Cât câștigă un profesor din România pentru meditații particulare. Suma nu e deloc mică 

Pe lângă orele pe care le predau la clasă, mulți profesori aleg să dea și meditații pentru a-și suplimenta veniturile.

Publicat: Sambata, 15 Noiembrie 2025, 07:00 | Actualizat Sambata, 15 Noiembrie 2025, 08:26

Un profesor din România a declarat la ANAF veniturile sale provenite din meditații, iar suma nu e deloc mică.

Cât câștigă un profesor doar din meditații pe an în România

Într-un singur an, profesorul a declarat la ANAF venituri de 1,5 milioane de lei doar din meditații. În anul 2024, o analiză arată că aproximativ 13.000 de profesori au raportat venituri din meditații pe care le oferă în particular elevilor lor. Totalul sumelor declarate depășește 190 milioane de lei.

Profesorul care a declarat venituri de 1,5 milioane de lei din meditații a intrat în atenția presei pentru că aceasta este cea mai mare sumă fiscalizată din meditații care a fost înregistrată până acum la noi în țară, potrivit Economica.net.

O analiză arată că un alt profesor din România a declarat și el la ANAF o sumă destul de mare ca venit obținut din meditații, aproximativ 888.000 lei.

În anul 2024, 12.877 de cadre didactice și-au declarat veniturile din meditații, iar valoarea netă cumulată ajunge la 198 milioane de lei. Profesorii cu cele mai mari venituri din meditații sunt în București și Ilfov, unde profesorii au declarat 60 milioane de lei, urmați îndeaproape de profesorii din Cluj, cu venituri totale de 19 milioane de lei provenite din meditații, și Brașov, cu 9,7 milioane de lei declarați la ANAF.

Județele în care s-au raportat cele mai mici venituri obținute din meditații sunt cele din sudul țării în care profesorii nu prea au ore particulare cu elevii lor, potrivit Click.

O analiză a ANAF arată că valoara totală a veniturile provenite din meditații în 2024 este de trei ori mai mare decât valoarea totală înregistrată în 2018, acela fiind anul când profesorii au fost obligați să raporteze veniturile obținute independent.

Această evoluție din ultimii ani reflectă o tendință în creștere de fiscalizare a acestor servicii particulare, cât și o creștere a cererii pentru meditații. Mulți dintre elevi, atât cei de gimnaziu, cât și cei de liceu, preferă orele de meditații pentru că au șansa să învețe mai mult și mai bine, având timp pentru întrebări și lămuriri cu profesorul.

În trecut, meditațiile erau considerate un sprijin în plus pentru a ajuta la înțelegerea materiei de la clasă, dar astăzi deja au devenit o rutină și majoritatea elevilor apelează la meditații, în special înainte de a susține un examen important. Prețurile unei ședințe de meditații la limba română variază între 70 și 250 lei, iar la matematică și limbi străine între 50 și 200 lei. Dacă vorbim despre limbi străine ca germana sau japoneza, atunci o ședință de meditații poate ajunge și până la 250 lei.

