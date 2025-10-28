Ce salariu primește un român stabilit în Elveția. Cât economisește lunar: „Am rămas în buzunar cu...”

Antena Căutare
Un român stabilit în Elveția a scos la iveală suma pe care o primește lunar din construcții. Mai mult, bărbatul a spus adevărul și despre economiile și cheltuielile sale. Iată cât costă un trai în una dintre cele mai scumpe țări din Europa.

Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 15:07 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 16:10
Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Elveția se numără printre cele mai extravagante țări din Europa. Aceasta a devenit celebră pentru nivelul ridicat de trai, serviciile de calitate și salariile atractive.

Deși costurile sunt mari, unii români aleg să se stabilească în această țară pentru oportunitățile profesionale și financiare pe care le oferă. În ciuda faptului că primesc o remunerație generoasă, aceștia trebuie să scoată din buzunar sume importante de bani pentru cheltuielile lunare.

Recent, un român stabilit în Elveția a decis să dea cărțile pe față. Într-un videoclip publicat pe TikTok, bărbatul a vorbit despre salariul pe care îl primește, dar și despre economiile pe care reușește să le facă lună de lună.

Cât poate să câștige un român stabilit în Eleveția din construcții

Românul a explicat că lucrează în domeniul construcțiilor, iar salariul pe care îl primește este acceptabil. Acesta a mai scos la iveală faptul că există o mulțime de cheltuieli într-o țară atât de scumpă.

„Astăzi este zi de salariu, dar știți destul de clar că în Elveția, când este zi de salariu, trebuie să îți plătești facturile. O grămadă de facturi…

Acum o să vă arăt și vouă câți bani plătesc cu facturile, plus mâncarea și câți bani îmi pun eu în buzunar în această lună. Avem aici carnețelul și vă spun tot…”, a povestit bărbatul pe rețelele sociale.

Mai mult, bărbatul a explicat că are un salariu de aproximativ 4.600 - 4.700 de franci.

Cât cheltuie un român stabilit în Elveția pe mâncare

Românul a mai dezvăluit că mâncare îl costă 800 de franci în fiecare lună pentru o singură persoană, iar restul cheltuielilor se duc către asigurarea medicală, chirie, transport și serviciul de telefonie și internet.

„Începem cu mâncarea - 800 de franci, atât mănânc eu în Elveția. Asigurarea medicală anul acesta am încă două luni reducere - 69 de franci. Abonamentul la Salt (n.r. - operator de telefonie mobilă) - 145 de franci, este XXL Europa. Abonamentul Sunrise Elveția (n.r. - serviciu de internet și telefonie mobilă) este 90 de franci. Biletul de tren - 170 de franci și casa - 950 de franci”, a mărturisit Tudor pe TikTok.

Cât economisește un român în Elveția după ce își plătește toate facturile

Bărbatul a mai explicat pe rețelele sociale că ajunge să rămână în buzunar cu 2.460 de franci dintr-un salariu de 4.700 de franci, după ce și-a achitat toate facturile. Acesta ajunge să cheltuie lunar aproximativ 2.200 de franci.

„Salariul de 4.600-4.700 net, din care am scăzut 2.240 net și am rămas în buzunar cu 2.460 de franci”, a spus el.

Postarea lui a strâns o mulțime de reacții din partea altor români plecați în străinătate.

„4.700 este prea puțin pentru Elveția”, i-a spus cineva.

„Și eu iau 4.700 pe lună. Șefii mei sunt elvețieni, toți colegii mei sunt elvețieni. Sunt singurul străin angajat într-o firmă cu 40 de ani vechime. Sunt super mulțumit. Am mașină de lucru, locuiesc la 20 de metri de atelierul unde lucrez. Nu vreau nimic mai mult decât relaxare și liniște”, i-a mai precizat cineva.

„Eu zic că e bine. Eu în Italia din 3000 rămân doar cu datorii”, a mai adăugat un utilizator.

