm doar prețurile”, a explicat Lucian Popa în timp ce încerca să afle costul produselor.

Ce prețuri a găsit Lucian Popa la o tarabă din Bran

Dincolo de schimbul de replici cu vânzătoarea, fostul concurent de la Survivor România a surprins și câteva dintre prețurile afișate la tarabă. Potrivit imaginilor filmate de acesta, un singur mic costa 15 lei, iar preparatele de tip sandwich aveau prețuri care ajungeau până la 50 de lei.

Mai exact, un sandwich cu cârnați și varză era 45 de lei, la fel ca unul cu cârnați și cartofi. Pentru varianta cu varză și cartofi, prețul afișat era de 50 de lei.

Prețurile au atras atenția, mai ales în contextul în care Bran este una dintre zonele turistice intens vizitate din România. În perioadele aglomerate, turiștii care ajung în apropierea Castelului Bran găsesc numeroase tarabe și locuri de unde pot cumpăra preparate tradiționale sau gustări rapide.

Momentul filmat de Lucian Popa oferă o imagine asupra costurilor pe care le pot întâlni vizitatorii atunci când aleg să mănânce la o tarabă din zonă. Imaginile au surprins atât prețurile produselor, cât și reacția vânzătoarei la faptul că fostul concurent filma oferta comercială.

Citește și: Cât costă un city break de 3 zile în Edinburgh, Scoția. O româncă a dezvăluit cât a plătit pe avion, cazare și mâncare | VIDEO

(P) Coș cadou de Crăciun: 5 categorii obligatorii și 6 greșeli care se văd...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: &#8222;E omul potrivit să facă asta&#8221;
Observatornews.ro Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit
Antena 3 O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice" O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"
SpyNews Gabriella Barbu de la Insula Iubirii s-a sărutat pe buze cu un bărbat! I-a povestit și Prințului Marco despre el, chiar în emisiune Gabriella Barbu de la Insula Iubirii s-a sărutat pe buze cu un bărbat! I-a povestit și Prințului Marco despre el, chiar în emisiune
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în joc
Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum să cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu. Trucul simplu care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute
Cum să cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu. Trucul simplu care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x