Antena Căutare
Home News Social Ce salarii încasează românii care au două locuri de muncă. Ce a dezvăluit o tânără cu 3 joburi

Ce salarii încasează românii care au două locuri de muncă. Ce a dezvăluit o tânără cu 3 joburi

În ultimul timp specialiștii au semnalat o diminuare a inflației, ceea ce face creșterea prețurilor să fie mai moderată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 12:00 | Actualizat Duminica, 16 Noiembrie 2025, 12:01
Unii români aleg chiar să aibă 3 locuri de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. | Shutterstock

Pentru a putea face față prețurilor în creștere la alimente și facturi, mulți români aleg să aibă două locuri de muncă și să își suplimenteze venitul.

Ce salarii au românii care au două locuri de muncă

Unii aleg să lucreze ore suplimentare plătite, în timp ce alții optează pentru un alt job cu jumătate de normă pentru a primi un salariu în plus. Din ce în ce mai mulți români spun că e dificil să aibă un trai decent de la lună în lună.

Citește și: De ce vor fi oamenii cu 24% mai săraci până în 2100. Fenomenul care poate schimba întreaga planetă

Articolul continuă după reclamă

O tânără din Baia Mare pe nume Alina a explicat pentru Observator că a ales să aibă chiar trei locuri de muncă pentru a reuși să facă față cheltuielilor. Tânăra este angajată într-o agenție imobiliară și a acumulat experiență în domeniu lucrând mai mulți ani în străinătate.

Din dorința de a fi și mai activă și de a câștiga un venit extra, Alina a decis să își mai ia două joburi pentru a putea gestiona plata facturilor și a cheltuielilor lunare.

„Lucrez în cadrul a două şcoli de şoferi şi, din când în când, ca şi un al treilea job, sunt lector formator în cadrul unui centru de excelenţă din Baia Mare. Şi toate se îmbină pentru că atunci când îţi place ceea ce faci este ca şi cum nu ai munci. Pur şi simplu este real" a explicat Alina, potrivit Observator.

Specialiștii arată că în Maramureș aproximativ 15% dintre angajați au mai multe locuri de muncă. Unii aleg să aibă două sau trei locuri de muncă pentru o scurtă perioadă de timp pentru a mai amortiza din cheltuieli atunci când facturile sunt mari sau când doresc să economisească.

„În ziua de azi toată lumea vrea să fie în pas cu moda sau să aibă cel mai nou telefon [...] Consider ca tinerii îşi iau mai multe joburi, pentru că nu au un venit destul de mare din familie" a mai explicat un localnic pentru Observator.

Citește și: Salariul minim a fost majorat, după cerințele UE. Ce reprezintă acest lucru și ce diferențe s-au făcut

Studiile arată că pentru 40% dintre persoanele care au două locuri de muncă, cel de-al doilea job le aduce 20-30% din salariu principal, în timp ce 13% dintre aceste persoane reușesc chiar să își dubleze venitul lunar. Legea din România permite până la 40 de ore de muncă pe săptămână.

Psihologul Cecidlia Ardusătan explică impactul pe care îl poate avea un program încărcat de lucru asupra psihicului uman. Uneori această aglomerare de sarcini și joburi poate duce la epuizare și chiar la burnout.

„Dacă o persoana simte sens, simte control, satisfacţie în ceea ce face, creierul activează acele mecanisme de adaptare care sunt benefice şi acest lucru se numşte ‘eu-stres’. Ei bine, în momentul în care se instalează starea de oboseală cronică, lipsa somnului, burnout, conflictul dintre roluri se numeşte ‘di-stres’, iar acest aspect este negativ, începem atunci să avem anumite probleme psihologice" a explicat psihologul Cecilia Ardusătan, potrivit Click.

Citește și: Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...”

Rezultate Loto azi, 16 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Observatornews.ro Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia” Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al provinciei Dacia”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile adorabile cu Antim
Fiul președintelui Nicușor Dan a atras toate privirile în timpuul vizitei la Spitalul Universitar. Imaginile...
Sfaturi pentru a curăța mobila mată. Ce arată specialiștii în acest sens
Sfaturi pentru a curăța mobila mată. Ce arată specialiștii în acest sens Catine.ro
Cât câștigă un profesor din România pentru meditații particulare. Suma nu e deloc mică 
Cât câștigă un profesor din România pentru meditații particulare. Suma nu e deloc mică 
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală generală pentru Bac-ul de la anul. Copiii, testați ca la un examen adevărat: „Țintim nota 9!”
Bacalaureat la clasa a VIII-a. Un inginer din Sibiu, pasionat de matematică, pregătește elevi de școală... Libertatea.ro
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților rusești
Cât de mult va avea România de suferit după plecarea Lukoil și cum vom compensa lipsa carburanților... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai au un băiețel
Cine sunt părinții fetiței în vârstă de 2 ani care a murit pe scaunul stomatologului. Andrei și soția lui mai... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață.
Descoperire arheologică unică în România. Ruinele unui oraș antic au ieșit la suprafață. "Este un Pompei al... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 noiembrie 2025. Scorpionii își schimbă cursul vieții. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscopul iubirii: 5 zodii primesc o lecție despre dragoste adevărată între 17 și 23 noiembrie 2025
Horoscopul iubirii: 5 zodii primesc o lecție despre dragoste adevărată între 17 și 23 noiembrie 2025 Jurnalul
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite
Clinica de stomatologie unde a murit fetița de 2 ani a fost ÎNCHISĂ. Nereguli găsite Kudika
Un nou Drum Expres în România - CNIR a emis ordinul de începere a lucrărilor. Șoseaua va lega două mari orașe din țară
Un nou Drum Expres în România - CNIR a emis ordinul de începere a lucrărilor. Șoseaua va lega două mari orașe... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane € Observator
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?
Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta? MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x