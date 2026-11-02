Lucian Popa, fost concurent Survivor România, a filmat prețurile de la o tarabă din Bran. Cât costă micii și sandwich-urile care i-au atras atenția?

Cât a ajuns să coste un mic cu cartofi prăjiți la Bran. Prețul care a stârnit reacții pe internet | VIDEO | Instagram

Castelul Bran se numără printre cele mai populare destinații turistice din România și atrage anual mii de vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate. Numărul turiștilor crește în special în perioadele de sărbătoare, iar Halloween-ul este unul dintre momentele în care zona devine extrem de animată.

Cât a ajuns să coste un mic la Castelul Bran

Printre cei care au ajuns recent în Bran s-a numărat și Lucian Popa, fost concurent la Survivor România, care a avut parte de o experiență neașteptată atunci când a vrut să afle cât costă mâncarea la o tarabă din apropierea castelului.

Fostul concurent a filmat momentul în care a întrebat o vânzătoare cât ar trebui să plătească pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți. Acesta a precizat că intenționează să publice imaginile pe pagina sa, însă discuția a luat o turnură neașteptată. Vânzătoarea l-a apostrofat pentru că filma fără să-i fi cerut în prealabil acordul.

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„Vreau să iau o porție de mici, cu cartofi prăjiți, și vreau să pun pe pagina mea. Comand de la dumneavoastră, filmăm doar prețurile”, a explicat Lucian Popa în timp ce încerca să afle costul produselor.

Ce prețuri a găsit Lucian Popa la o tarabă din Bran

Dincolo de schimbul de replici cu vânzătoarea, fostul concurent de la Survivor România a surprins și câteva dintre prețurile afișate la tarabă. Potrivit imaginilor filmate de acesta, un singur mic costa 15 lei, iar preparatele de tip sandwich aveau prețuri care ajungeau până la 50 de lei.

Mai exact, un sandwich cu cârnați și varză era 45 de lei, la fel ca unul cu cârnați și cartofi. Pentru varianta cu varză și cartofi, prețul afișat era de 50 de lei.

Prețurile au atras atenția, mai ales în contextul în care Bran este una dintre zonele turistice intens vizitate din România. În perioadele aglomerate, turiștii care ajung în apropierea Castelului Bran găsesc numeroase tarabe și locuri de unde pot cumpăra preparate tradiționale sau gustări rapide.

Momentul filmat de Lucian Popa oferă o imagine asupra costurilor pe care le pot întâlni vizitatorii atunci când aleg să mănânce la o tarabă din zonă. Imaginile au surprins atât prețurile produselor, cât și reacția vânzătoarei la faptul că fostul concurent filma oferta comercială.

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