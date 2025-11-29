Ce au descoperit specialiștii după golirea controlată a Lacului Vidraru. Relicva care i-a surprins pe experți

Lacul Vidraru a fost golit controlat de către specialiști, iar acest lucru a scos la iveală ce se afla pe fundul apei.

Lacul Vidraru ascundea pe fundul său o epavă care s-a scufundat în urmă cu 25 ani. | Facebook/Ionut Ghita

Un vapor turistic de dimensiuni mici a dispărut în urmă cu 25 de ani și de atunci a fost de negăsit. După golirea controlată a Lacului Vidraru, experiții au găsit epava vasului, zăcând pe fundul apei. Descoperirea i-a surprins pe localnici, dar și pe autorități, care nu bănuiau că vasul s-ar fi scufundat.

Descoperirea de pe fundul Lacului Vidraru

Vaporul turistic, într-o stare avansată de degradare, zăcea pe fundul lacului de 25 ani.

După golirea Lacului Vidraru, specialiștii au început să analizeze starea epavei descoperite și motivul dispariției acesteia. Se pare că relicva păstrează în continuare conturul ambarcațiunii. În urmă cu 25 de ani, aceasta ar fi fost folosită pentru transport ușor pe lac și turism. Autoritățile iau acum în considerare și posibilitatea de a conserva epava vaporului de dimensiuni mici ca obiect de patrimoniu sau chiar pentru a-l expune turiștilor.

„Este o descoperire rară, având în vedere că lacul Vidraru nu a fost niciodată coborât la un nivel atât de mic în ultimele decenii. Vom analiza structura pentru a stabili starea epavei și pentru a înțelege împrejurările dispariției sale”, au declarat reprezentanți ai echipei tehnice, pentru Ziarul din Muscel.

Despre acest vas nu mai existau informații de la finalul anilor ‘90. Imaginile cu epava de pe fundul lacului au ajuns virale pe rețelele de socializare. Specialiștii spun că până acum nivelul lacului nu a mai fost niciodată atât de jos cum e în prezent și de aceea a ieșit la suprafață această relicvă.

Epava vasului turistic este vizibilă de pe mal, de vreme ce apa lacului s-a retras atât la un nivel record. Structura vaporului de dimensiuni mici este corodată, ruginită, acoperită de nămol. Mai multe videoclipuri realizate de un localnic au ajuns virale pe rețelele de socializare, strângând zeci de mii de reacții și comentarii în doar câteva ore.

Se pare că acum Lacul Vidraru, deși secat, are potențial de a atrage din nou turiștii pentru această epavă care pare să spună o poveste de mult uitată.

Lacul Vidraru a fost golit controlat pentru mentenanță, după cum spun autoritățile. Acum se ia în considerare mutarea epavei vaporului într-un spațiu unde ar putea fi restaurată și expusă publicului.

Golirea lacului Vidraru a dus la tot felul de teorii conspiraționiste, chiar dacă autoritățile spun că este parte normală din lucrările de evaluare și modernizare.

"Francezii seacă Vidraru ca să pună mâna pe aurul de la fundul lacului", e una dintre teoriile unui internaut din secțiunea de comentarii a video-ului cu Barajul Vidraru.

