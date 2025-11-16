Ce salarii încasează românii care au două locuri de muncă. Ce a dezvăluit o tânără cu 3 joburi

În ultimul timp specialiștii au semnalat o diminuare a inflației, ceea ce face creșterea prețurilor să fie mai moderată.

Pentru a putea face față prețurilor în creștere la alimente și facturi, mulți români aleg să aibă două locuri de muncă și să își suplimenteze venitul.

Ce salarii au românii care au două locuri de muncă

Unii aleg să lucreze ore suplimentare plătite, în timp ce alții optează pentru un alt job cu jumătate de normă pentru a primi un salariu în plus. Din ce în ce mai mulți români spun că e dificil să aibă un trai decent de la lună în lună.

O tânără din Baia Mare pe nume Alina a explicat pentru Observator că a ales să aibă chiar trei locuri de muncă pentru a reuși să facă față cheltuielilor. Tânăra este angajată într-o agenție imobiliară și a acumulat experiență în domeniu lucrând mai mulți ani în străinătate.

Din dorința de a fi și mai activă și de a câștiga un venit extra, Alina a decis să își mai ia două joburi pentru a putea gestiona plata facturilor și a cheltuielilor lunare.

„Lucrez în cadrul a două şcoli de şoferi şi, din când în când, ca şi un al treilea job, sunt lector formator în cadrul unui centru de excelenţă din Baia Mare. Şi toate se îmbină pentru că atunci când îţi place ceea ce faci este ca şi cum nu ai munci. Pur şi simplu este real" a explicat Alina, potrivit Observator.

Specialiștii arată că în Maramureș aproximativ 15% dintre angajați au mai multe locuri de muncă. Unii aleg să aibă două sau trei locuri de muncă pentru o scurtă perioadă de timp pentru a mai amortiza din cheltuieli atunci când facturile sunt mari sau când doresc să economisească.

„În ziua de azi toată lumea vrea să fie în pas cu moda sau să aibă cel mai nou telefon [...] Consider ca tinerii îşi iau mai multe joburi, pentru că nu au un venit destul de mare din familie" a mai explicat un localnic pentru Observator.

Studiile arată că pentru 40% dintre persoanele care au două locuri de muncă, cel de-al doilea job le aduce 20-30% din salariu principal, în timp ce 13% dintre aceste persoane reușesc chiar să își dubleze venitul lunar. Legea din România permite până la 40 de ore de muncă pe săptămână.

Psihologul Cecidlia Ardusătan explică impactul pe care îl poate avea un program încărcat de lucru asupra psihicului uman. Uneori această aglomerare de sarcini și joburi poate duce la epuizare și chiar la burnout.

„Dacă o persoana simte sens, simte control, satisfacţie în ceea ce face, creierul activează acele mecanisme de adaptare care sunt benefice şi acest lucru se numşte ‘eu-stres’. Ei bine, în momentul în care se instalează starea de oboseală cronică, lipsa somnului, burnout, conflictul dintre roluri se numeşte ‘di-stres’, iar acest aspect este negativ, începem atunci să avem anumite probleme psihologice" a explicat psihologul Cecilia Ardusătan, potrivit Click.

