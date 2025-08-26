Antena Căutare
Cât a putut să plătească un buzoian într-o singură lună pentru apa de ploaie. Care au fost explicațiile companiei de apă

Un buzoian a fost luat prin surprindere când a văzut câți bani trebuie să achite pentru apa de ploaie. Compania de Apă Buzău a explicat care este motivul pentru care s-a ajuns la o astfel de sumă.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 15:30
Un buzoian a fost luat prin surprindere când a văzut câți bani trebuie să achite pentru apa de ploaie | Shutterstock

Facturile pentru apa meteorică au fost uriașe în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, în prima jumătate a anului 2025. Un buzoian a rămas uluit când a văzut suma pe care trebuie să o plătească.

Compania de apă a facturat o cantitate de aproximativ 94.000 mc de apă meteorică în Buzău, iar 46.600 mc de apă de ploaie în Râmnicu Sărat.

Care a fost cea mai mare factură la apa de ploaie în Buzău. Ce explicație a oferit compania de apă

Cea mai mare factură la apa meteorică a fost a unui buzoian. Acesta a fost nevoit să achite 313 lei pentru o gospodărie cu o suprafață de 420 mp. Astfel, sumele pe care cetățenii a trebuit să le plătească s-au încadrat între câțiva bani și 313 de lei, conform observatornews.ro care citează agerpres.ro.

„În anul 2025, tariful pentru serviciul de colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice este de 6,95 lei, fără TVA. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare cantitate de apă meteorică facturată la un locatar a fost în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp) de 4,504 mc, în valoare de 34,12 lei. Cele mai mici cantități de apă meteorică facturate unui locatar au fost în luna februarie, de 0.003 mc, echivalentul a 0.02 lei. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare sumă facturată unui abonat casnic pentru apă meteo a fost pentru un utilizator cu suprafața declarată de 420 mp (suprafață construită, de pe care apele meteo se evacuează în sistemul de canalizare) în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp), reprezentând 41.42 mc, valoare de 313.78 lei, față de luna februarie la același abonat casnic de 1.94 mc = valoare 14.69 lei (coeficient ANM = 0.0066 l/mp)”, a explicat compania de apă.

De asemenea, compania de apă a precizat că sumele facturate depind foarte mult de suprafețele declarate de utilizator de pe care se scurge apa meteorică în rețeaua de canalizare.

„Sumele încasate pentru apa meteorică reprezintă contravaloarea serviciului de preluare, transport și epurare a apelor provenite din precipitații (ploaie, ninsoare etc.) care ajung în rețeaua publică de canalizare. În aria noastră de operare, rețeaua de canalizare este unitară, adică atât apele uzate menajere, cât și apele meteorice sunt colectate prin aceeași infrastructură și sunt transportate împreună către stația de epurare. Acolo, toate aceste ape sunt tratate înainte de a fi deversate în emisar.

Prin urmare, sumele încasate pentru apa meteorică sunt utilizate pentru: întreținerea și curățarea rețelei de canalizare și a gurilor de scurgere; transportul și epurarea apelor meteorice în stația de epurare; acoperirea costurilor cu energia, personalul și alte cheltuieli operaționale aferente; plata contribuțiilor către Administrația Națională Apele Române pentru evacuarea apelor tratate; investiții pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de canalizare”, a mai precizat operatorul regional.

Tariful pentru apa meteo a ajuns la 7.58 lei cu TVA, în perioada ianuarie - iunie 2025.

