Cât costă o porție de hamsii cu cartofi prăjiți în Mamaia în august 2025. Suma pe care trebuie să o scoată din buzunar turiștii

Turiștii care aleg să vină pe litoralul românesc în această vară nu uită să încerce și cel mai îndrăgit preparat de pe plajă: hamsii cu cartofi prăjiți. Iată ce sumă trebuie să scoată din buzunar pentru o astfel de delicatesă în august 2025.

Luna august 2025 a adus noi scumpiri pentru români, chiar și la malul mării unde turiștii trebuie să plătească bani frumoși pentru câteva nopți de cazare. Nici mâncarea de pe litoralul românesc nu este ieftină.

Tarifele sunt destul de ridicate la restaurantele din Mamaia și Costinești. Turiștii ajung să scoată din buzunar sume importante pentru o masă în locațiile din cea mai luxoasă stațiune de la malul Mării Negre.

Printre preparatele care au cucerit vizitatorii, de-a lungul anilor, se numără și porțiile de hamsii cu cartofi prăjiți, usturoi și mămăligă. Tot mai mulți străini aleg să vină pe plajele din România pentru a încerca acest preparat delicios.

De asemenea, o vacanță la mare fără hamsii nu este completă pentru români. Acest fel de mâncare poate fi servit la un restaurant select, dar și pe plajă, iar prețul diferă în funcție de stațiune și gramaj.

Cât a ajuns să coste o porție de hamsii cu cartofi prăjiți în Mamaia în august 2025

În sezonul estival, românii aleg să meargă pe litoralul românesc doar pentru a se bucura de atmosfera inedită și preparatele specifice zonei, lăsând deoparte prețurile piperate din ultima perioadă.

Printre felurile de mâncare pe care turiștii le consumă cu poftă la mare se numără și porțiile de hamsii cu cartofi prăjiți, mujdei sau mămăligă. Acest preparat are un loc special în inimile românilor, care se întorc an de an la malul Mării Negre doar pentru a savura gustul autentic.

Textura crocantă a peștelui se îmbină perfect cu usturoiul și mămăligă. De asemenea, mulți români mănâncă acest preparat cu o garnitură de cartofi prăjiți.

În august 2025, turiștii trebuie să plătească o sumă semnificativă de bani pentru a-și face pofta, mai ales în cea mai luxoasă stațiune de pe litoralul românesc, Mamaia. O porție de hamsii cu usturoi și mămăligă poate costa în jur de 27 - 35 de lei, conform tarifelor din restaurante.

În multe restaurante de la malul Mării Negre, cartofii prăjiți se servesc separat de hamsii. Așadar, vizitatorii trebuie să mai scoată din buzunar între 18 și 20 de lei pentru a se bucura de un meniu complet și gustos. Prețurile variază în funcție de locațiile în care turiștii aleg să mănânce.

Astfel, doar o porție de hamsii cu usturoi, mămăligă și cartofi prăjiți poate valora între 45 și 55 de lei.

Cei care își doresc să mănânce acest preparat la un preț mai mic pot merge în autoserviri, unde tarifele sunt mai scăzute. De asemenea, turiștii care vor să se bucure de o experiență culinară unică și nu se uită la bani pot alege un restaurant de lux din nordul stațiunii Mamaia. Aceștia se vor bucura de opulență și o atmosferă selectă, însă vor achita o sumă frumoasă pentru mâncare și serviciile oferite în locație.